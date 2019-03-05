Российские немцы - опора правых популистов в ФРГ?

Социологические опросы, проведенные сотрудниками института исследования миграции при университете Оснабрюка в местах компактного проживания российских немцев в Германии (перед, во время и после выборов), показывают, что доля сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" здесь заметно выше, чем в среднем по стране.

Из этого факта некоторые политологи и журналисты делают вывод, что немцы-переселенцы, переехавшие на свою историческую родину из СССР и экс-СССР, больше, чем коренные жители Германии, склонны голосовать за правых популистов. А объясняют они это влиянием российской пропаганды. Мировоззрение российских немцев, мол, формируют российские федеральные телеканалы. На самом деле не все так просто и очевидно.

Сколько постсоветских мигрантов в Германии

По данным института из Оснабрюка, в настоящее время в Германии проживают 3 миллиона 166 тысяч постсоветских мигрантов. Это 3,8% населения страны. Не все они - российские немцы.

В семье российских немцев-переселенцев в Берлине

Есть так называемые контингентные беженцы (примерно 220 тысяч человек), переехавшие в Германию по специальной программе приема евреев из бывшего СССР. Есть немало студентов из постсоветских республик, проходящих обучение в вузах ФРГ. Есть русскоговорящие жены и мужья резидентов Германии. Все больше становится русскоговорящих специалистов, работающих на немецких фирмах.

Но львиная доля постсоветских мигрантов в Германии - все-таки немцы-переселенцы. Это примерно 2,5 млн человек, из которых 1,9 млн (3,2% избирателей в ФРГ) имеют немецкое гражданство, достигли совершеннолетия, а значит, могут голосовать. Поэтому ими в первую очередь и интересуются социологи и журналисты.

Где АдГ получает больше всего на выборах

Анализ результатов парламентских выборов в Германии, проходивших в сентябре 2017 года, показал, что на некоторых избирательных участках и в городских районах, где особенно высока доля российских немцев среди местных избирателей, правопопулистская "Альтернатива для Германии" получила значительно больше - почти вдвое - голосов, чем в среднем по стране.

Один из "русских" магазинов в столичном районе Марцан, где живут порядка 30 тыс российских немцев

Так, в районе Букенберг города Пфорцхайм, 44,9% жителей которого - переселенцы, АдГ получила 36,9%. В среднем по Пфорцхайму - 19,3%. В двух районах Аугсбурга с особенно высокой долей поздних переселенцев среди избирателей правые популисты собрали 24,2% и 22,2% голосов. В целом по Аугсбургу - 13,8%. Похожая картина в тех районах Билефельда, Детмольда, Дуйсбурга, Ингольштадта, Кобленца, где компактно проживают российские немцы.

Примечательна также динамика изменения политических симпатий российских немцев в течение двух лет, предшествовавших выборам 2017 года, на которые пришлись аннексия Крыма, война на востоке Украины, резкое ухудшение отношений России с Западом и приток беженцев в Германию. По данным Федерального статистического ведомства за 2014-2016 годы, доля симпатизирующих консервативному блоку канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) уменьшилась с 42,4% до 32,3%. Доля же сторонников неонацистской НДПГ и правопопулистской АдГ, которые критически относятся к беженцам и ратуют за отмену санкций против России, увеличилась с 7,5% до 14,3%. При этом также вырос уровень поддержки либералов из СвДП и немного - социал-демократов.

"Сидящие на Останкинской игле"

Живущий в Германии российский социолог Игорь Эйдман видит главную причину в российском телевидении, которое преимущественно смотрят немцы-переселенцы из республик бывшего СССР.

"Кремлевская пропаганда не примитивна, не призывает голосовать за АдГ, но она транслирует те же месседжи, что и у АдГ и ультраправых, сознательно разжигает ксенофобские, неоконсервативные, клерикальные, гомофобские, антилиберальные настроения", - пояснил Эйдман, выступая 9 апреля на панельной дискуссии в берлинском Центре восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). В результате у человека, "сидящего на Останкинской игле", указывает социолог, формируется мировоззрение, которому больше всего созвучны лозунги правых популистов.

