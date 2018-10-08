Российским пенсионерам пообещали деньги коррупционеров

Средства, конфискованные при раскрытии коррупционных преступлений, будут с 2019 года направляться на выплаты пенсий россиянам. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник, 9 октября. "В настоящее время эти средства являются доходами федерального бюджета, то есть растворяются в нем", - пояснил Дроздов.

По его словам, в проекте бюджета, внесенном ранее в Госдуму, конфискованные у коррупционеров средства определены как доходы Пенсионного фонда, и их преобразование в пенсии будет "сделано по факту - сколько поступит, столько и выплатим". "Передача имущества коррупционеров - это скорее морально-этическая история", - заявил Дроздов, отметив, что "не важно, сколько их поступит".

Глава Пенсионного фонда - коррупционер?

Ранее сам глава Пенсионного фонда стал фигурантом антикорупционного расследования. В конце августа Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционным политиком Алексеем Навальным, опубликовал материалы, согласно которым Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей - это дача, три квартиры и два подземных машиноместа в центре Москвы.

В частности, ФБК выяснил, что теща Дроздова владеет дачей на Рублевке в Подмосковье, рыночная стоимость которой составляет 400 миллионов рублей. По соседству с ее участком находится собственность бизнесмена Бориса Ротенберга, входящего в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. ФБК уточняет, что теща Дроздова получила дачу в дар от своей дочери. Из-за этого Дроздов, чья жена владела недвижимостью с июля 2009 года, получил возможность не указывать ее в декларации.

Об одной из квартир Дроздова - на Патриарших прудах в Москве - ФБК писал еще в 2014 году. Тогда ее стоимость фонд оценивал в 240 млн рублей. Сейчас, по данным ФБК, эта квартира может стоить 490 миллионов.

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