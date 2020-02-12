 Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела ″Сети″ | Новости из Германии о России | DW | 16.02.2020

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Россия

Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела "Сети"

В открытом письме, которое подписали около сотни педагогов со всей России, приговоры по делу "Сети" названы неправосудными и противоречащими гуманистическим принципам.

Обвиняемые по делу Сети во время оглашения приговора в Пензе 10 февраля 2020 года

Обвиняемые по делу "Сети" во время оглашения приговора в Пензе 10 февраля 2020 года

Приговоры по делу "Сети", в рамках которого семеро молодых людей из Пензы и Санкт-Петербурга 10 февраля получили от шести до 18 лет колонии строгого режима, являются "жестокими и неправосудными", а само дело - "сфабрикованным". Такое мнение высказали десятки педагогов со всей России в открытом письме в поддержку фигурантов дела "Сети", опубликованном в субботу, 15 февраля, на сайте профсоюза "Учитель". К середине следующего дня, 16 февраля, под этим письмом поставили свои подписи около ста учителей.

"Со школьной скамьи подростки привыкают ничему и никому не верить"

По словам авторов документа, в деле "Сети" суд был использован "для устрашения собственного народа", а вынесенный приговор противоречит гуманистическим принципам, которыми подписавшиеся педагоги, по их словам, руководствуются в деле воспитания подрастающего поколения будущих граждан России. 

"Подростки испытывают сильнейший стресс от несоответствия наших слов тому, что происходит за стенами школ. Тем самым со школьной скамьи они привыкают ничему и никому не верить, теряя моральную опору в обществе тотальной лжи, насилия и лицемерия", - подчеркивают авторы письма, призывая пересмотреть приговор по делу "Сети" и привлечь к ответственности виновных в применении пыток, о которых рассказывали подсудимые.

Дело "Сети"

Фигуранты уголовного дела, следствие по которому началось в октябре 2017 года, обвиняются в организации террористического сообщества под названием "Сеть" с целью дестабилизировать политическую обстановку в стране перед президентскими выборами 2018 года и чемпионатом мира по футболу в России.

По словам фигурантов дела, сотрудники ФСБ добивались от них признательных показаний при помощи угроз изнасилования и пыток, в том числе электрическим током.

Контекст

10 февраля Приволжский военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых фигурантов этого дела к тюремным срокам продолжительностью от 6 до 18 лет. Процесс над еще двумя обвиняемыми - Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым - возобновится 25 февраля.

Ранее суд приговорил к 3,5 годам колонии петербуржца Игоря Шишкина. Уголовное преследование еще одного фигуранта - Егора Зорина, - чья явка с повинной стала основанием для возбуждения дела, было прекращено.

Выступления в поддержку фигурантов дела "Сети"

14 февраля у здания ФСБ на Лубянке в Москве состоялся пикет в поддержку приговоренных по делу "Сети", в котором, по данным присутствовавшего на месте корреспондента DW, приняли участие несколько сотен человек. В воскресенье, 16 февраля, акция протеста против вынесенных приговоров проходит у здания российского посольства в Берлине. 

Ранее в поддержку осужденных также выступили ученые, психологи, политики, правозащитники, кинематографисты и другие представители общественности, в том числе журналист Владимир Познер, глава Левада-центра Лев Гудков и издатель Ирина Прохорова.

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    Автор: Елена Барышева


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