 Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако | Новости из Германии о Европе | DW | 06.11.2018

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Европа

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако

Владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан по подозрению в коррупции, пишет газета Le Monde. Адвокаты подтвердили информацию о допросе миллиардера.

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев

В Монако задержан и помещен под стражу российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев, пишет французская газета Le Monde во вторник, 6 ноября. По ее данным, проведены обыски в апартаментах Рыболовлева в жилом комплексе La Belle Epoque в Монте-Карло. Помимо Рыболовлева по запросу прокуратуры задержаны еще несколько человек.

По информации Le Monde, дело в отношении Рыболовлева открыто в связи с подозрениями в "коррупции и торговле влиянием". Знакомый с обстоятельствами дела источник рассказал РБК, что Рыболовлев 6 ноября явился в отделение правоохранительных органов на допрос, на который был вызван некоторое время назад. В интервью газете "Ведомости" один из защитников подтвердил, что следственные органы вызвали Рыболовлева на допрос и заслушивают его показания.

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Адвокаты Рыболовлева выразили сожаление в связи с тем, что информация о задержании появилась в СМИ, и попросили соблюдать презумпцию невиновности миллиардера. В Генконсульстве России в Марселе сообщили, что пока не получали информации о задержании.

Из-за Рыболовлева ушел в отставку глава Минюста Монако 

В сентябре 2017 года министр юстиции Монако Филипп Нармино покинул свой пост после того, как Le Monde опубликовала статью о его дружеских отношениях с Рыболовлевым. Газета утверждала, что глава Минюста получал подарки от российского миллиардера и гостил в его доме в Швейцарии.

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    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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