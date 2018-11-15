 Российский генерал стал фаворитом на пост главы Интерпола | Новости из Германии о России | DW | 17.11.2018

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Россия

Российский генерал стал фаворитом на пост главы Интерпола

Россию критикуют за то, что она злоупотребляет Интерполом для преследования оппозиционеров. Тем не менее, россиянин Прокопчук является фаворитом в борьбе за пост главы этой организации, сообщает The Times.

Штаб-квартира Интерпола в Лионе

Штаб-квартира Интерпола в Лионе

Генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук является фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола, несмотря на то, что Москву критикуют за злоупотребление ордерами этой международной полицейской организации для преследования политических оппонентов, сообщает британская газета The Times в субботу, 17 ноября.

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Британские официальные лица ожидают, что 56-летний ветеран МВД России Прокопчук будет избран президентом Интерпола на выборах в Дубае на предстоящей неделе, отмечает издание. Выборы нового главы Международной организации уголовной полиции пройдут после того, как в октябре пропал глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй, который впоследствии объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

Как отмечает The Times, если Прокопчук будет выбран главой Интерпола, это станет серьезной победой для Кремля, поскольку Россию критикуют за злоупотребление системой "красных циркуляров" Интерпола - международных ордеров на задержание лиц, подозреваемых в преступлениях. Россию уже неоднократно обвиняли в попытке заполучить "красные циркуляры", чтобы ограничить свободу передвижения политических противников или добиться их экстрадиции.

Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. Генерал Прокопчук с 2006 по 2011 год был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.

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