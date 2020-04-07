 ″Роскосмос″ осудил указ Трампа об освоении Луны | Новости из Германии о России | DW | 07.04.2020

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Россия

"Роскосмос" осудил указ Трампа об освоении Луны

Российская космическая госкорпорация обвинила президента США в агрессивных планах по захвату планет.

Международный проект обитаемой окололунной станции

"Роскосмос" во вторник, 7 апреля, обвинил президента США Дональда Трампа в "попытках экспроприации космического пространства и агрессивных планах по фактическому захвату территорий других планет". На сайте госкорпорации опубликовано заявление заместителя гендиректора Сергея Савельева, который прокомментировал подписанный накануне указ президента США в поддержку коммерческого освоения ресурсов Луны и других небесных тел.

В указе Трампа отмечается, что "американцы должны иметь право заниматься коммерческим исследованием, извлечением и использованием ресурсов в космическом пространстве". Партнерство с коммерческими организациями позволит добывать воду и полезные ископаемые на Луне, Марсе и других небесных телах, утверждается в документе. 

Лунная программа России

Представитель "Роскосмоса" отметил, что такие действия не способствуют сотрудничеству и предупредил: "В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах - все помнят, что из этого вышло". Ранее "Роскосмос" объявил о планах направить к Луне российскую экспедицию в 2031 году, а в 2034 году построить там российскую базу, а кроме того, публично отказалась участвовать в проекте США и Европы по созданию международной обитаемой окололунной станции.

Согласно последнему указу Трампа, США не рассматривают космос в качестве всеобщего достояния и поэтому будут поощрять проекты в соответствии с действующим международным правом. В документе упоминается соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года, которое США не признают и считают, что ориентироваться на него не следует, так как оно ратифицировано лишь 18 странами. Это документ определяет Луну как общее достояние всего человечества и предполагает освоение ее в интересах всех стран мира. 

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    Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова


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