Россия возобновила пуски ракет-носителей семейства "Союз"

После аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", стартовавшей с Байконура 11 октября, Россия в четверг, 25 октября, провела успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Как сообщило агентство "Интерфакс", на орбиту выведен "космический аппарат в интересах Минобороны России".

Запуск осуществлен боевым расчетом Воздушно-космических сил России, все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме, отмечается в заявлении пресс-службы Минобороны РФ.

Ракета-носитель "Союз-2" эксплуатируется в России с 2004 года. За это время проведено 75 запусков, 70 из которых оказались успешными. Ожидается, что в обозримом будущем она заменит "Союз-ФГ" в российской программе пилотируемых полетов.

Авария ракеты-носителя "Союза МС-10"

11 октября через две минуты после запуска ракета-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз-МС10", который должен был доставить на орбиту экипаж в составе космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга и груз для Международной космической станции, возникла нештатная ситуации. В результате сработала система аварийного спасения экипажа, который в итоге совершил посадку в Казахстане.

После аварии все запуски ракета-носителей "Союз" были приостановлены. Окончательный отчет комиссии по расследованию инцидента будет утвержден 30 октября, сообщили в "Роскосмосе". Тогда же станут известны и причины возникновения нештатной ситуации.

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