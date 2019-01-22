Россияне - лидеры в рейтинге антидоверия к СМИ и бизнесу

Россия заняла последнее место в ежегодном рейтинге доверия жителей разных стран к бизнесу, общественным организациям и СМИ. Таковы данные американской исследовательской компании Edelman, опубликовавшей во вторник, 22 января, очередной ежегодный рейтинг "2019 Edelman Trust Barometer".

Так, общественным организациям доверяют 23 % россиян, бизнесу - 34%, а средствам массовой информации - 26% опрошенных.

На последнем месте Россия оказалась и в общем рейтинге доверия населения к общественным и государственным институтам (29%) - за прошлый год страна опустилась в рейтинге сразу на 7 пунктов.

Единственный рейтинг, в котором Россия была не на последнем месте, - это рейтинг доверия к властям (34%), хотя данный показатель ухудшился на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. Жители Франции, Испании и Аргентины доверяют своим властям еще меньше россиян.

Показатели Германии

Германия в рейтингах доверия к бизнесу, общественным организациям, СМИ и властям также оказалась в нижней части рейтинге, соответствующей, по определению Edelman, показателю "недоверие". В рейтинге доверия к общественным организациям Германия занимает третью строчку с конца - хуже дело обстоит только в России и Японии.

Всего в рейтинге учитывалась ситуация в 28 странах мира в 2018 году. Россия в нем - единственный представитель Восточной Европы..

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