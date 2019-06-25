 Российские министры тратят на ночевки в люкс-отелях миллионы рублей | Новости из Германии о России | DW | 25.06.2019

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Россия

Российские министры тратят на ночевки в люкс-отелях миллионы рублей

Только Минпромторг РФ за два года потратил на проживание своих представителей в зарубежных отелях почти 20 млн бюджетных рублей, выяснила "Трансперенси Интернешнл Россия".

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

Высокопоставленные российские чиновники тратят миллионы рублей из бюджетных средств, останавливаясь в ходе зарубежных командировок в сверхдорогих отелях. Об этом говорится в расследовании правозащитной организации "Трансперенси Интернешнл Россия", материалы которого обнародованы на ее сайте во вторник, 25 июня.

Из документа следует, что только министерство промышленности и торговли РФ потратило на проживание своих представителей в ходе зарубежных поездок в 2016-2017 годах не менее 19,2 млн руб., а глава ведомства Денис Мантуров селился в 5-звездочных отелях в номерах президент-класса.

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Номер с сушилкой для ногтей

В материалах приводится рях примеров: в ноябре 2016 года Мантуров, во время поездки в Шанхай, провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai, заплатив 1,388 млн рублей. Площадь номера, в котором остановился Мантуров, - 400 кв. м, в нем двухэтажная столовая, гостиная с камином и балконом, кабинет, туалетная комната для гостей, просторная отдельная гардеробная с радио, погодной панелью и сушилкой для ногтей и мраморная ванная комната.

22 октября 2017 года Денис Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико за 478 782 руб. А каждая ночь, проведенная министром в отеле JW Marriott Hotel Zhengzhou в китайском городе Чжэнчжоу, обошлась российскому бюджету в 327 486 руб. Между тем министерство транспорта РФ в 2018 году потратило на гостиницы для своих сотрудников чуть более 14 млн руб. и еще почти 60 млн - на перелеты.

"Трансперенси" запросила информацию о расходах на командировки в администрации президента, правительстве, Совете Федерации, Госдуме, во всех федеральных министерствах, агентствах, а также в Счетной палате и Федеральном казначействе. Запрошенные данные, однако, согласились предоставить лишь Минпромторг и Минтранс.

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    Автор: Марина Барановская


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