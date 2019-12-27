 ″Роскосмос″ потратит четверть миллиарда рублей на ревизию на ″Восточном″ | Новости из Германии о России | DW | 21.01.2020

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Россия

"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей на ревизию на "Восточном"

"Роскосмос" решил разобраться, сколько необходимо вложить в космодром "Восточный", чтобы достроить объекты первой очереди. Стоимость этой оценки составляет 255 млн рублей.

космодром Восточный

космодром "Восточный"

"Роскосмос" собирается проверить достоверность определения сметной стоимости работ по завершению возведения объектов первой очереди космодрома "Восточный" и потратит на эти цели 255 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок в понедельник, 20 января. Работу по этому заказу осуществит проектный институт "Ипромашпром".

Контекст

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Каждый десятый рубль, выделенный из бюджета на строительство космодрома "Восточный", был украден, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. (11.11.2019)

В рамках заказа "Роскосмоса" проектный институт проведет комплексное обследование незавершенных строительных объекта и подготовит документацию для завершения строительства в течение двух лет. В декабре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупредил, что если не завершить строительство недостроенных объектов в ближайшее время, то "завтра их не будет, они просто будут разрушаться".

В ноябре пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что более десяти процентов средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный", были украдены. Всего было похищено 11 миллиардов рублей (примерно 156 миллионов евро. - Ред.). Возвращено 3,5 миллиарда рублей", - сообщил Песков, оценив общий объем средств, выделенных на строительство космодрома, в 91 млрд рублей.

По его словам, только на первом этапе расследования было возбуждено 128 уголовных дел, которые позже объединили в 32 дела. Расследование хищений проводили как Следственный комитет РФ, так и МВД России. 32 человека были осуждены. "Пять уголовных дел (все еще. - Ред.) в работе у Следственного комитета", - подчеркнул Песков.

Бывший глава компании "Дальспецстрой", строившей космодром "Восточный", Дмитрий Савин в январе был найден застреленным в Москве. По предварительным данным, он покончил с собой. Космодром начали строить в 2012 году, его строительство до сих пор в полной мере не завершено.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Контекст

30 лет космической станции "Мир": как это было

30 лет назад СССР осуществил свою мечту и вывел в космос орбитальную станцию. Комплекс "Мир" находился на околоземной орбите 15 лет и пережил за это время немало событий. DW предлагает вспомнить, как это было. (19.02.2016)  

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