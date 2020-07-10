Россия выплатила более 1,1 млрд рублей по искам в ЕСПЧ в 2019 году

Более 1,1 миллиарда рублей выплатило министерство юстиции России, выполняя решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2019 году. Всего для оплаты поступили 1240 решений ЕСПЧ, "по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму 1 135 543,1 тыс. рублей (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1 700 000,0 тыс. рублей", сообщается в отчете о проверке исполнения бюджета Минюстом, опубликованном в воскресенье, 19 июля, на сайте Счетной палаты РФ.

Кроме того, "на 1 января 2020 года у Минюста России числилось 10 неисполненных таких судебных решений на сумму 850 563,9 тыс. рублей, которые не были оплачены по причине позднего поступления документов".

Счетная палата проверила ФСИН

Счетная палата проверяла также исполнение бюджета Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), которая "не обеспечила контроль за своевременным вводом 14 объектов капитального строительства" по программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026)". Из-за возможного невыполнения программы по улучшению условий содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых может вырасти количество жалоб в ЕСПЧ, говорится в отчете.

Четверть заявлений в ЕСПЧ - против России

Ранее, в январе 2020 года, ЕСПЧ представил статистику, согласно которой из общего количества в 59,8 тысяч рассматриваемых судом в 2019 году исков 25,2% касались России. Таким образом, как и в 2018 году, Россия с отрывом первенствовала по количеству поданных на нее в ЕСПЧ исков. На втором месте была Турция (15,5%), на третьем - Украина (14,8%).

По данным Минюста РФ, свыше 90% жалоб против России ЕСПЧ отклоняет, а если рассчитывать количество исков на 10 тысяч населения, то РФ замыкает второй десяток стран, входящих в Совет Европы. В то же время отмечен рост числа поступивших в суд жалоб, передает агентство "Интерфакс".

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