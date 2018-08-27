Россияне получат персональные кредитные рейтинги

С 2019 года, когда вступят в силу поправки к закону о кредитных историях, россиянам будут присваивать персональные кредитные рейтинги. Баллы будут рассчитываться автоматически на основе ряда параметров из кредитных историй, сообщил исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников винтервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, 26 августа.

В числе данных параметров - наличие просрочек, уровень долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории, а также "возраст" этой истории, указал он далее. "Выше балл - ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита", - заявил Мясников.

Высокий рейтинг не гарантирует выдачу кредита

При этом даже высокий кредитный рейтинг не гарантирует предоставление кредита, решение по-прежнему будет оставаться за кредитором, подчеркнул глава Объединенного кредитного бюро.

В середине 2014 года кредитные организации обязали предоставлять информацию о своих клиентах в бюро кредитных историй. Данные о кредитных историях граждан может получить любое юридическое лицо, в основном подобные запросы направляют банки и микрофинансовые организации. Кроме того, кредитными историями интересуются страховые компании, а также кадровики.

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