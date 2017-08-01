Россияне вновь увлеклись испанской недвижимостью

Россияне, после некоторого перерыва, вновь стали одними из основных покупателей недвижимости в Испании. Об этом говорится в появившейся в испанской прессе в среду, 29 мая, информации Генерального совета нотариата Испании (ГСНИ). Так, в 2018 году количество продаж гражданам России увеличилось на 18 процентов по сравнению с предыдущим годом. Им было продано порядка 2 тысяч объектов недвижимости. В текущем году тенденция роста продолжилась. По прогнозам ГСНИ, пик продаж придется на предстоящий летний период.

Российские "анклавы" в Испании

Комментируя в беседе с DW данные статистики, представитель нотариата отметил, что рекордным по продажам россиянам испанской недвижимости пока остается 2014 год. Тогда было зарегистрировано почти 3 тысячи сделок. Затем в течение двух лет отмечалось значительное падение продаж, а тенденция роста возобновилась лишь в 2017 году. Сотрудник ГСНИ напомнил, что россияне впервые появились на рынке испанской недвижимости в начале 90-ых годов прошлого столетия. Причем количество продаж в том или ином году, по его словам, зависело от экономической конъюнктуры в России.

Провинция Аликанте пользуется популярностью у граждан РФ

Россияне, по данным испанского нотариата, приобретают недвижимость в основном на средиземноморском побережье. Это юг страны - Коста-дель-Соль со знаменитым курортом Марбелья. Это северо-восток: Коста-Брава. Это Балеарские острова и провинция Аликанте, где образовались три "российских анклава" - Алтеа, Торребьеха и Ориуэла. Цена на квартиры и коттеджи колеблются от 100 тысяч евро до 15-20 миллионов.

Статистика о недвижимости граждан РФ - неполная

Представитель ГСНИ предупредил, что опубликованная статистика не является полной. Дело в том, что примерно четверть продаваемой россиянам недвижимости - речь идет об особняках стоимостью в несколько миллионов евро и выше - как правило, оформляется не на физические лица, а на фирмы, зарегистрированные за пределами России и с иностранными менеджерами. Это делается, по мнению испанцев, "с целью скрыть подлинных владельцев собственности и избежать, учитывая специфику испанского законодательства, высокого налогообложения". Таким образом, подобная собственность не фигурирует в статистике как принадлежащая россиянам.

Определенная путаница, по словам собеседника DW, существует и при определении социального состава покупателей из России. Официально среди них доминируют предприниматели и люди творческих профессий. Впрочем, чуть ли не треть собственников - пенсионеры: бывшие врачи, учителя, рабочие. Некоторым покупателям - за 80 лет, и оформляют они свою собственность, как правило, по доверенности, не появляясь в Испании. "Мы не исключаем, что речь идет о родственниках или подставных лицах подлинных владельцев, которые по тем или иным причинам не желают афишировать свое приобретение", заключил представитель нотариата.

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