Россияне снова могут лететь в Германию на лечение. Рассказ одной пациентки

Наконец-то Елена Чернявская и ее мать Ирина из Альметьевска снова смогли приехать в Германию на лечение. Но за пределы двора гостевого дома Университетской клиники Ахена им выйти сложно: Елена еле передвигается на костылях. У молодой девушки редкое онкологическое заболевание - саркома Юинга. В России ей предлагали сразу ампутировать ногу, немецкие врачи взялись лечить.

В гостевом доме напротив здания больницы Елена и Ирина прожили в 2019-м около года. Здесь 20-летняя девушка прошла курсы химиотерапии и лучевой терапии, а также сложную операцию по эндопротезированию. В феврале этого года врачи отпустили мать и дочь Чернявских отдохнуть домой в Татарстан. Тогда о коронавирусе все уже говорили, но сложно было представить, что он так изменит жизнь и планы, рассказывает Елена.

Приехать в Ахен на плановое обследование в апреле Чернявские уже не смогли. Границы закрыли, авиасообщение между странами почти прекратилось. За это время у Елены произошло осложнение: воспаление в ноге. У девушки постоянно держалась температура, нужно было срочное обследование.

Путь в Германию во время пандемии

8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россияне смогут выехать за границу для работы, учебы, лечения или ухода за родственниками. Для Чернявских, как и для многих других пациентов, которые уже три месяца сидели на чемоданах, это оказалось спасением.

Елена Чернявская

Для того чтобы выехать за границу, пациентам понадобилось собрать подтверждающие документы. Это разрешение от клиники и официальное письмо-вызов от лечащего врача о том, что пациентке необходимо лечение именно в Германии, у этого врача, с указанием сроков лечения. При вылете в аэропорту документы дополнительно проверял консул с немецкой стороны, рассказывает Елена.

Но собрать документы было недостаточно. Из России за рубеж по-прежнему летает слишком мало рейсов. Многим даже при наличии разрешения на выезд приходится добираться до места назначения с несколькими пересадками. Елена рассказывает, что им повезло попасть на прямой рейс из Москвы во Франкфурт-на-Майне, откуда всего пару часов на машине до Ахена. Но и этот перелет для девушки, которая еле передвигается на костылях, был весьма затруднителен.

"Самолет был весь забит, ни одного свободного места", - рассказывает Елена про сам полет. Многие застряли в России во время пандемии и возвращались домой. Было немало и тех, кто, как Елена, летел на лечение. "Я видела, как один человек корчился от боли, потому что ему было невыносимо тяжело преодолевать это расстояние, - говорит Елена. - Но в России, скорее всего, ему не могли помочь, а здесь у него есть надежда, что его вылечат".

Мать Елены описывает их полет во Франкфурт как "настоящий Вавилон" и рассказывает, что по прилете все пассажиры заполняли анкеты, оставляли свои контактные данные, по которым в случае чего их смогут найти. "Пожилые дамы, которые летели вместе с нами, долго не могли вспомнить свои адреса - так давно не были дома", - рассказывает Ирина.

На лечение за границу летят единицы

Сотрудник немецкой компании по медицинскому туризму Germed Сергей Паутов разводит руками: кроме Елены и еще двух пациентов, у которых есть гражданство одной из стран ЕС или Израиля, за период пандемии никто к ним на лечение больше выбраться не смог.

Университетская клиника Ахена

"Мы можем организовать лечение у очень хороших докторов здесь в Германии. Мы можем поспособствовать быстрому получению въездных документов. Но мы не можем организовать авиасообщение, мы не можем запустить поезда и тому подобные вещи", - сетует Сергей Паутов.

Сейчас из-за пандемии коронавируса на лечение за границу едут единицы, и только в случае крайней необходимости, рассказывает директор российской компании "МедикаТур" Татьяна Соколов. После того, как появилась возможность снова выезжать за границу, пациенты ее фирмы уже отправились на лечение в Испанию, Италию и Китай. "Это достаточно сложный процесс, - рассказывает Соколов. - И во многих случаях надо проходить двухнедельный карантин".

После обследования в Ахене Елене Чернявской стало намного лучше. Лечащий врач прописал ей курс препаратов. Температура спала и девушка снова потихоньку может заниматься реабилитацией. После недели, проведенной в ахенской клинике, Чернявские опять улетели в Россию. Следующий прием у врача в Германии у них в конце августа, они надеются, что без проблем смогут приехать обратно. Ногу нужно постоянно наблюдать, поскольку болезнь может вернуться.

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