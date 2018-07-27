 Российского ученого обвинили в передаче секретных сведений Вьетнаму | Новости из Германии о России | DW | 29.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Российского ученого обвинили в передаче секретных сведений Вьетнаму

У содержащегося в СИЗО "Лефортово" инженера Алексея Темирёва - серьезные проблемы со здоровьем.

СИЗО Лефортово

СИЗО "Лефортово"

Сотрудник конструкторского бюро ИРИС ("Интеллектуальные робастные интегрированные системы") в Новочеркасске 64-летний Алексей Темирёв, арестованный 19 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 УК), обвиняется в передаче информации об оборудовании Вьетнаму. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщила его адвокат Анна Полозова.

По ее словам, Темирёв сам обратился в Федеральную службу безопасности (ФСБ) для проверки ряда документов на предмет секретности. "Так совпало, что там его и задержали", - цитирует Полозову агентство РБК.

Контекст

Верховный суд РФ смягчил приговор Оксане Севастиди, осужденной за госизмену из-за СМС-сообщения. Но в российских колониях находятся другие осужденные по похожим делам. Репортаж DW. (15.03.2017)

Множащиеся случаи выявления шпионов и изменников родины обратили на себя внимание российских блогеров и заставили их насторожиться. Многие в Сети в арестах по статье "госизмена" разглядели признаки начавшихся репрессий. (14.02.2015)

Экс-директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина находится в СИЗО "Лефортово". В настоящий момент неизвестно, в каких эпизодах госизмены ее подозревают, передает "Дождь". (19.07.2018)

По словам юриста, оборудование инженер разрабатывал совместно с аспирантом из Вьетнама. При этом данные, о которых шла речь, по словам защитника "есть в открытом доступе", "в каждой библиотеке".

В субботу, 28 июля, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев рассказал в своем блоге, что во время посещения следственного изолятора "Лефортово" узнал о нахождении там Темирёва.

По словам Еникеева, у обвиняемого - множество проблем со здоровьем. У него установлен стент в сердце, заболевание сетчатки глаз, язва желудка и грыжа, требующая операции. По словам адвоката, в СИЗО его подзащитный терял сознание.

Дела о госизмене

Только в июне Лефортовский суд Москвы арестовал двух человек - Андрея Жукова и Виктора Прозорова - по подозрению в государственной измене, и еще одного - по статье о шпионаже. Материалы дел засекречены. Статья 275 УК РФ о государственной измене предусматривает наказание в виде тюремного срока от 12 до 20 лет.

В июле член ОНК Москвы Александр Ионов обнаружил в "Лефортово" экс-директора Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:41
Now live
02:41 мин

Как прошел день памяти жертв политических репрессий в Москве

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как прошел день памяти жертв политических репрессий в Москве  

Россия за решеткой: бывшие узники вспоминают - политзаключенный Алексей Гаскаров  

Виктор Шендерович в программе "Немцова.Интервью": Жесткая шутка про Путина стала невозможной  

Также по теме

Lefortovo Gefängnis in Moskau ARCHIV 2010

Калининградский эксперт по Балтии задержана по подозрению в госизмене 19.07.2018

Экс-директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина находится в СИЗО "Лефортово". В настоящий момент неизвестно, в каких эпизодах госизмены ее подозревают, передает "Дождь".

Symbolbild Gefangenschaft Gefängnis

Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" арестован по делу о госизмене 25.01.2017

Сообщается, что топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов находится в СИЗО Лефортово с декабря. Он проходит по тому же делу, что и глава одного из подразделений ФСБ Сергей Михайлов.

Самые читаемые

Эрдоган не пойдет на уступки США в связи с делом пастора  

Вмешательство РФ в выборы назвали в Великобритании "верхушкой айсберга"  

Протесты в Москве против пенсионной реформы: "Терпение подходит к концу"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно