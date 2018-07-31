 Россияне все меньше любят ЕР и готовы протестовать: что происходит? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.08.2018

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Россия

Россияне все меньше любят ЕР и готовы протестовать: что происходит?

У социологов плохие новости для партии власти в РФ: ее рейтинг упал ниже 37%. При этом готовность россиян протестовать достигла уровня кризисного 2009 года. Приведет ли это к реальным протестам?

Дмитрий Медведев на съезде партии Единая Росся

Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия", февраль 2016 года

Электоральный рейтинг "Единой России" снизился до рекордно низкого уровня в 37 - таковы результаты опроса ВЦИОМа, опубликованные во вторник, 31 июля. Еще в начале года рейтинг партии власти составлял 53%. Ниже нынешнего этот показатель был только в конце 2011 года во время массовых протестов против фальсификаций на выборах в Думу.

Почти одновременно стало известно о том, что рекордное количество россиян - более 40% - считают возможными массовые протесты по экономическим основаниям, таковы результаты опроса "Левада-центра", обнародованные в среду, 1 августа. Столь высокий уровень зафиксирован впервые с начала 2009, когда был пик экономического кризиса и упали доходы населения. Лично готовы участвовать в протестах 37% респондентов.

Причины снижения рейтинга "Единой России" и роста протестных настроений во многом схожи, уверены опрошенные DW эксперты. По их словам, больше всего по партии власти ударило предстоящее повышение пенсионного возраста, однако это - не единственная проблема.

Электорат "Единой России" под ударом

Кроме крайне непопулярной пенсионной реформы рейтинг "Единой России" снижают сразу несколько факторов, среди них - повышение НДС и слухи о том, что правительство начнет отслеживать переводы с банковских карт, заявил в интервью DW политолог Александр Кынев. "В итоге в совокупности получился вот такой густой негативный информационный фон", - отметил Кынев.

Митинг против пенсионной реформы на проспекте Сахарова в Москве

В июле протесты против пенсионной реформы прошли по всей России

По его мнению, действия правительства в первую очередь повлияют на базовую для партии власти группу населения. "Люди старшего возраста исторически всегда были главной электоральной опорой "Единой России". Консервативные, зависимые люди, главная аудитория телеканалов, на которую и направлена государственная пропаганда. И теперь именно эта группа оказалась под ударом, то есть власть рубит сук, на котором сама сидит", - добавил Кынев.

Россияне переоценивают внешнюю политику страны

"Мы понимали, что после выборов президента "крымский эффект" и патриотическая эйфория закончатся, но такого резкого роста протестных настроений мы не ждали", - признал в интервью DW директор "Левада-центра" Лев Гудков. По его мнению, социальная напряженность растет из-за целого ряда скопившихся факторов.

Лев Гудков

Лев Гудков

Так, дело не только в пенсионном возрасте, который ударит по уровню жизни населения и очень беспокоит людей, считает Гудков. "Уровень жизни снижается уже 4 года после истории с Крымом. На росте протестной активности также сказываются повышение НДС и рост цен на бензин, что влияет не только на автомобилистов, но и приводит к подорожанию всех продуктов", - отметил Гудков.

По его словам, социальное напряжение приводит к переоценке внешней политики России: "Люди считают, что слишком велики расходы на геополитические цели, на бессмысленные войны в Сирии и Донбассе. Денег нет, а правительство лезет в карман граждан, что вызывает возмущение и чувство несправедливости".

"Кухонное" недовольство?

Немаловажно и то, что протестовать готова аудитория, которая раньше не принимала участия в митингах. "Впервые возмущение и готовность к протестам сильнее выражены в провинции, в больших и средних городах. Там цифры самые высокие. Москвичи тоже недовольны, но здесь скорее наблюдается скепсис и пассивность", - добавил Лев Гудков.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что заявить о готовности митинговать - еще не значит выйти на улицу. "Как показывает опыт, большинство граждан нашей страны не готовы выходить на митинги, это вещь трудозатратная, требует времени, связана с рисками и штрафами", - указал Александр Кынев.

Контекст

Демонстранты на проспекте академика Сахарова в Москве требовали отставки правительства и сменяемости власти. Задержаны организаторы митинга от Либертарианской партии и штаба Навального. (29.07.2018)

Митингующие в Омске требуют снижения стоимости топлива и отставки председателя Омского областного суда. (01.06.2018)

С ним согласен и Лев Гудков: "Конечно, социологические опросы фиксируют не реальное поведение, а настроение. Как это будет в реальности, трудно сказать. В регионах почти некому организовывать протесты, консолидировать социальное напряжение. Но такие люди есть в Москве".

Как это отразится на предстоящих выборах?

9 сентября в России состоится единый день голосования, будут избраны более 20 губернаторов, более 15 региональных законодательных собраний и 7 депутатов Госдумы. По мнению экспертов, на губернаторских выборах у оппозиции нет шансов из-за того, что реальные оппоненты провластных кандидатов не допущены или не участвуют в выборах.

Однако оппозиция может побороться за попадание в региональные парламенты - снижение рейтинга партии власти и рост протестной активности помогут оппозиционным кандидатам. "Есть регионы с высокой конкуренцией, например Иркутская область. Там это может повысить шансы кандидатов от оппозиции", - считает Александр Кынев. В руководстве "Единой России" DW не смогли оперативно прокомментировать снижение рейтинга партии. Ряд представителей высшего совета партии не ответили на звонки, некоторые заявили, что находятся в отпуске.

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