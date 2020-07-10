 Россия выплатила более 1,1 млрд рублей по искам в ЕСПЧ в 2019 году | Новости из Германии о России | DW | 20.07.2020

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Россия

Россия выплатила более 1,1 млрд рублей по искам в ЕСПЧ в 2019 году

В 2019 году в РФ поступили 1240 решений ЕСПЧ о денежных выплатах. Количество жалоб в ЕСПЧ может вырасти из-за срыва сроков строительства объектов ФСИН, сообщает Счетная палата.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Более 1,1 миллиарда рублей выплатило министерство юстиции России, выполняя решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2019 году. Всего для оплаты поступили 1240 решений ЕСПЧ, "по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму 1 135 543,1 тыс. рублей (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1 700 000,0 тыс. рублей", сообщается в отчете о проверке исполнения бюджета Минюстом, опубликованном в воскресенье, 19 июля, на сайте Счетной палаты РФ.

Кроме того, "на 1 января 2020 года у Минюста России числилось 10 неисполненных таких судебных решений на сумму 850 563,9 тыс. рублей, которые не были оплачены по причине позднего поступления документов".

Счетная палата проверила ФСИН

Счетная палата проверяла также исполнение бюджета Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), которая "не обеспечила контроль за своевременным вводом 14 объектов капитального строительства" по программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026)". Из-за возможного невыполнения программы по улучшению условий содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых может вырасти количество жалоб в ЕСПЧ, говорится в отчете.

Четверть заявлений в ЕСПЧ - против России

Ранее, в январе 2020 года, ЕСПЧ представил статистику, согласно которой из общего количества в 59,8 тысяч рассматриваемых судом в 2019 году исков 25,2% касались России. Таким образом, как и в 2018 году, Россия с отрывом первенствовала по количеству поданных на нее в ЕСПЧ исков. На втором месте была Турция (15,5%), на третьем - Украина (14,8%).

По данным Минюста РФ, свыше 90% жалоб против России ЕСПЧ отклоняет, а если рассчитывать количество исков на 10 тысяч населения, то РФ замыкает второй десяток стран, входящих в Совет Европы. В то же время отмечен рост числа поступивших в суд жалоб, передает агентство "Интерфакс".

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    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

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    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

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    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

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    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


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