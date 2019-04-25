Российские паспорта в Украине: шантаж в рамках международного права?

В Москве раздумывают над тем, чтобы упростить выдачу российских паспортов всем гражданам Украины, заявил Владимир Путин 27 апреля. Указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" был подписан им тремя днями ранее. 1 мая Путин принял еще один указ, упростив получение паспортов РФ для украинцев и лиц без гражданства, живших в Крыму до его аннексии Россией, а также тех, кто покинул Донбасс до апреля 2014 года и в настоящее время имеет вид на жительство в России.

В Украине инициативу Кремля сочли беспрецедентным вмешательством во внутренние дела страны. На Западе многие считают, что эти меры противоречат минским соглашениям. Между тем в Ростовской области уже открылись первые центры выдачи российских паспортов жителям непризнанных "ЛНР" и "ДНР".

DW выясняла, нарушает ли указ Кремля об упрощенной паспортизации граждан соседней страны международное право и минские соглашения, почему Россия заинтересована в предоставлении гражданства украинским гастарбайтерам, и какие правовые и политические средства есть у Украины, чтобы противостоять решению Москвы.

Нарушает ли указ Путина международное право?

Само по себе предоставление гражданства жителям других стран нарушением международного права не является, поскольку оно не регулирует этот вопрос, говорят DW немецкие юристы и эксперты. "Порядок выдачи гражданства определяется внутренним законодательством страны", - объясняет юрист Дитер Гозевинкель (Dieter Gosewinkel), профессор современной истории в Свободном университете Берлина и эксперт по вопросам законодательства о гражданстве. Любое государство, по его словам, вправе самостоятельно и без каких-либо ограничений решить, каким категориям иностранных граждан и жителям каких стран оно намерено предоставить гражданство.

Дитер Гозевинкель

Россия не единственная страна, выдающая паспорта жителям Украины, - аналогичные шаги предпринимают, к примеру, Венгрия и Румыния, что также вызывает резкую негативную реакцию у Киева, говорит старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR), эксперт по России и странам Восточной Европы Густав Грессель (Gustav Gressel). Но отличие от России, по его словам, заключается в том, что "Венгрия и Румыния не оставляют за собой право вмешиваться во внутренние дела Украины, не ввели туда военных и не оккупировали часть украинской территории".

Оба собеседника DW сходятся во мнении, что своим указом Кремль стремится подкрепить собственные притязания на контролируемые сепаратистами регионы Донбасса. Как считает Густав Грессель, основная проблема заключается не в раздаче Россией паспортов, а в том, что защита граждан РФ, живущих за рубежом, - это часть российской военной доктрины. "А истории с Грузией и Крымом, - напоминает он, - это прецеденты, когда аналогичный сценарий предшествовал последующему военному вторжению".

По мнению Дитера Гозевинкеля, "за этим шагом стоят определенные политические намерения", которые можно трактовать как возможную угрозу суверенитету независимой Украины". "Поэтому нельзя ограничиваться юридически-правовым аспектом и рассматривать этот вопрос только с точки зрения международного права", - уверен ученый.

Подрыв минских договоренностей

Единодушного мнения о том, является ли указ Путина нарушением минских соглашений, у немецких экспертов нет - это зависит от интерпретации заключенных в Минске договоренностей. Основным их тезисом является сохранение территориальной целостности Украины, а не гражданство ее жителей, говорит немецкий юрист Дитер Гозевинкель. Поэтому о буквальном нарушении достигнутых в Минске договоренностей, на его взгляд, можно было бы говорить лишь при условии, что Россия выдавала бы паспорта жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на украинской территории, а не в Ростовской области. Паспортизация жителей неподконтрольных Киеву регионов Донбасса, по мнению ученого, противоречит не букве, а духу минских соглашений, поскольку с большой вероятностью повлечет за собой эскалацию конфликта на востоке Украины.

Густав Грессель

Эксперт по России и странам Восточной Европы Густав Грессель, напротив, считает инициативу Кремля прямым нарушением минских соглашений. Документ, объясняет он, предусматривает, что самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" по-прежнему остаются частями территории Украины и подчиняются украинскому законодательству, которое, в числе прочего, не предусматривает двойное гражданство. Поэтому наличие у жителей этих регионов российских паспортов является нарушением украинских законов.