Игорь Эйдман

Игорь Эйдман - один из авторов документального фильма, который снимает в Берлине режиссер Артем Деменок о российских немцах и воздействии на них кремлевской пропаганды. В ZOiS показали фрагменты этого фильма, в частности короткие интервью с русскоязычными жителями берлинского района Марцан, в котором компактно проживают порядка 30 тысяч немцев-переселенцев.

Съемочная группа, рассказал Эйдман, опросила не менее сотни человек, и от 75 до 80%, по его словам, "практически полностью ретранслируют ту картину мира, которую им дает российское телевидение". К похожему выводу пришел и корреспондент DW, опрашивавший русскоязычных "марцанцев" через несколько дней после выборов 2017 года.

Поздние переселенцы не считаются иммигрантами

В свою очередь научная сотрудница ZOiS Татьяна Голова (Tatiana Golova) предостерегает от поспешных выводов и обобщений, напоминая, что в том же Берлине - но не в Марцане, а в модном районе Пренцлауэр Берг - есть очень активное и многочисленное сообщество либеральных деятелей культуры и искусства из числа постсоветских мигрантов.

Что же касается политических предпочтений российских немцев, то не следует, по ее мнению, экстраполировать результаты социологических исследований в районах их компактного проживания на всех переехавших по этой линии в Германию. Дело в том, что немцы-переселенцы сразу получают гражданство ФРГ, в статистике иммигрантов они не фигурируют. И сколько из 2,5 млн человек живут компактно в тех или иных городах страны, не знает никто. Скорее всего, их меньшинство, считают социологи.

Опрос, проведенный, например, в Марцане, не следует считать репрезентативным и еще по одной причине, на которую указывает один из немногих немецких ученых, профессионально занимающийся этой темой, - историк института исследования миграции при университете в Оснабрюке Янис Панагиотидис (Jannis Panagiotidis).

Специфика "социальных пузырей"

Дело в том, пояснил Панагиотидис в интервью корреспонденту DW, что районы компактного проживания немцев-переселенцев, которые здесь порой называют "русскими гетто", представляют собой "социальные пузыри", аккумулирующие людей определенного склада и имеющие свою внутреннюю специфику.

Янис Панагиотидис

В таких "пузырях" особенно сильно чувство сплоченной толпы, подверженной одинаковым влияниям и муссирующей одни и те же стереотипы. Это значит, что такое же количество поздних переселенцев, как и в районе их компактного проживания, но рассеянное по стране и лучше интегрированное в немецкое общество, может дать в социологическом исследовании совсем другой результат.

Проблема в том, что распознать поздних переселенцев среди коренных немцев очень непросто. Требуются нестандартные методы. Панагиотидис, например, ищет в переписи населения людей, указавших в анкете местом своего рождения одну из стран бывшего СССР. Приехавших из Казахстана, поскольку из этой страны в Германию едут практически только поздние переселенцы. Или отмечает лиц с русскими именами и немецкими фамилиями.

Районы компактного проживания - не показатель

Если пользоваться такими методами, а не опрашивать только обитателей "социальных пузырей", картина складывается совсем иная. Об этом свидетельствуют результаты исследования Immigrant German Election Study (IMGES), которое проводили ученые из университета в Дуйсбурге-Эссене.

Согласно нему, на парламентских выборах 2017 года постсоветские мигранты проголосовали следующим образом (в скобках указаны итоги голосования всех избирателей в целом по Германии, а также в бывшей ГДР):

ХДС/ХСС - 27% (33%, 28,2%); СДПГ - 12% (20,5%, 14,3%); Левая партия - 21% (9,2%, 17,4%); "Союз-90"/"зеленые" - 8% (8,9%, 4,7%); СвДП - 12% (10,7%, 7,3%); АдГ - 15% (12,6%, 22,5%).

Результаты исследования IMGES свидетельствуют, что показатели по всем постсоветским мигрантам, голосовавшим за АдГ, хоть и выше, чем в среднем по стране, но не настолько, как в районах их компактного проживания.

Комментируя в интервью DW эти цифры, Панагиотидис обратил внимание еще на одно примечательное обстоятельство. Оказывается, политические предпочтения российских немцев схожи с настроениями жителей бывшей ГДР. Причем в новых федеральных землях, где российских немцев мало, результат АдГ был еще выше, а Левой партии, наоборот, ниже. Одно из возможных объяснений - похожая социализация в условиях социалистической системы.

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