"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей на ревизию на "Восточном"

"Роскосмос" собирается проверить достоверность определения сметной стоимости работ по завершению возведения объектов первой очереди космодрома "Восточный" и потратит на эти цели 255 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок в понедельник, 20 января. Работу по этому заказу осуществит проектный институт "Ипромашпром".

В рамках заказа "Роскосмоса" проектный институт проведет комплексное обследование незавершенных строительных объекта и подготовит документацию для завершения строительства в течение двух лет. В декабре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупредил, что если не завершить строительство недостроенных объектов в ближайшее время, то "завтра их не будет, они просто будут разрушаться".

В ноябре пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что более десяти процентов средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный", были украдены. Всего было похищено 11 миллиардов рублей (примерно 156 миллионов евро. - Ред.). Возвращено 3,5 миллиарда рублей", - сообщил Песков, оценив общий объем средств, выделенных на строительство космодрома, в 91 млрд рублей.

По его словам, только на первом этапе расследования было возбуждено 128 уголовных дел, которые позже объединили в 32 дела. Расследование хищений проводили как Следственный комитет РФ, так и МВД России. 32 человека были осуждены. "Пять уголовных дел (все еще. - Ред.) в работе у Следственного комитета", - подчеркнул Песков.

Бывший глава компании "Дальспецстрой", строившей космодром "Восточный", Дмитрий Савин в январе был найден застреленным в Москве. По предварительным данным, он покончил с собой. Космодром начали строить в 2012 году, его строительство до сих пор в полной мере не завершено.

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