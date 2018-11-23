Россия закрыла Керченский пролив после инцидента с украинскими кораблями

Российские власти закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов после инцидента в Черном море с участием российских и украинских кораблей. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщил РИА "Новости" гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков. По его словам, такое решение принято "в целях безопасности".

Ранее в тот же день пресс-центр командования военно-морских сил ВС Украины сообщил, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир, совершавший вместе с другими кораблями плановый переход из Одессы в Мариуполь. В результате были нанесены повреждения главному двигателю корабля, обшивке и леерному ограждению, потерян спасательный плот.

Украинский рейдовый буксир и российский пограничный корабль

По информации командования украинских ВМС, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, причем о намерении осуществить переход российская сторона были заранее проинформирована "в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства".

"Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - подчеркивается в документе.

Корабельная группа ВМС ВС Украины "продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ", с соблюдением всех норм международного права. "Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам", - заявляет украинское командование.

Украинский МИД расценил инцидент как "провокационные и ставшие агрессивными действия России", нарушающие нормы Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву. Киев пообещал "осуществить все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования".

Россия обвиняет Украину в нарушении конвенции ООН

В то же время в ФСБ России утверждают, что три украинских корабля "пересекли государственную границу Российской Федерации" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", в нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Российская сторона настаивает на том, что заявки на прохождение Керченского пролива, "в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов", не были поданы и в график прохода корабли не включены.

"Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", - отмечается в пресс-релизе погрануправления ФСБ РФ по аннексированному Россией Крыму.

Стоит отметить, что в заявлении ФСБ "о нарушении государственной границы России" речь идет о прибрежных водах украинского полуострова Крым, незаконно аннексированного Россией в 2014 году.

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