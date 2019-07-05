 Российские СМИ устроили акцию солидарности с обвиняемой в оправдании терроризма журналисткой | Новости из Германии о России | DW | 01.10.2019

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Россия

Российские СМИ устроили акцию солидарности с обвиняемой в оправдании терроризма журналисткой

Журналистка Светлана Прокопьева обвиняется в оправдании терроризма из-за колонки "Репрессии для государства". Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Светлана Прокопьева

Светлана Прокопьева

Российские СМИ во вторник, 1 октября, одновременно опубликовали открытое письмо журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма. В акции солидарности приняли участие "Это Москвы", "Новая газета", "Дождь", "Такие дела", "Медуза", "Медиазона", "Сною", "МБХ Медиа",  "7×7", "Псковская губерния", "Мох" и Wonderzine.

Контекст

Светлану Прокопьеву обвиняют в "публичном оправдании терроризма" за выпуск авторской программы, в которой она предположила, что репрессивная политика государство воспитывает террористов. (06.02.2019)

За авторскую реплику "Репрессии для государства" прокуратура обвиняет журналистку Светлану Прокопьеву в оправдании терроризма. Она провела сбор средств для "качественной лингвистической экспертизы". (17.02.2019)

Около года назад 17-летний Михаил Жлобицкий из Архангельска обвинил силовиков в фабрикации дел и пытках, а затем подорвал себя на входе в региональное управление ФСБ. Журналистка Светлана Прокопьева написала об этом авторскую колонку под заголовком "Репрессии для государства" на "Эхо Москвы в Пскове", в которой отметила, что государство "само воспитало" поколение тех, кто борется с ним. В результате СМИ оштрафовали, а к Прокопьевой пришли с обысками, по обвинению в оправдании терроризма ей грозит до семи лет лишения свободы.

"Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции", - заявляет Прокопьева в своем открытом письме. "Мое уголовное дело - это убийство свободы слова", - подчеркивает журналистка.

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