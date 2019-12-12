 Россия высылает двух немецких дипломатов | Новости из Германии о России | DW | 12.12.2019

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Россия

Россия высылает двух немецких дипломатов

Два сотрудника посольства ФРГ в Москве высланы в ответ на решение Германии выдворить двух дипломатов РФ. Оба случая имеют косвенное отношение к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира.

Здание МИД России в Москве

Здание МИД России в Москве

Россия высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве, оба должны покинуть пределы РФ в течение семи дней. Об этом было объявлено послу ФРГ в России Гезе Андреасу фон Гайру (Géza Andreas von Geyr), которого незадолго до этого вызвали в российский МИД, передает в четверг, 12 декабря, агентство Reuters.

Министерство иностранных дел Германии назвало высылку немецких дипломатов необоснованной и подающей "ложный сигнал". Оно предупредило, что оставляет за собой право на дальнейшие шаги в свете проводимого Федеральной прокуратурой ФРГ расследования совершенного в августе текущего года убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.  


В связи с этим убийством власти ФРГ 4 декабря выслали двух сотрудников посольства РФ. Как сообщил МИД Германии, сотрудники посольства РФ объявлены персонами нон грата, поскольку российские власти, несмотря на повторные и настойчивые требования, не оказывают должного содействия в расследовании этого убийства.

Контекст

Вдова Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине, рассказала в интервью DW об угрозах, которым подвергалась ее семья на протяжении последних лет, и о попытках спецслужб убить ее мужа. (05.12.2019)

Спустя почти 4 недели после убийства Зелимхана Хангошвили DW проанализировала публикации российских масс-медиа об этом убийстве и нашла целый ряд безосновательных утверждений. (18.09.2019)

Зеркальный ответ

Президент России Владимир Путин на полях недавнего саммита в "нормандском формате" в Париже раскритиковал решение о высылке российских дипломатов и пообещал зеркальный ответ. Он отверг обвинение Германии в том, что Россия не желает содействовать расследованию убийства Хангошвили. Самого убитого Путин назвал боевиком и бандитом и утверждал, что Россия добивалась выдачи Хангошвили из Германии, но безрезультатно.

Однако правительство Германии опровергло слова Путина о том, что Москва обращалась к ФРГ с запросом о выдаче Хангошвили. "У нас нет никаких данных о подобном запросе об экстрадиции ", - заявил в среду, 11 декабря, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

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    Новый случай отравления под Солсбери

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  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

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  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Смотреть видео 13:26

Цугцванг Путина: как Меркель объяснила высылку дипломатов РФ из Берлина. DW Новости (04.12.2019)

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

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