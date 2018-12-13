 Россия высказалась за встречу с Трампом, несмотря на керченский кризис | Новости из Германии о России | DW | 14.12.2018

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Россия

Россия высказалась за встречу с Трампом, несмотря на керченский кризис

Россия заявила, что готова к встрече Трампа и Путина, несмотря на керченский кризис. В Вашингтоне заявили, что такая встреча будет возможна лишь после освобождения украинских кораблей и моряков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Россия, несмотря на напряженность в отношениях с США из-за керченского кризиса, выразила готовность к проведению саммита с участием президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. "Мы по-прежнему убеждены, что эта встреча в равной степени необходима как для Москвы, так и для Вашингтона", - заявил пресс-секретарь путина Дмитрий Песков в пятницу, 14 декабря.

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Песков согласился с тем, что значимость возврата Украине ее кораблей и моряков, арестованных в Керченском проливе, несопоставима с важностью вопросов, которые могли бы обсудить на саммите Путин и Трамп, выразив надежду на то, что к такому же выводу придут и в Вашингтоне.

В то же время пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что соответствующее требование США "не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы РФ".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным будет возможна лишь после того, как Россия вернет Украине ее корабли и моряков.

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    Автор: Евгений Тейзе


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