Россия возобновила пуски ракет-носителей семейства "Союз"

После аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", стартовавшей с Байконура 11 октября, Россия в четверг, 25 октября, провела успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Как сообщило агентство "Интерфакс", на орбиту выведен "космический аппарат в интересах Минобороны России".
Запуск осуществлен боевым расчетом Воздушно-космических сил России, все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме, отмечается в заявлении пресс-службы Минобороны РФ.
Ракета-носитель "Союз-2" эксплуатируется в России с 2004 года. За это время проведено 75 запусков, 70 из которых оказались успешными. Ожидается, что в обозримом будущем она заменит "Союз-ФГ" в российской программе пилотируемых полетов.
Авария ракеты-носителя "Союза МС-10"
11 октября через две минуты после запуска ракета-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз-МС10", который должен был доставить на орбиту экипаж в составе космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга и груз для Международной космической станции, возникла нештатная ситуации. В результате сработала система аварийного спасения экипажа, который в итоге совершил посадку в Казахстане.
После аварии все запуски ракета-носителей "Союз" были приостановлены. Окончательный отчет комиссии по расследованию инцидента будет утвержден 30 октября, сообщили в "Роскосмосе". Тогда же станут известны и причины возникновения нештатной ситуации.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина