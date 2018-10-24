 Россия возобновила пуски ракет-носителей семейства ″Союз″ | Новости из Германии о России | DW | 25.10.2018

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Россия

Россия возобновила пуски ракет-носителей семейства "Союз"

С космодром Плесецк произведен успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", который вывел на орбиту "космический аппарат в интересах Минобороны России".

Ракета Союз-2.1б на стартовом столе космодрома Плесецк

Ракета "Союз-2.1б" на стартовом столе космодрома Плесецк

После аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", стартовавшей с Байконура 11 октября, Россия в четверг, 25 октября, провела успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Как сообщило агентство "Интерфакс", на орбиту выведен "космический аппарат в интересах Минобороны России".

Контекст

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Причиной аварии ракеты "Союз-ФГ" стало столкновение элемента первой ступени со второй, считают в Роскосмосе. Почему это произошло, выясняет госкомиссия. Первые результаты она должна представить к 20-м числам октября. (12.10.2018)

Запуск осуществлен боевым расчетом Воздушно-космических сил России, все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме, отмечается в заявлении пресс-службы Минобороны РФ.

Ракета-носитель "Союз-2" эксплуатируется в России с 2004 года. За это время проведено 75 запусков, 70 из которых оказались успешными. Ожидается, что в обозримом будущем она заменит "Союз-ФГ" в российской программе пилотируемых полетов.

Авария ракеты-носителя "Союза МС-10"

11 октября через две минуты после запуска ракета-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз-МС10", который должен был доставить на орбиту экипаж в составе космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга и груз для Международной космической станции, возникла нештатная ситуации. В результате сработала система аварийного спасения экипажа, который в итоге совершил посадку в Казахстане.

После аварии все запуски ракета-носителей "Союз" были приостановлены. Окончательный отчет комиссии по расследованию инцидента будет утвержден 30 октября, сообщили в "Роскосмосе". Тогда же станут известны и причины возникновения нештатной ситуации.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Контекст

30 лет космической станции "Мир": как это было

30 лет назад СССР осуществил свою мечту и вывел в космос орбитальную станцию. Комплекс "Мир" находился на околоземной орбите 15 лет и пережил за это время немало событий. DW предлагает вспомнить, как это было. (19.02.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

С Байконура запустили последнюю ракету-носитель "Союз-У" (22.02.2017)  

Как оценили немцы запуск ракеты "Союз" с космодрома "Восточный"? (28.04.2016)  

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