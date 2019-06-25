 Россия выплатит Казахстану за грязную нефть 76 млн долларов | Экономические новости из Германии | DW | 28.06.2019

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Экономика

Россия выплатит Казахстану за грязную нефть 76 млн долларов

"Транснефть" выплатит "Казтрансойлу" компенсацию из расчета 15 долларов за баррель. Ее общая сумма может составить 76 млн долларов.

Нефтепровод Дружба

Российская компания-оператор "Транснефть" выплатит казахстанскому оператору нефтепроводов "Казтрансойл" компенсацию из расчета 15 долларов за баррель, при этом общий размер компенсации за нефть, загрязненную в балтийском порту Усть-Луга, может составить около 76 млн долларов, сообщило вечером в четверг, 27 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

Контекст

"Грязная" нефть из экспортного российского нефтепровода попала не только в европейские энергосети. DW выясняла, как сырье из "Дружбы" оказалось у берегов Китая. (25.06.2019)

Поставки нефти, прерванные в конце апреля из-за загрязнения трубопровода хлоридами, возобновились в ночь с 16 на 17 июня, сообщило DW отраслевое объединение MWV. (17.06.2019)

"В сумму компенсации входит все: потеря качества, простои, хранение", - отметил один из источников. Официального соглашения между двумя операторами пока не подписано.

Фиксированная компенсация

Ранее источники агентства Reuters сообщили, что Россия выплатит Казахстану фиксированную компенсацию за загрязненную нефть. Согласно предварительным условиям сделки, "Транснефть" возместит убытки "Казтрансойлу" или грузоотправителям Казахстана, которые сдали в систему кондиционное сырье, а в Усть-Луге получили загрязненную нефть. После этого производители смогут возместить потери покупателям.

По подсчетам трейдеров, объем загрязненной казахстанской экспортной нефти составляет 700 тыс. тонн из приблизительно 5 млн тонн некондиционного сырья, попавшего в систему нефтепроводов "Транснефти". Проблемы с качеством российской нефти возникли в апреле. Первым о ее загрязнении хлорорганикой заявил белорусский концерн "Белнефтехим".

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    Автор: Андрей Гурков


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