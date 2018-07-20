 Россия выиграла спор с Украиной в рамках ВТО | Новости из Германии о России | DW | 20.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Россия выиграла спор с Украиной в рамках ВТО

Речь шла об антидемпинговых пошлинах, введенных Украиной в отношении нитрата аммония российского производства. Арбитраж ВТО удовлетворил подавляющее большинство претензий со стороны России.

Судебный молоток

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) встал на сторону России в ее споре с Украиной по поводу применения Киевом антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского производства, использующегося в удобрениях. Как сообщил постоянный представитель РФ при ВТО Геннадий Овечко в интервью агентству ТАСС в пятницу, 20 июля, третейская группа ВТО удовлетворила подавляющее большинство претензий со стороны РФ в рамках иска, поданного Россией в мае 2015 года.

Контекст

На Украине вступает в силу решение правительства об ограничении торговли с аннексированным Россией Крымом. DW разбиралась, что за этим стоит и как это выглядит на практике. (16.01.2016)

Россия с 1 января ввела продовольственное эмбарго в отношении Украины. В Киеве признают - это принесет многомиллионные убытки. Но уже в среднесрочной перспективе запрет может иметь позитивные последствия. (01.01.2016)

В июле 2014 года Украина на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония (аммиачной селитры) из России. В РФ обратили внимание на то, что эти меры были приняты таким же образом, как и в Европейском Союзе, то есть с использованием энергокорректировок. По мнению Москвы, это не соответствует правилам ВТО, в связи с чем в мае 2015 года РФ подала иск к Украине.

Арбитраж ВТО также признал правоту России в том, что Украина нарушила правила ВТО, включив в первоначальное антидемпинговое расследование базирующуюся в Швейцарии частную компанию EuroChem, принадлежащую российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

Смотрите также:

  • Человек с плакатом против российских товаров на Украине

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    От бойкота к эмбарго

    После начала российско-украинского конфликта ряд украинских активистов инициировали кампанию против российских товаров на Украине. С января 2016 года страны ввели взаимное эмбарго на ряд продовольственных товаров. Смогли ли украинцы полностью отказаться от российского производителя?

  • Косметика и средства по уходу

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Косметика и средства по уходу - вне эмбарго

    В украинском списке запрещенной для ввоза продукции 43 наименования продуктов питания, а вот бытовой химии и средств гигиены в этом списке нет. Поэтому, именно российская косметика до сих пор остается самой доступной и покупаемой на Украине.

  • Российская зубная паста

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Зубная паста до сих пор в спросе

    Российские средства гигиены для полости рта в широком ассортименте представлены в магазинах Украины. Зубная паста производства РФ находится в той же ценовой категории, что и ее украинский аналог.

  • Гигиенические прокладки российского производства

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Средства женской гигиены - из России или без маркировки

    Гигиенические прокладки и тампоны, которые можно найти на полках украинских магазинов, в основном привезены из России. Очень часто эти товары не имеют специального обозначения страны производства.

  • Российская косметика на Украине

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Придумано в России, "Сделано на Украине"

    С января 2015 года, практически спустя год после начала бойкота российских товаров на Украине, российский косметический бренд "Чистая линия" открыл там свой филиал. Теперь продукция этой марки производится на территории Украины, что позволяет назвать товар украинским.

  • Детские подгузники

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Детские подгузники из России - незаменимы?

    Детским подгузникам российского производства оказалось сложно найти украинский или европейский аналог. Большинство украинских семей до сих пор отдает предпочтение именно российскому производителю. Главная причина - это соотношение цена - качество.

  • Детские товары в украинском супермаркете

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Рынок детских товаров - за Россией

    В основном, весь рынок детских товаров на Украине до сих пор заполнен российскими производителями. Исключением стало только детское питание, которое попало под украинское эмбарго.

  • Российский соки в украинском супермаркете

    По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

    Продовольственных товаров практически не осталось

    В украинских сетевых супермаркетах, которые заранее готовились к введению эмбарго на российские товары, запасы продукции производства РФ практически закончились. Сегодня продукты питания, выпущенные в России, на полках украинских магазинов можно найти с трудом.

    Автор: Анастасия Магазова


Смотреть видео 01:12
Now live
01:12 мин

Киев рассматривает варианты санкций против "дочек" российских банков (15.03.2017)

 

Контекст

По следам бойкота и эмбарго: российские товары в украинских магазинах

Из украинских магазинов исчезли продукты питания российского производства, но потребительские товары остались в ассортименте. О том, что еще можно купить российского на Украине, - в галерее DW. (06.09.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Киев рассматривает варианты санкций против "дочек" российских банков (15.03.2017)  

Москва и Киев на пороге торговой войны - DW Новости  

Отказ от свободной торговли: Москва усиливает давление на Киев  

ADVERTISEMENT

Самые читаемые

Комментарий: Балканский провал кремлевских реконструкторов  

Немецкие СМИ о встрече лидеров США и России: Трамп испортил все, что мог  

Нужен ли Европе американский сжиженный газ?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно