Россия в ОПЕК+: от нарушителя до блюстителя порядка

Страны ОПЕК+, альянса между организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во главе с Саудовской Аравией и группой других производителей нефти во главе с Россией, договорились продлить крупнейший в истории договор по сокращению добычи "черного золота" до конца июля 2020 года.

Сделка, впрочем, была заключена лишь после того как Эр-Рияд резко раскритиковал традиционных "нарушителей" - Нигерию и Ирак - за то, что те добыли больше нефти, чем обещали. В итоге эти страны согласились в качестве компенсации дополнительно ограничить нефтедобычу в период с июля по сентябрь.

Нефтяное месторождение в Саудовской Аравии (фото из архива)

Одним из государств, поддержавших жесткую позицию Эр-Рияда, стала Россия - второй по величине экспортер сырой нефти в мире после Саудовской Аравии. При этом стоит отметить, что еще совсем недавно РФ сама отказывалась играть по правилам ОПЕК+. К примеру, в 2019 году Москва выполняла свои обязательства перед этим объединением лишь три месяца - да и то во многом из-за затянувшегося кризиса с загрязнением нефтепровода "Дружба".

10,54 доллара за баррель

В начале марта 2020 года между Россией и Саудовской Аравией возник серьезный нефтяной конфликт. Страны-участницы ОПЕК+ на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем сокращении объемов нефтедобычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки.

На таком решении тогда настаивала Саудовская Аравия: в Эр-Рияде надеялись, что это поможет удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне пандемии коронавируса. Из-за карантинных ограничений мировой спрос на нефть за несколько недель сократился на треть или почти на 30 млн баррелей в сутки.

Россия, однако, отказалась от предложения саудитов. В ответ на этот шаг Эр-Рияд объявил о намерении резко нарастить нефтедобычу. Это привело к падению цен на нефть до исторического минимума за последние 20 лет: 1 апреля российская нефть сорта Urals стоила 10,54 доллара за баррель.

РФ продолжает сокращать добычу нефти

Добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (фото из архива)

Произошедшее заставило Москву изменить свою позицию и заняться поиском компромиссов. Уже в апреле страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти в мае и июне - на 9,7 млн баррелей в сутки, что составляет около 10 процентов мировых поставок.

С тех пор Россия прилагает все усилия для того, чтобы выполнить свои обязательства. РФ уже удалось быстро сократить ежедневную нефтедобычу до 8,6-8,7 млн баррелей и вплотную приблизиться к своей заявленной цели в 8,5 млн баррелей в сутки.

Это вызвало удивление многих аналитиков, которые ожидали, что России будет сложно скоординировать столь существенное сокращение добычи нефти (более чем на 20%) из-за большого количества частных операторов. "То, насколько быстро операторам удалось снизить объемы нефтедобычи, действительно впечатляет", - отмечает в беседе с DW аналитик американской консалтинговой фирмы Baker McKenzie Николай Новиков.

Допустимый предел для России - 40 долларов за баррель

Благодаря согласованной в апреле сделке между странами ОПЕК+ цены на сырую нефть за последние два месяца выросли в два раза. Сейчас нефть марки Urals стоит около 40 долларов за баррель - это как раз тот порог, при котором от ее продажи в бюджет РФ поступают доходы.

Аналитики считают, что до стабильности на мировом нефтяном рынке еще далеко

В Москве, однако, считают, что радоваться пока рано. Как отмечает представитель российской консалтинговой компании Vygon Consulting Дарья Козлова, поэтапная отмена карантинных мер во всем мире способствовала восстановлению спроса на нефть. Однако до стабильности на рынке еще далеко, ведь сохраняется угроза второй волны коронавируса. Также наблюдается рост напряженности в отношениях между США и Китаем. Поэтому соблюдение договоренностей в данный момент отвечает интересам всех участников ОПЕК+, подчеркивает эксперт.

Чем обусловлена тактика России?

Аналитики отмечают, что решению России пойти на столь масштабные ограничения способствовали и проблемы ее конкурентов - в частности, представителей сланцевой отрасли США. Из-за обвала цен на "черное золото" многие американские компании, производящие сланцевую нефть, были вынуждены резко сократить ее добычу и начать процедуру банкротства.

Основатель московской инвестиционной компании Creon Group Фарес Кильзие считает, что в основе нынешней тактики Москвы лежат как сугубо экономические, так и геополитические соображения. На его взгляд, Россия будет не слишком заинтересована в сокращении объемов нефтедобычи, когда цены на нефть достигнут комфортного для Москвы уровня.

Похожего мнения придерживается и Бьярне Шилдроп - главный аналитик шведского банка SEB по сырьевым товарам. "Хорошие отношения с Саудовской Аравией представляют для России большую ценность", - отмечает он. Вместе с тем мартовские события показали, что Москва, в отличие от Эр-Рияда, не готова снижать объемы добычи нефти до тех пор, пока ее цена не достигнет 60-80 долларов за баррель, продолжает эксперт.

"Россию устраивает цена в 50 долларов за баррель при условии, что у нее есть возможность ежегодно увеличивать нефтедобычу. Поэтому когда цена на нефть поднимется выше отметки в 50-55 долларов за баррель, Россия будет все менее охотно сокращать ее производство", - резюмирует Бьярне Шилдроп.

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