Российские кинокритики призвали остановить нападки на кино

Российские кинокритики увидели в нападках на фильм "Праздник" Алексея Красовского, премьера которого еще не состоялась, возрождение цензуры в России.
Российская Гильдия киноведов и кинокритиков в субботу, 20 октября, опубликовала открытое письмо в котором выразила возмущение участившимися нападками должностных лиц и СМИ на фильмы, премьера которых еще не состоялась. Поводом для обращения послужила ситуация вокруг фильма "Праздник" режиссера Алексея Красовского, который должен выйти на экраны в 2019 году, и действие которого происходит в блокадном Ленинграде.
В обращении, в частности, отмечается, что "цензура запрещена конституцией РФ. Только суд имеет право устанавливать нарушение законодательства РФ тем или иным фильмом, а также решать вопрос о выпуске спорных произведений в прокат". Кинокритики напоминают, что, как и в случае с "фильмами "Матильда" Алексея Учителя и "Смерть Сталина" Армандо Иануччи", о картине Красовского "распространяются ложные сведения вместе с требованиями запретить его прокат".
"Вопреки недобросовестным утверждениям, картина Красовского - не о блокаде Ленинграда, а о жизни некоторых привилегированных лиц в страшное время, когда другие жители города умирали от лишений. Таким образом, нападающие на "Праздник" защищают советскую партийную элиту, жировавшую в самые тяжелые для народа годы", - говорится в открытом письме гильдии, членами которой являются известные критики Антон Долин и Андрей Плахов.
Российские СМИ уже пестрят заголовками об издевательстве и кощунстве. Тон задают политики и депутаты. В частности, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак потребовал от Минкультуры не выдавать "Празднику" прокатное удостоверение. "Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город. Съемки такого "фильма" - это глумление над историей нашего народа, есть темы, над которыми нельзя шутить", - заявил он. За этим последовали и другие заявления политиков, сам режиссер сообщает в своем Facebook о случаях угроз и травли.
Страсти вокруг "Смерти Сталина"
В январе министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Это решение было принято после общественного просмотра ленты с участием депутатов Госдумы, членов Общественного совета при Минкультуры и деятелей кино. "Ни один человек не высказался в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения", - заявил после показа глава Общественного совета писатель Юрий Поляков.
"Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми - и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма", - прокомментировал отзыв проката министр культуры Владимир Мединский.
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