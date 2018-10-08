 Российским пенсионерам пообещали деньги коррупционеров | Новости из Германии о России | DW | 09.10.2018

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Россия

Российским пенсионерам пообещали деньги коррупционеров

В проекте бюджета, внесенном ранее в Госдуму, конфискованные у коррупционеров средства определены как доходы Пенсионного фонда, сообщил глава фонда Антон Дроздов.

Участница протеста против повышения пенсионного возраста в Москве

Участница протеста против повышения пенсионного возраста в Москве, сентябрь 2018 года

Средства, конфискованные при раскрытии коррупционных преступлений, будут с 2019 года направляться на выплаты пенсий россиянам. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник, 9 октября. "В настоящее время эти средства являются доходами федерального бюджета, то есть растворяются в нем", - пояснил Дроздов.

Контекст

Госдума России 26 сентября единогласно приняла все поправки к законопроектам о пенсионной реформе, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности - у DW. (25.09.2018)

Голосование депутатов по пенсионной реформе - вот реальное отражение ситуации в России, а вовсе не победа прирученной оппозиции на губернаторских выборах, уверен Иван Преображенский. (27.09.2018)

По его словам, в проекте бюджета, внесенном ранее в Госдуму, конфискованные у коррупционеров средства определены как доходы Пенсионного фонда, и их преобразование в пенсии будет "сделано по факту - сколько поступит, столько и выплатим". "Передача имущества коррупционеров - это скорее морально-этическая история", - заявил Дроздов, отметив, что "не важно, сколько их поступит".

Глава Пенсионного фонда - коррупционер?

Ранее сам глава Пенсионного фонда стал фигурантом антикорупционного расследования. В конце августа Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционным политиком Алексеем Навальным, опубликовал материалы, согласно которым Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей - это дача, три квартиры и два подземных машиноместа в центре Москвы.

В частности, ФБК выяснил, что теща Дроздова владеет дачей на Рублевке в Подмосковье, рыночная стоимость которой составляет 400 миллионов рублей. По соседству с ее участком находится собственность бизнесмена Бориса Ротенберга, входящего в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. ФБК уточняет, что теща Дроздова получила дачу в дар от своей дочери. Из-за этого Дроздов, чья жена владела недвижимостью с июля 2009 года, получил возможность не указывать ее в декларации.

Об одной из квартир Дроздова - на Патриарших прудах в Москве - ФБК писал еще в 2014 году. Тогда ее стоимость фонд оценивал в 240 млн рублей. Сейчас, по данным ФБК, эта квартира может стоить 490 миллионов.

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    Автор: Владимир Дорохов


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Бессрочный протест противников пенсионной реформы

Контекст

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Объявленные властями России планы повышения пенсионного возраста вызвали широкие дискуссии в стране. Не остался в стороне от них и карикатурист Сергей Елкин. (29.06.2018)  

Ссылки в интернете

ФБК оценил недвижимость семьи главы Пенсионного фонда РФ в 1 млрд рублей

Антон Дроздов в интервью "Известиям"

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Бессрочный протест противников пенсионной реформы  

Как в Москве проходили протесты против пенсионной реформы  

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