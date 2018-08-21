 Россия заключила договор о военном сотрудничестве с ЦАР | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2018

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Россия

Россия заключила договор о военном сотрудничестве с ЦАР

Гражданская война в Центральноафриканской республике, богатой золотом и алмазами, идет уже шесть лет. 30 июля в ЦАР были убиты трое российских журналистов, расследовавших возможную деятельность в этой стране ЧВК Вагнера.

Иностранные инструкторы обучают солдат правительственной армии

Иностранные инструкторы обучают солдат правительственной армии

Россия и Центральноафриканская республика (ЦАР) во вторник, 21 августа, подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках военно-технического форума "Армия-2018" в подмосковной Кубинке. Министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра выразила надежду, что договор станет основой для подготовки национальных вооруженных сил. Где и как она будет проходить, не уточняется.

В Центральноафриканской республике с 2012 года идет гражданская война, вызванная межэтническими и межнациональными конфликтами. Правительству, даже при поддержке ООН, Евросоюза и отдельно Франции, удается контролировать лишь часть страны. Действующие на территории ЦАР многочисленные оппозиционные вооруженные формирования держат под своим контролем основную добычу природных ресурсов, прежде всего золота и алмазов.

Журналисты расследовали деятельность российских наемников

Контекст

МИДу России удобнее всего считать убийство трех журналистов в ЦАР ограблением. Но все могло быть сложнее, заявил в интервью DW немецкий специалист, находящийся в этой африканской стране. (02.08.2018)

Расследовать деятельность российских ЧВК опасно для жизни. Кто-то падает с балкона. Других убивают таинственные грабители. Иван Преображенский об убийстве журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева в ЦАР. (01.08.2018)

30 июля в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. По заданию "Центра управления расследованиями" (ЦУР), финансируемого Михаилом Ходорковским, они работали над проектом "Российские наемники", посвященном частным военным компаниям, а именно ЧВК Вагнера. О возможном присутствии в ЦАР наемников из РФ СМИ стали сообщать весной этого года. В частности, агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщило, что ЧВК Вагнера активна в ЦАР  с момента поставок Россией легких вооружений силам безопасности страны в 2018 году. В частности, сотни инструкторов компании используются для обучения местных солдат.

Официально российские власти говорят только о присутствии 170 "гражданских инструкторов" в республике.

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  • плакат с фото журналиста Салиджона Абдурахманова

    Жертвы во имя свободы печати

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    Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

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  • Внештатная сотрудница DW в Китае Гао Ю

    Жертвы во имя свободы печати

    Китай: Гао Ю

    Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

  • фото блогера из Азербайджана Мехмана Гусейнова

    Жертвы во имя свободы печати

    Азербайджан: Мехман Гусейнов

    Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

  • фото журналиста из Македонии Томислава Кежаровского

    Жертвы во имя свободы печати

    Македония: Томислав Кежаровский

    В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении.

    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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Что стало с наемниками ЧВК Вагнера и почему их родные молчат

 

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Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет. (03.05.2017)  

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