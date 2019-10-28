 Россия выдворяет болгарского дипломата на фоне шпионcкого скандала | Новости из Германии о России | DW | 05.12.2019

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Россия

Россия выдворяет болгарского дипломата на фоне шпионcкого скандала

Москва зеркально отреагировала на решение Болгарии выслать российского дипломата по обвинению в шпионаже. Болгарскому дипломату предписано покинуть пределы РФ в течение 24 часов.

Здание МИД России

Здание МИД России

Россия выдворяет болгарского дипломата в качестве ответной меры на высылку из Болгарии российского дипломата, обвиненного в шпионаже. МИД РФ в четверг, 5 декабря, сообщил, что послу Болгарии Атанасу Крастину вручена нота, в которой говорится, что Россия, основываясь на принципе взаимности, объявляет персоной нон грата болгарского дипломата, который должен покинуть пределы РФ в течение 24 часов.

В заявлении МИД уточняется, что сотрудника посольства Болгарии в Москве высылают в ответ на решение болгарских властей о выдворении из страны российского дипломата в октябре. Других деталей не сообщается.

В конце октября София выслала российского дипломата после того, как тот проигнорировал просьбу покинуть Болгарию по результатам расследования, подтвердившего, что он занимался шпионажем в государстве, являющемся членом ЕС. Тогда российского посла в Софии уведомили, что первый секретарь российской дипмиссии в столице Болгарии должен покинуть страну в течение 24 часов.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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