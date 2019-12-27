Россия в 2019 году не выполнила почти половину космических пусков

Россия в 2019 году не выполнила почти половину запланированных космических пусков. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
"Отрасль находится в непростой ситуации. Среди успехов… можно назвать только одно - в этом году не было ни одной аварийной ситуации. Пусковые программы выполнены чуть более (чем. - Ред.) на 50 процентов", - заявил он в эфире одного из российских каналов.
Как следует из данных, размещенных на сайте госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос", в 2019 году с космодрома Байконур, с российских площадок Плесецк и Восточный, а также вблизи города Куру во французской Гвиане были выполнены 25 пусков ракет-носителей. Они вывели на орбиту четыре пилотируемых корабля "Союз" ("МС-12", "МС-13", "МС-14" и "МС-15"), три грузовых "Прогресса" ("МС-11", "МС-12" и "МС-13") и 18 спутников.
Количество пусков ракет военного назначения госкорпорация уточнит позднее.
Многомиллиардные хищения
В июле стало известно, что "Роскосмос" намерен внести в закон поправки, которые, в случае их принятия, закроют для "третьих лиц" доступ к информации о госзакупках в ракетно-космической отрасли.
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в апреле в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию и новейшие разработки вооружений.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина