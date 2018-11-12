Российские нефтяные компании согласились заморозить цены на бензин

Все нефтяные компании России подписали соглашение, призванное стабилизировать цены на нефтепродукты. Об этом в понедельник, 11 ноября, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании президента России с членами правительства. По словам вице-премьера, ситуация на российском рынке нефти и нефтепродуктов стабилизирована,а цены заморожены.

Как сообщает агентство "Интерфакс", нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта 2019 года.

Распоряжение Медведева

На минувшей неделе глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предписывало Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе заключить соглашения с нефтяниками, напоминает РБК. В соответствии с этими договоренностями до конца 2018 года нефтяные компании должны заморозить цены на топливо и держать их на уровне начала июня. Кроме того, поставки бензина и дизтоплива на рынок должны быть увеличены минимум на 3 процента, а независимым сетям АЗС обеспечены необходимым количеством топлива.





В январе 2019 года нефтяникам разрешено поднять цены на топливо максимум на 1,7 процента, а далее - не выше, чем на уровень инфляции (4-4,6 процента), следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 31 октября, на котором обсуждались меры по стабилизации цен на рынке топлива.

Потребительские цены на бензин в России в октябре 2018 года выросли на 0,4%, с начала года - на 9,3%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в октябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повышение цен на бензин составило 11,3 процента.

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Смотреть видео 11:50 Now live 11:50 мин Поделиться Цены на бензин падают, но только не в России Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/1Hdu4 Цены на бензин падают, но только не в России - DW Новости (14.01.2016)