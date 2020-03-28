 Российских олимпийских чемпионов подозревают в допинге | Новости из Германии о России | DW | 28.03.2020

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Россия

Российских олимпийских чемпионов подозревают в допинге

Под подозрение попали олимпийская чемпионка 2012 года, легкоатлетка Наталья Антюх и победитель Игр-2008, прыгун Андрей Сильнов.

Наталья Антюх

Наталья Антюх (крайняя справа)

Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх и российский прыгун в высоту, обладатель золотой медали Игр-2008 Андрей Сильнов подозреваются в употреблении допинга. Об этом говорится в заявлении Совета независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Выдержки из документа приводит в субботу, 26 марта, агентство спортивной информации SID. Обвинения выдвинуты на основании доклада канадского профессора права Ричарда Макларена.

Кроме того, под подозрение попали метательница молота Оксана Кондратьева и бегунья Елена Соболева.

Решение - за спортивным арбитражем 

Окончательное решение в отношении атлетов должен вынести Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). В середине марта стало известно, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), несмотря на признание вины в мошенничестве по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, должна выплатить денежный штраф в размере 10 млн долларов. 

Лысенко, пропустив несколько допинг-тестов в 2018 году, предоставил поддельные документы о том, что не смог явиться на проверки по болезни. Как выяснили британские журналисты, все данные клиники, в которой якобы обследовался Лысенко, - начиная с регистрационного номера и вплоть до имен врачей - были выдуманными, а по адресу, указанному 22-летним легкоатлетом, находилось разрушенное здание.

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    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости

Контекст

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

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