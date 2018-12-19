 Россиянин задержан в ФРГ по подозрению в нарушении санкций против РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 19.12.2018

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Германия

Россиянин задержан в ФРГ по подозрению в нарушении санкций против РФ

В 2014-2018 годах Владимир Д. по меньшей мере дважды поставил товары покупателю из российского оборонного сектора. Экспорт техники, используемой в военной промышленности, запрещен санкциями ЕС.

Немецкий полицейский задерживает подозреваемого (фото из архива)

Федеральная прокуратура Германии санкционировала задержание 68-летнего россиянина Владимира Д. Его подозревают в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщило ведомство в Карлсруэ в среду, 19 декабря.

Контекст

Настоящий бум переживают оборонные предприятия РФ, несмотря на санкции. По данным американского журнала Defense News, их оборот в 2014 году вырос до 50 процентов. (30.07.2015)

Министры иностранных дел ЕС в связи с событиями на востоке Украины расширили санкции против Москвы, но на неделю отсрочили их реализацию. Европа по-прежнему надеется на мирное урегулирование кризиса. (09.02.2015)

Сотрудники регионального управления по таможенным расследованиям и дознанию в Штутгарте задержали Владимира Д. 18 декабря. В его квартире, а также в принадлежащих ему служебных помещениях были проведены обыски.

Подставные фирмы и поддельные документы

В настоящий момент прокуратура располагает доказательствами того, что с 2014 по 2018 годы Владимир Д. по меньшей мере дважды поставил товары покупателю из российского оборонного сектора. Чтобы обойти экспортный контроль в ФРГ, подозреваемый, по-видимому, прибегал к помощи подставных фирм, а также предоставлял поддельные документы и производил технические манипуляции с товаром.

Как следует из заявления, товары общей стоимостью более 1,7 млн евро "специально приспособлены" для использования в сфере ракетостроения. Речь идет, в частности, о прессах горячего изостатического прессования, которые применяются для дополнительного уплотнения деталей военной и авиационной техники. Согласно предписаниям экономических санкций ЕС, поставка подобных товаров в Россию запрещена, если они частично или полностью будут применяться в военных целях либо если их конечным получателем станет предприятие оборонного сектора.

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    Автор: Ирина Филатова


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