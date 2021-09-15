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Российско-белорусские военные учения "Запад-2017"

Учения войск Беларуси и РФ "Запад-2017" пройдут в период с 14 по 20 сентября на территории Республики Беларусь и в трех областях Российской Федерации.

Офицально объявленная цель маневров - координация действий штабов региональной группировки войск "в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Некоторые эксперты, однако, считаают, что Москва и Минск разыгрывают сценарий противодействия не только предполагаемой угрозе от стран НАТО, но и с запада Беларуси, где проживает большая часть белорусских поляков.

NIZHNY NOVGOROD REGION, RUSSIA - SEPTEMBER 13, 2021: A 2S19 Msta-S self-propelled howitzer takes part in the Zapad 2021 joint Russian-Belarusian military exercises at the Mulino training range. The Zapad-2021 drills are held on September 10-16, 2021, on training grounds of Russia and Belarus and in the water area of the Baltic Sea; the exercises involve about 200,000 people, over 80 aircraft and up to 760 units of military hardware. Sergei Savostyanov/TASS

Учения "Запад-2021": Россия дистанцировалась от Лукашенко? 15.09.2021

Завершающиеся российско-белорусские военные учения "Запад-2021" вызвали беспокойство в странах НАТО, но Москва и Минск настаивают на их оборонительном характере. DW подводит итоги маневров.

"Запад-2021": чем закончатся военные игры Лукашенко с Путиным? 14.09.2021

В Беларуси и России проходят военные учения "Запад-2021". На полигонах двух стран задействовано до 200 тысяч военных. Что означает военное сближение Минска и Москвы? Удастся ли Беларуси сохранить нейтралитет? Чего стоит опасаться Европе? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку".
Учения Запад-2021 продолжатся до 16 сентября. К какой войне готовятся Минск и Москва? Смотрите ток-шоу В самую точку

Чем закончатся военные игры Лукашенко с Путиным? | Ток-шоу "В самую точку" 13.09.2021

Что означает военное сближение Беларуси и России в рамках учений "Запад-2021"? К какой войне готовятся Лукашенко и Путин? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Катей Артеменко.
17.09.2017*****A multiple rocket launcher system fires during the Zapad-2017 war games, held by Russian and Belarussian servicemen, at an undisclosed location in Belarus, September 17, 2017. Picture taken September 17, 2017. Vayar military information agency/Belarussian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

"Запад-2021": военные учения одни, а цели у РФ и Беларуси разные 09.09.2021

Учения "Запад-2021" стартуют 10 сентября. В течение недели на полигонах России и Беларуси в них примут участие до 200 тысяч военных из 10 стран. DW - о специфике и значении этих учений.
This handout photo taken from a video released on Friday, April 23, 2021 by Russian Defense Ministry Press Service shows, Russian military trucks are readied for loading after drills in Crimea. Russian Defense Minister Sergei Shoigu on Thursday ordered troops back to their permanent bases after a massive military buildup that caused Ukrainian and Western concerns. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Отвод войск - для отвода глаз: угроза войны РФ и Украины сохраняется? 07.05.2021

Несмотря на объявленное РФ окончание "проверок боеготовности вооруженных сил", значительное число военных остается у границы с Украиной. Киев озвучил эту цифру. На что она указывает?
21.02.2020, Hamburg: Soldaten der 2.Brigade der 3. Infantriedivision aus Fort Steward im U.S. Staat Georgia kommen im Rahmen der laufenden Großübung Defender Europe 20 am Flughafen an und gehen über das Vorfeld zu den wartenden Bussen. Defender Europe 20 gilt als größte Truppen-Verlegeübung der Nato seit 25 Jahren. Laut Verteidigungsministerium werden bis zu 37 000 Soldaten aus 18 Nationen daran teilnehmen. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

В Германии проходят крупномасштабные учения НАТО Defender Europe 20 21.02.2020

В пятницу, 21 февраля, Гамбург прибыли американские военные, участвующие в крупнейших учениях НАТО за 25 лет. В субботу в Германии состоятся протесты пацифистов.
11.10.2018, Norwegen, Fredrikstad: Mehrer Schützenpanzer Marder stehen nach ihrer Verschiffung für das Großmanöver der Nato in Norwegen Trident Juncture im RoRo-Schiff für den Abtransport zum Hafengelände von Fredrikstad bereit. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa | Verwendung weltweit

Крупнейшие учения НАТО: нужны ли еще альянсу танки и истребители 25.10.2018

НАТО начала крупнейшие учения со времен холодной войны - Trident Juncture-2018. Страны альянса отработают в Норвегии сценарий коллективной обороны. В чем отличия этих учений от маневров РФ "Восток-2018"?
HANDOUT - Weißrussische Militärfahrzeuge fahren am 11.09.2017 in Weißrussland durch unwegsames Gelände (genaue Ortsangabe unbekannt). Russland und Weißrussland halten ab dem 14.09.2017 ein gemeinsames Truppenmanöver mit dem Namen «Zapad 2017» an der Grenze zum Baltikum und Polen ab. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Vayar Military Agency/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Какой сигнал увидел Запад в маневрах России "Восток-2018"? 11.09.2018

