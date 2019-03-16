Российский сенатор призвал вернуть в школы военную подготовку

Член Совета Федерации от Кировской области Виктор Бондарев призвал вернуть начальную военную подготовку в школах. "Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет никогда защищать родину и стихотворениями и кисточкой ее никто никогда не защищал и не защитит (…) Ну поймите, это надо вводить сейчас", - заявил он на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой 12 марта.

В результате отмены этого предмета дети "не знают, что такое граната и как ее кидать", указал он далее, отметив, что не считает это "нормальным явлением".

В ответ Васильева заявила, что "определенные разделы" необходимо вводить в старших классах в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). Министр предложила Бондареву разработать идеи по данной теме в рамках возглавляемого им комитета по обороне и безопасности Совфеда.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

