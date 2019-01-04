 Россиянин арестован на острове в Тихом океане по запросу США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.01.2019

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Мир

Россиянин арестован на острове в Тихом океане по запросу США

Дмитрия Макаренко обвиняют в попытке вывезти военную технику из США. Посольство РФ в Соединенных Штатах добивается консульского доступа к нему.

Остров Сайпан (фото из архива)

Остров Сайпан (фото из архива)

Гражданин России Дмитрий Макаренко арестован на тихоокеанском острове Сайпан по запросу ФБР США. Он прибыл туда 29 декабря со своими детьми и родителями и был задержан в аэропорту сразу после прилета, сообщает в субботу, 5 января, МИД РФ.

Контекст

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Сайпан - крупнейший остров и столица Северных Марианских Островов в Тихом океане, это ассоциированная с США территория. Оттуда Макаренко был этапирован во Флориду. Посольство РФ в США добивается консульского доступа к нему. Дипломатическое ведомство "узнало о случившемся с ним не от американских правоохранительных органов, а от его близких", уточняет МИД РФ.

Ордер на арест Макаренко был выдан еще в июне 2017 года, суд Флориды арестовал его 31 декабря 2018 года. Мужчину обвиняют в попытке вывезти военную технику из США, в частности, ружейные прицелы ночного видения, тепловизионные монокуляры двойного назначения и капсюли для боеприпасов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные американского суда. Всего ему вменяют восемь преступных эпизодов, за них Макаренко грозит до 45 лет тюрьмы.

Согласно материалам дела сообщником Макаренко является гражданин США Владимир Невидомый. Этнический украинец летом прошлого года был приговрен к двум годам и двум месяцам тюремного заключения за участие в сговоре с целью незаконного экспорта военных технологий в Россию.

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В конце декабря 2018 года в России по обвинению в шпионаже арестовали гражданина США Пола Уилана, сейчас он находится в СИЗО "Лефортово". Уилан - бывший морской пехотинец, у него также есть гражданства Канады, Великобритании и Ирландии.

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    Автор: Наталия Королева


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