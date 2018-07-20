Россия выиграла спор с Украиной в рамках ВТО

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) встал на сторону России в ее споре с Украиной по поводу применения Киевом антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского производства, использующегося в удобрениях. Как сообщил постоянный представитель РФ при ВТО Геннадий Овечко в интервью агентству ТАСС в пятницу, 20 июля, третейская группа ВТО удовлетворила подавляющее большинство претензий со стороны РФ в рамках иска, поданного Россией в мае 2015 года.

В июле 2014 года Украина на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония (аммиачной селитры) из России. В РФ обратили внимание на то, что эти меры были приняты таким же образом, как и в Европейском Союзе, то есть с использованием энергокорректировок. По мнению Москвы, это не соответствует правилам ВТО, в связи с чем в мае 2015 года РФ подала иск к Украине.

Арбитраж ВТО также признал правоту России в том, что Украина нарушила правила ВТО, включив в первоначальное антидемпинговое расследование базирующуюся в Швейцарии частную компанию EuroChem, принадлежащую российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

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