"Территориальный суверенитет Украины, о котором идет речь в минских соглашениях, предполагает, что на украинских территориях действует украинское законодательство, - убежден Грессель. - Так что любые действия, подрывающие его или противоречащие ему, являются прямым нарушением достигнутых в Минске договоренностей - и неважно, упоминаются они в тексте напрямую или нет".

Что будет с Донбассом?

Указ Путина об облегченной процедуре выдачи российских паспортов гражданам Украины, живущим в неподконтрольных Киеву регионах Донбасса, уничтожает надежду на урегулирование конфликта на востоке Украины в ближайшем будущем, считает Густав Грессель.

Выдавая российские паспорта украинским гражданам в Донбассе, говорит он, Москва закрепляет свое влияние на востоке Украины, и чем теснее жители непризнанных "народных республик" будут связаны с Россией, тем сложнее будет Украине в дальнейшем осуществить реинтеграцию этих территорий. "В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" уже введен в обращение российский рубль, налаживаются контакты с властями РФ, а теперь еще выдаются и российские паспорта - все это еще больше отделяет Донбасс от остальной Украины ", - уверен Грессель.

Карикатура Сергея Елкина

По мнению эксперта, разрешить конфликт на востоке Украины не удастся до тех пор, пока Путин будет оставаться в Кремле. Вопрос в том, что произойдет с неконтролируемыми Киевом регионами Донбасса после того, как к власти в России придет другой президент, и насколько долго и тяжело придется работать украинским властям, чтобы снова вернуть Донбасс в зону влияния Киева. "Ведь чем глубже пропасть, тем сложнее ее преодолеть", - говорит немецкий политолог.

Украинские гастарбайтеры: рабочая сила и человеческий капитал

Какое число жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса решит получить российский паспорт, не могут спрогнозировать ни российские, ни украинские власти. Неясно также, действительно ли Путин намерен распространить указ на всех остальных граждан Украины. Если это произойдет, одной из основных групп, которой может коснутся инициатива Кремля, будут украинские гастарбайтеры в России, говорит бывший замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ, президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин.

Сколько граждан Украины на сегодняшний день работают в России, неизвестно. По словам Поставнина, их число составляет от двух до трех миллионов. Россия, утверждает экс-замдиректора ФМС РФ, во всех смыслах заинтересована в предоставлении гражданства украинским гастарбайтерам.

Новые российские граждане не станут бременем для Пенсионного фонда РФ, уверен экс-замглавы ФМС России

"Трудовые мигранты из Украины, по сравнению, скажем, с гастарбайтерами из Средней Азии, ближе к нам и по менталитету, и по культуре. Они, как правило, лучше образованы и владеют специальностями, востребованными на российском рынке. Они адаптированы, интегрированы в обществе. Это квалифицированная рабочая сила, человеческий капитал, который очень полезен России в тяжелой демографической ситуации", - объясняет экс-замдиректора ФМС РФ.

Если украинским гастарбайтерам дадут российское гражданство, это предоставит им право на получение всех выплат, льгот и пенсий, заверяет Поставнин. При этом бременем для российского бюджета, по его словам, они не станут: даже если какие-то социальные расходы и предстоят, их уравновесит приток качественных трудовых ресурсов. "Какая у нас минимальная пенсия? 6-10 тысяч? Это не тот заработок, на который рассчитывают гастарбайтеры, поэтому они будут продолжать трудиться, платить налоги и пенсионные отчисления", - отмечает собеседник DW.

Что могут делать украинские власти?

Какие правовые и политические средства есть у Украины, чтобы противостоять действиям России? Оспорить инициативу Кремля в международных судах Киеву будет непросто: могут возникнуть сложности с формулировкой предмета иска и обоснованием претензий в юридическом поле, предупреждает немецкий юрист.

Гозевинкель советует властям Украины действовать политическими методами, усиливая давление на Россию в Совбезе ООН и в формате стран-участников минского соглашения. "Возможно, определенный политический резонанс вызовет повторное обращение к Совету Безопасности ООН. Можно также попытаться оспорить действия Москвы в рамках Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека - пока еще Россия не вышла из состава этой организации", - рассуждает он.

С политической точки зрения Дитер Гозевинкель расценивает указ Кремля как грубое оскорбление Киеву. Если же инициатива действительно будет распространена на всех граждан Украины, это, по его мнению, станет серьезным нападением на суверенное понимание Украины и явным поводом для нового внеочередного заседания Совета Безопасности ООН.

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