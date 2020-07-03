 Россияне смогут путешествовать как раньше? Прогнозы для турбизнеса | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.07.2020

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Россия

Россияне смогут путешествовать как раньше? Прогнозы для турбизнеса

Многие турагентства и туроператоры в России могут не справиться с последствиями пандемии коронавируса и уйти с рынка. Как это ощутят рядовые потребители и что их ждет уже этим летом?

На пляже в Анталии

Несмотря на то, что туристическая отрасль была включена в правительственный перечень пострадавших от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, эксперты не исключают закрытия значительного числа турфирм - как среди туристических агентств, так и среди туроператоров. Обычным туристам это не сулит ничего хорошего - качество туристического продукта может снизиться, а риск покупки проблемного тура, напротив, возрасти. Как проблемы туркомпаний скажутся на их клиентах, выясняла DW.

Туристический рынок отброшен на 20-30 лет назад

По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), число международных туристов по итогам 2020 года может сократиться по отношению к 2019 году на 70 процентов. "По сути, отрасль будет отброшена в своем развитии на 20-30 лет назад, и мы будем восстанавливать ее медленно и печально. До 120 млн человек, занятых в мировой сфере туризма, могут потерять работу", - заявила DW профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Пустое здание аэропорта Внуково в Москве

Пустое здание аэропорта Внуково в Москве

Серьезные трудности испытывает и туристический бизнес в России. Из-за падения спроса и неясных перспектив его восстановления с рынка могут уйти около трети российских туристических компаний, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В зоне риска находятся и туроператоры, и турагентства. По словам Галины Дехтярь, "пострадали абсолютно все: в наибольшей степени те, кто занимался выездным и въездным туризмом, в чуть меньшей - те, кто предлагал экскурсионные туры по России, в еще чуть меньшей - те, кто был сосредоточен на внутреннем туризме".

Однако тяжелее всего придется небольшим компаниям - они практически лишены возможности взять кредит и диверсифицировать свой бизнес. "Туристическими потоками управляет логистика, и для крупных игроков, которые способны выстроить прочные логистические связи, сейчас складывается благоприятная ситуация, позволяющая завладеть большей долей рынка", - полагает президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Трубникова, не исключая монополизации рынка.

Туры, перенесенные на 2021 год, могут не состояться

Однако, как говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович, не застрахованы от проблем и туроператоры. Первой "ласточкой" уже стала петербургская компания "Ника", объявившая об остановке деятельности 22 июня и возобновившая ее только после того, как Ростуризм в индивидуальном порядке освободил оператора от необходимости иметь финансовое обеспечение.

Пока отдых за границей россиянам недоступен из-за пандемии коронавируса

Пока отдых за границей россиянам недоступен из-за пандемии коронавируса

"Речь о финансовых гарантиях, которые должен иметь туроператор для того, чтобы работать на рынке. Их предоставляют страховые компании или банки. В условиях нынешнего кризиса они не хотят выдавать эти гарантии. Исключения могут составлять разве что турфирмы, входящие в структуры больших промышленных групп. Если же оператор остается без гарантий, он не имеет права работать", - объясняет Канторович. В АТОР считают сложившуюся практику неверной и уже неоднократно обращались к регуляторам с просьбой ее пересмотреть, однако эти обращения пока остаются без ответа.

От прекращения деятельности туроператоров неизбежно пострадают их клиенты. "Страховщики начинают выяснять, какое количество туров забронировано у туроператора, сколько переносится по ваучерам, смотрят свой страховой портфель на предмет того, укладываются ли в него новые риски, и выбирают, с кем продолжать работать, а кому в гарантиях отказать. Так что, если ваш тур перенесли на 2021 год, это еще не значит, что он состоится. К этому времени туроператор уже может уйти с рынка", - говорит Галина Дехтярь.

Уход с рынка посредников повлияет на качество турпродукта

Под ударом сегодня находятся и турагентства. В попытке удешевить свой продукт туроператоры и гостиницы сегодня выбрасывают из цепочки взаимодействия с клиентом посредников, коими являются турагентства, берущие за свои услуги комиссию. "Туроператор пытается сделать что угодно, чтобы завлечь клиента. Турагент оказывается не нужен. В лучшем случае они переквалифицируются в колл-центры, в худшем - просто уйдут. Минимум 50 процентов турагентств вымрут как класс за своей ненужностью", - прогнозирует профессор РАНХиГС.

Структура рынка, по ее словам, претерпит серьезные изменения. Значительная доля предложений будет размещаться на сайтах интернет-бронирования, что далеко не гарантирует качества отелей. "Надо быть экспертом по классификации, чтобы знать, соответствует ли тот или иной отель заявленной им звездности. Бывает так, что на сайте указано пять звезд, а в реестре классифицированных объектов нет ни одной звезды. Но это могут проверить только специалисты", - говорит профессор РАНХиГС. По ее словам, тот факт, что "квалифицированное звено убирается с рынка", однозначно играет не в пользу туриста.

Что будет с ценами и качеством предлагаемого отдыха

Эксперты считают, что говорить о ценах на зарубежных направлениях пока рано, поскольку сроки открытия границ для российских туристов по-прежнему неизвестны. Что касается внутреннего рынка, то пока ценообразование здесь формируется явно не в пользу потребителя. "На стоимости турпродукта сказываются возросшие расходы объектов размещения в связи с выполнением противоэпидемиологических требований", - отмечает Елена Трубникова. При этом, по ее словам, если владельцы объектов пытаются сохранить стоимость услуг на докризисном уровне, страдают качество и "наполнение" предлагаемого продукта.

Уже сейчас спрос на отдых в Краснодарском крае и Крыму среди россиян крайне высок. "Частный сектор, близкий к морю, забит. Встречаются предложения коттеджей за миллион рублей в месяц, что могут себе позволить разве что те, кто раньше ездил по премиальным зарубежным курортам", - говорит Галина Дехтярь. Остальные вынуждены довольствоваться весьма средним качеством, которое едва ли повысится в ближайшее время. Для роста качества услуг требуются инвестиции, которые неизбежно отразятся на цене для туриста. При нынешней же покупательной способности и уровне доходов вероятность того, что туристы смогут себе позволить дорогой отдых невелик.

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    Автор: Штефани Хёпнер


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