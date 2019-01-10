 Российский спутник обнаружения баллистических ракет сгорел в атмосфере | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2019

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Мир

Российский спутник обнаружения баллистических ракет сгорел в атмосфере

Аппарат "Космос-2430" предназначался для отслеживания ракетных стартов с континентальной части США.

Старт ракеты-носителя Молния-М с космодрома Плесецк

Старт ракеты-носителя "Молния-М" с космодрома Плесецк (фото из архива)

Российский спутник "Космос-2430" сгорел в атмосфере. Летательный аппарат входил в систему раннего обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США ("Око"). О том, что он сошел с орбиты и "прекратил свое существование 5 января 2019 года", свидетельствует справка на сайте N2YO.com, предоставляющем в режиме реального времени данные РЛС слежения за спутниками.

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Интернет-ресурс использует сведения Space Track, полученные US Space Surveillance Network - американской сетью станций наблюдения за космическим пространством, управляемой Космическим командованием ВВС США.

Объект мог быть виден в небе над Новой Зеландией

В воскресенье, 6 января, Radio New Zealand на своем сайте сообщило, что в небе над новозеландским островом Северный в течение нескольких минут можно было наблюдать ярко светящийся объект. Как предположил профессор Оклендского университета Ричард Истер, речь, вероятно, шла о "фрагментах российского военного спутника".

Фотографии объекта размещали и пользователи соцсетей.

"Космос-2430" был выведен на орбиту ракетой-носителем "Молния-М" со стартовой площадки №16 космодрома Плесецк в Архангельской области в октябре 2007 года. Он был принят на управление средствами Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами имени Германа Титова.

Как отмечают российские СМИ, в настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Так, спутник "Тундра", способный определить вероятный район ракетного поражения, был запущен в ноябре 2015 года.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Ссылки в интернете

Radio New Zealand

Сайт N2YO.com

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