 Российский сенатор призвал вернуть в школы военную подготовку | Новости из Германии о России | DW | 17.03.2019

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Россия

Российский сенатор призвал вернуть в школы военную подготовку

Глава комитета по обороне Совета Федерации не считает "нормальным явлением", что дети не знают, как обращаться с предметами вооружения.

Подростки в униформе в Белгородской области

Член Совета Федерации от Кировской области Виктор Бондарев призвал вернуть начальную военную подготовку в школах. "Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет никогда защищать родину и стихотворениями и кисточкой ее никто никогда не защищал и не защитит (…) Ну поймите, это надо вводить сейчас", - заявил он на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой 12 марта.

Контекст

В результате отмены этого предмета дети "не знают, что такое граната и как ее кидать", указал он далее, отметив, что не считает это "нормальным явлением".

В ответ Васильева заявила, что "определенные разделы" необходимо вводить в старших классах в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). Министр предложила Бондареву разработать идеи по данной теме в рамках возглавляемого им комитета по обороне и безопасности Совфеда.

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