Россияне снова могут лететь в Германию на лечение. Рассказ одной пациентки

После 3 месяцев закрытых границ россияне вновь могут выезжать за границу на лечение. Пока на это решаются единицы. DW поговорила с онкобольной, приехавшей в ФРГ во время пандемии.
Наконец-то Елена Чернявская и ее мать Ирина из Альметьевска снова смогли приехать в Германию на лечение. Но за пределы двора гостевого дома Университетской клиники Ахена им выйти сложно: Елена еле передвигается на костылях. У молодой девушки редкое онкологическое заболевание - саркома Юинга. В России ей предлагали сразу ампутировать ногу, немецкие врачи взялись лечить.
В гостевом доме напротив здания больницы Елена и Ирина прожили в 2019-м около года. Здесь 20-летняя девушка прошла курсы химиотерапии и лучевой терапии, а также сложную операцию по эндопротезированию. В феврале этого года врачи отпустили мать и дочь Чернявских отдохнуть домой в Татарстан. Тогда о коронавирусе все уже говорили, но сложно было представить, что он так изменит жизнь и планы, рассказывает Елена.
Приехать в Ахен на плановое обследование в апреле Чернявские уже не смогли. Границы закрыли, авиасообщение между странами почти прекратилось. За это время у Елены произошло осложнение: воспаление в ноге. У девушки постоянно держалась температура, нужно было срочное обследование.
Путь в Германию во время пандемии
8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россияне смогут выехать за границу для работы, учебы, лечения или ухода за родственниками. Для Чернявских, как и для многих других пациентов, которые уже три месяца сидели на чемоданах, это оказалось спасением.
Для того чтобы выехать за границу, пациентам понадобилось собрать подтверждающие документы. Это разрешение от клиники и официальное письмо-вызов от лечащего врача о том, что пациентке необходимо лечение именно в Германии, у этого врача, с указанием сроков лечения. При вылете в аэропорту документы дополнительно проверял консул с немецкой стороны, рассказывает Елена.
Но собрать документы было недостаточно. Из России за рубеж по-прежнему летает слишком мало рейсов. Многим даже при наличии разрешения на выезд приходится добираться до места назначения с несколькими пересадками. Елена рассказывает, что им повезло попасть на прямой рейс из Москвы во Франкфурт-на-Майне, откуда всего пару часов на машине до Ахена. Но и этот перелет для девушки, которая еле передвигается на костылях, был весьма затруднителен.
"Самолет был весь забит, ни одного свободного места", - рассказывает Елена про сам полет. Многие застряли в России во время пандемии и возвращались домой. Было немало и тех, кто, как Елена, летел на лечение. "Я видела, как один человек корчился от боли, потому что ему было невыносимо тяжело преодолевать это расстояние, - говорит Елена. - Но в России, скорее всего, ему не могли помочь, а здесь у него есть надежда, что его вылечат".
Мать Елены описывает их полет во Франкфурт как "настоящий Вавилон" и рассказывает, что по прилете все пассажиры заполняли анкеты, оставляли свои контактные данные, по которым в случае чего их смогут найти. "Пожилые дамы, которые летели вместе с нами, долго не могли вспомнить свои адреса - так давно не были дома", - рассказывает Ирина.
На лечение за границу летят единицы
Сотрудник немецкой компании по медицинскому туризму Germed Сергей Паутов разводит руками: кроме Елены и еще двух пациентов, у которых есть гражданство одной из стран ЕС или Израиля, за период пандемии никто к ним на лечение больше выбраться не смог.
"Мы можем организовать лечение у очень хороших докторов здесь в Германии. Мы можем поспособствовать быстрому получению въездных документов. Но мы не можем организовать авиасообщение, мы не можем запустить поезда и тому подобные вещи", - сетует Сергей Паутов.
Сейчас из-за пандемии коронавируса на лечение за границу едут единицы, и только в случае крайней необходимости, рассказывает директор российской компании "МедикаТур" Татьяна Соколов. После того, как появилась возможность снова выезжать за границу, пациенты ее фирмы уже отправились на лечение в Испанию, Италию и Китай. "Это достаточно сложный процесс, - рассказывает Соколов. - И во многих случаях надо проходить двухнедельный карантин".
После обследования в Ахене Елене Чернявской стало намного лучше. Лечащий врач прописал ей курс препаратов. Температура спала и девушка снова потихоньку может заниматься реабилитацией. После недели, проведенной в ахенской клинике, Чернявские опять улетели в Россию. Следующий прием у врача в Германии у них в конце августа, они надеются, что без проблем смогут приехать обратно. Ногу нужно постоянно наблюдать, поскольку болезнь может вернуться.
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