"Роснефть" продала активы в Венесуэле российскому правительству

Российская нефтяная корпорация "Роснефть" объявила, что прекращает свое участие в проектах в Венесуэле и продает активы в этой стране компании, на 100 процентов принадлежащей правительству РФ. "Все венесуэльские активы корпорации будут проданы, закрыты или ликвидированы", - говорится в пресс-релизе "Роснефти", опубликованном в субботу, 28 марта.

Агентству "Интерфакс" подтвердили информацию о сделке по покупке активов в российском кабинете министров. речь идет о долях "Роснефти" в таких предприятиях, как Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria. Таким образом, будут ликвидированы и все торговые операции компании, связанные с Венесуэлой. Название госкомпании, которая выкупила у "Роснефти" венесуэльские активы, не сообщается. После исполнения соглашения и реализации активов одна из 100-процентных "дочек" "Роснефти" в обмен получит пакет в размере 9,6% акций компании. 27 марта такой пакет на московской бирже стоил 308 миллиардов рублей, сообщают "Ведомости".

Санкции США против "Роснефти"

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз". Еще 19,75% акций принадлежит британской BP, а 18,93% - катарской QH Oil Investments LLC. Одна акция принадлежит государству. Оставшиеся ценные бумаги находятся в свободном обращении.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил "Интерфаксу", что решение было ожидаемым от компании, желающей "сохранить свою позицию в публичном международном бизнесе". "Теперь мы вправе ожидать от американских регуляторов выполнения публично данных обещаний", - заявил Леонтьев. Речь идет о санкциях, которые Вашингтон ввел против дочерних компаний "Роснефти" - Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро и TNK Trading International SA, которые, по мнению США, занимались продажей венесуэльской нефти. "США полны решимости предотвратить разграбление нефтяных активов Венесуэлы коррумпированным режимом Мадуро", - заявлял тогда министр финансов США Стивен Мнучин.

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