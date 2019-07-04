Российские капиталы тянутся к солнцу Испании

Капиталовложения из России на сотни миллионов евро, направляемые в Испанию, в последнее время, стали новой тенденцией. DW о новом тренде российского экономического присутствия в Испании.
Российским капиталам в Испании рады. В переживающей затяжной экономический кризис стране приветствуют любые легальные инвестиции. Испанцы говорят о качественно новом тренде российского экономического присутствия. Еще не так давно легальные капиталы российского происхождения прибывали сюда относительно мелкими партиями - до нескольких миллионов - для приобретения вилл в личное пользование. Ну а теперь ежегодно поступают сотни миллионов и предназначаются для бизнеса - вкладываются в строительство, в акции банков и промышленных предприятий, торговлю, туристическую отрасль и так далее. Коммерческий успех подобных вложений в условиях кризисной испанской экономики, однако, часто не гарантирован. Так что испанские аналитики порой просто разводят руками, в ответ на вопрос, какую цель ставят перед собой российские инвесторы.
Большие планы российской компании Velum Group
Подлинным событием в деловой и светской жизни Испании стала, по оценкам местной прессы, состоявшаяся в конце июня 2019 года "роскошная, с банкетом и концертом", презентация в Марбелье российской инвестиционной компании Velum Group и ее проектов. В присутствии 200 приглашенных - "отцов" самого известного южноиспанского курорта - глава компании Георгий Друзенко изложил свои планы. Речь идет, в первую очередь, о строительстве эксклюзивного дачного поселка под названием "Маленькие дворцы Бануса". Реализация проекта начнется уже в сентябре. Площадь каждого "дворца" в Банусе, пригороде Марбельи, составит 1500 метров, а стоимость - от 5,5 до 6 миллионов евро.
Velum Group намерена также строить виллы в дачном поселке под названием "Поместье Марбелья". В ее ближайших планах - возведение пятизвездочного отеля в поселке Эстепона и жилого комплекса на 220 квартир в Михасе, также на юге Иберийского полуострова. И это не все. Друзенко сообщил участникам презентации, что его компания уже в следующем году сдаст в эксплуатацию первые дома в рамках своего крупного строительного проекта на северо-востоке Испании, в Каталонии под названием "Виллы Албаксари". Для начала компания вложила в свои проекты 200 миллионов евро. "Но мы готовы расти!" - обещал Друзенко под аплодисменты участников презентации.
Главные сферы российских интересов в Испании
Если о компании Velum Group испанцы услышали впервые, то корпорация LetterOne здесь хорошо известна. Фотография ее владельца - расплывшегося в широкой улыбке Михаила Фридмана - последний год не сходит со страниц испанских газет. В 2018 году российский магнат приобрел 30 процентов вконец разорившейся и погрязшей в долгах торговой сети DIA. Весной 2019 года, уплатив еще 170 миллионов евро, он довел свое участие до 70 процентов, став полноправным хозяином сети.
Между тем, по словам опрошенного DW мадридского консультанта в области иностранных инвестиций Энрике Бланко Вилья, большинство российских бизнесменов презентаций не устраивают и с прессой не общаются. Примерно половина выходцев из России "вообще предпочитают действовать инкогнито", заявил эксперт, сославшись на мнение спецслужб Испании, отслеживающих зарубежные финансовые потоки.
Российские деньги, по его словам, вкладываются, помимо строительства и торговли, главных сфер деятельности россиян в Испании, также в акции банков и промышленных предприятий, портовые сооружения, гостиницы, рестораны, ночные заведения для мужчин и так далее. Особо ощутим наплыв российских денег, помимо района Марбельи и Каталонии, в восточных районах Испании - Валенсии и Аликанте.
Объем российских инвестиций в Испанию трудно посчитать
Определить, сколько российских предприятий действует в стране, практически невозможно, продолжил Бланко Вилья. Многие из них формально не являются российскими, хотя часто используют капиталы, прибывшие из России через офшорные зоны. Открыто действуют лишь крупные российские компании. К ним, помимо уже названных, относится, к примеру, Лукойл, имеющий в порту Барселоны собственный нефтяной терминал.
Еще сложнее, по мнению эксперта, назвать общую сумму российских капиталов, задействованных в последнее время в Испании. Он полагает, что речь идет о миллиардах евро. Кстати, иностранные вывески, по мнению Бланко Вильи, не единственное препятствие к выяснению подлинной картины российского присутствия в Испании. Путаницу в статистику деловой активности вносят и россияне, не занимающиеся здесь бизнесом, но открывающие компании для оформления на них своего жилья, купленного для летнего отдыха. Подобные фирмы-призраки позволяют экономить на налогах за недвижимость.
Что ищет российский бизнес в Испании
"Как правило, любой капитал ищет прибыль, но зачем вкладывают россияне свои деньги в Испании, не всегда ясно", - недоумевает Бланко Вилья. С ним согласен профессор экономики Мадридского университета Рамон Гомес Монкада. Анализируя, по просьбе DW, инвестиционные планы Velum Group, он отметил, что, к примеру, строительство дорогих типовых вилл для последующей реализации, имеет "очень сложную коммерческую перспективу". Ведь недвижимость такого уровня обычно строится по цене и проекту, заранее обговоренных с заказчиком.
Не понятны испанцам и цели LetterOne. Ведь чтобы удержать сеть на плову, пришлось, помимо уплаченных за нее денег, еще запросить банковский кредит на 500 миллионов. И это без каких-либо гарантий на успех, учитывая и состояние DIA, и жесткую конкуренцию со стороны других сетевых торговых компаний.
Профессор Гомес Монкада и эксперт Бланко Вилья высказали предположение, что целью российских инвестиций в Испании "часто становится не поиск финансовой выгоды, а лишь желание пристроить капитал за пределами России - где угодно и как угодно". Действительно ли это так, или же у крупных российских инвесторов существует своя бизнес-стратегия, неизвестная экспертам, покажет время. Ну а средних бизнесменов привлекает возможность получения испанского гражданства в обмен на инвестиции. Так что российские капиталы продолжают тянуться к испанскому солнцу.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp
Смотрите также: