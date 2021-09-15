Российско-белорусские военные учения "Запад-2017"

Учения войск Беларуси и РФ "Запад-2017" пройдут в период с 14 по 20 сентября на территории Республики Беларусь и в трех областях Российской Федерации.

Офицально объявленная цель маневров - координация действий штабов региональной группировки войск "в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Некоторые эксперты, однако, считаают, что Москва и Минск разыгрывают сценарий противодействия не только предполагаемой угрозе от стран НАТО, но и с запада Беларуси, где проживает большая часть белорусских поляков.