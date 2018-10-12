 Россия готова помочь Ирану обойти санкции США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.10.2018

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Мир

Россия готова помочь Ирану обойти санкции США

Президенты Владимир Путин и Хасан Роухани заключили тайное соглашение о переработке иранской нефти на российских заводах с последующей продажей, сообщает израильский портал Mako.

Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Тегеране в сентябре 2018 года

Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Тегеране в сентябре 2018 года

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани заключили тайное соглашение, которое должно помочь Тегерану обойти нефтяное эмбарго со стороны США, сообщает в понедельник, 15 октября, израильский онлайн-портал Mako со ссылкой на попавший в распоряжение редакции секретный документ МИД РФ.

Контекст

Иран выполняет условия "ядерной сделки", а значит европейские компании могут торговать с ним без риска со стороны американских санкций. Так считает верховный дипломат ЕС Федерика Могерини. (25.09.2018)

Вашингтон будет "агрессивен и непоколебим" в обеспечении соблюдения антииранских санкций, заявил советник президента США Джон Болтон. (26.09.2018)

Президент Ирана назвал выход США из СВПД неправомерным. Тегеран "не хочет проблем с водными путями мирового значения и не откажется от своего права на экспорт нефти", заявил он. (31.07.2018)

Дональд Трамп озвучит решение по ядерному соглашению с Ираном 8 мая. Выход США из договора грозит негативными последствиями не только для Вашингтона, но и для ЕС и Ближнего Востока. (08.05.2018)

Согласно документу, иранская нефть будет переправляться через Каспийское море в Россию на нефтеперерабатывающие заводы, затем РФ будет перепродавать готовые нефтепродукты по всему миру, а Иран - получать прибыль от этих продаж. Утверждается, что механизм обхода американских санкций был выработан в начале сентября на трехсторонней встрече президентов России, Ирана и Турции.

Ожидается, что новая волна экономических санкций США против Ирана может нанести серьезный вред экономике исламской республики.

Обострение конфликта между Ираном и США

Накануне, 14 октября, Хасан Роухани заявил, что нынешняя администрация США является самой враждебной к Ирану за последние 40 лет, сообщает израильская газета "Гаарец". В июле Роухани отказался от встречи с Дональдом Трампом, отметив, что Тегеран по-прежнему готов развивать отношения с европейскими странами.

В сентябре также сообщалось, что ЕС собирается создать специальный финансовый институт, задачей которого будет являться обеспечение финансовых операций с Ираном в обход американских санкций. В свою очередь в Белом доме заявили, что не позволят ЕС обойти санкции против Ирана.

В начале мая Трамп объявил о выходе США из договора, заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций.

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  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Путин и Шрёдер начинают вместе рулить

    Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".

  • Шрёдер и Путин на праздновании 750-летия Калининграда 3 июля 2005 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Пост канцлера или пост в "Газпроме"?

    Три месяца спустя, 3 июля, Шрёдер участвует в праздновании 750-летия Калининграда. Он уже запустил в Германии весьма спорную процедуру досрочных выборов и вскоре будет знать, останется ли он канцлером ФРГ еще на четыре года. Интересно, обсуждался ли за кофе вопрос о том, кто займет высший пост в создаваемой под "Северный поток" в Швейцарии компании-оператора Nord Stream?

  • Подписание официального соглашения о Северном потоке 8 сентября2005 года в Берлине

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Подписание за десять дней до выборов

    Еще через два месяца, 8 сентября, оба лидера присутствуют в Берлине на торжественном подписании официального соглашения о "Северном потоке". Это происходит ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в ходе которых Шрёдер теряет власть: канцлером ФРГ становится Ангела Меркель.

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Газпрома

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новый сотрудник "Газпрома"

    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

    4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


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Автономия Кадырова: теперь еще и нефтяная

Контекст

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

О том, как немецкий друг Владимира Путина вот уже второй десяток лет помогает Кремлю, активно работая в структурах "Газпрома", а теперь еще и "Роснефти", - в фотогалерее DW. (20.03.2018)  

Ссылки в интернете

Израильский портал Mako о тайном соглашении между Россией и Ираном

Газета "Гаарец" о заявлении Хасана Роухани об ухудшении отношений с США

Аудио- и видеофайлы по теме

Сказ про нищих депутатов. Ракеты для Сирии. День рождения Путина – "Заповедник", выпуск 44  

Автономия Кадырова: теперь еще и нефтяная  

Сто тысяч литров за доллар: почему в Венесуэле самый дешевый бензин в мире.  

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