Масштабные военные учения, которые Россия проводит на Дальнем Востоке, не вызвали беспокойства ни в ЕС, ни в НАТО. Почему "Восток-2018" лишь подтвердил сложившееся на Западе мнение о России?
AUSSCHNITT ARCHIVBILD 2008 *** NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer (L) talks during the Informal Working lunch of the NATO-Russia Council in Vilnius, on February 8, 2008. The NATO chief on February 8 called on Afghanistan to improve its government and boost support for its security forces to step up the fight against the Taliban. Speaking at a NATO defence ministers meeting dominated by the conflict in Afghanistan, Secretary General Jaap de Hoop Scheffer warned that governance must visibly improve. AFP PHOTO / PETRAS MALUKAS (Photo credit should read PETRAS MALUKAS/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/P. Malukas

Заседание Совета НАТО-Россия: Главное продолжать диалог 26.10.2017

На заседании Совета НАТО-Россия в Брюсселе обсуждались вопросы Украины, Афганистана и учений "Запад-2017". С подробностями корреспондент DW из штаб-квартиры НАТО.
09.10.2017 *** NATO Secretary-General Jens Stoltenberg delivers a speech as he reviews NATO multinational brigade in Craiova, Romania, October 9, 2017. Inquam Photos/Bogdan Danescu/via REUTERS REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ROMANIA OUT.

НАТО предупредила Россию о риске опасных недоразумений 26.10.2017

Если РФ не будет достоверно информировать о своих военных учениях, возрастает риск инцидентов, которые могут "выйти из-под контроля", заявил генсек НАТО Столтенберг.
HANDOUT - Weißrussische Militärfahrzeuge fahren am 11.09.2017 in Weißrussland durch unwegsames Gelände (genaue Ortsangabe unbekannt). Russland und Weißrussland halten ab dem 14.09.2017 ein gemeinsames Truppenmanöver mit dem Namen «Zapad 2017» an der Grenze zum Baltikum und Polen ab. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Vayar Military Agency/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Российские военные в Беларуси ненадолго? 02.10.2017

Вопреки опасениям соседей, тысячи российских военных покинули Беларусь после учений "Запад-2017", но в страну приехали сотни десантников РФ для участия в новых учениях.
17.09.2017*****A multiple rocket launcher system fires during the Zapad-2017 war games, held by Russian and Belarussian servicemen, at an undisclosed location in Belarus, September 17, 2017. Picture taken September 17, 2017. Vayar military information agency/Belarussian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

Что смог увидеть шведский военный на "Западе-2017" 26.09.2017

Что видели, а что нет иностранные наблюдатели на российско-белорусских маневрах "Запад-2017", которые критиковало НАТО? Интервью DW с подполковником армии Швеции Томасом Мёллером.
Thema Wie Medien in Belarus über Militärmanöver Sapad-2017 berichten, die unsere Korrespondentin in Minsk Elena Daneyko im September gemacht hat. Auf den Bildern sind Zeitungen mit den Publikationen zum Thema Sapad-2017. Schlüsselworter: Belarus, Minsk, Weißrussland, Medien in Belarus, Sapad-2017, Gennadi Maksak, Elena Daneyko

Как в Беларуси освещают учения "Запад-2017" 18.09.2017

Рассказывая о военных учениях "Запад-2017", белорусские госСМИ выражают официальную точку зрения. В негосударственной прессе звучат разные мнения. Детали - у DW.
HANDOUT - Weißrussische Militärfahrzeuge fahren am 11.09.2017 in Weißrussland durch unwegsames Gelände (genaue Ortsangabe unbekannt). Russland und Weißrussland halten ab dem 14.09.2017 ein gemeinsames Truppenmanöver mit dem Namen «Zapad 2017» an der Grenze zum Baltikum und Polen ab. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Vayar Military Agency/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Немецкие СМИ о "Западе-2017": После аннексии Крыма может быть что угодно 15.09.2017

Россия и Беларусь проводят крупномасштабные учения "Запад-2017". Комментаторы немецких СМИ не ждут агрессии от Кремля, но предлагают не оставаться безразличными.
14.09.2017*****Russian deputy Defence minister Alexander Fomin attends the briefing prior the military exercises Zapad-2017 in the Russian Defence Ministry headquarter in Moscow on August 29, 2017. Zapad-2017, the collective Russian and Belarus' military exercises, will start on September 14, 2017. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Комментарий: Учения "Запад-2017" - триумф Фрейда 15.09.2017

Сюжет беспрецедентных военных игр, как в зеркале, отражает страхи и комплексы российского руководства, пишет российский журналист Константин Эггерт в комментарии специально для DW.

April 6, 2015. - Russia, Rostov region. - Large-scale strategic exercises of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 'Barrier-2015' began in six federal districts. Internal troops are rehearsing in case of complication of the operational situation in the North-Western, Central, Volga, North Caucasus, Southern and Crimean Federal districts.

Два "Запада": сколько военных участвуют в сентябрьских учениях 13.09.2017

Официально число участников маневров России и Беларуси "Запад-2017" - 12,7 тысяч, но в параллельно проходящих учениях может быть задействовано намного больше личного состава. Детали - у DW.
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