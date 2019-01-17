 Роскомнадзор повторно запросил у ВВС данные об иностранном владении | Новости из Германии о России | DW | 17.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Роскомнадзор повторно запросил у ВВС данные об иностранном владении

Повторный запрос направлен вещателю телеканала BBC World News в РФ - ООО "Бритиш телевижн". В Роскомнадзоре посчитали уже предоставленную информацию об иностранном владении недостаточной.

Штаб-квартира BBC в Лондоне

Штаб-квартира BBC в Лондоне

Роскомнадзор повторно запросил у вещателя телеканала BBC World News в России - ООО "Бритиш телевижн" - сведения, подтверждающие соблюдение закона, ограничивающего участие иностранного капитала в российских СМИ. Об этом в четверг, 17 января, сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"16 января ООО "Бритиш телевижн" предоставило нам ранее запрошенные документы. Однако предоставленная информация не является исчерпывающей, поэтому сегодня в адрес компании направлено повторное требование о предоставлении всех необходимых сведений, подтверждающих соблюдение норм закона об ограничении иностранного контроля распространяемых в России СМИ", - сказал Ампелонский.

Контекст

Госдума приняла в 3-м чтении поправки к законам, позволяющие относить зарубежные СМИ к категории "иностранных агентов". В чем их суть и каковы будут последствия. (15.11.2017)

Минюст России готовится регистрировать СМИ как "иностранных агентов" и называет эту меру зеркальным ответом на действия США против российского телеканала RT. Но все не так просто. (21.11.2017)

Ранее пресс-служба BBC заявила, что в России, как и в других странах, корпорация предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства.

Ответ на обвинения в адрес RT

Предыдущий запрос Роскомнадзор направил 9 января. Проверка стала ответом на действия британского регулятора в области медиа и телекоммуникаций Ofcom, который 20 декабря обвинил российский телеканал RT в нарушении правил вещания и в пренебрежении к правилам беспристрастности. По данным регулятора, российский телеканал нарушил эти правила семь раз за шесть недель весной 2018 года.

С 1 января 2016 года в России вступили в силу поправки к закону "О СМИ", которые ограничивают долю иностранных акционеров в уставном капитале российских средств массовой информации на уровне 20 процентов и запрещают иностранцам выступать учредителями СМИ в РФ. У Роскомнадзора возникли сомнения в том, что ООО "Бритиш телевижн", осуществляющее вещание телеканала BBC на территории России, удовлетворяет этим требованиям.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Почему в России стали продавать яйца девятками

    В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук - и это на фоне сообщений о сильном подорожании яиц в 2018 году. Карикатурист Сергей Елкин раскрыл тайну десятого яйца.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Россияне недовольны правительством - кто виноват?

    Более половины россиян хотели бы отправить правительство Дмитрия Медведева в отставку, показал опрос "Левада-центра". Но рейтинг упал не только у премьера, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Сергей Елкин

    Российская политика в карикатурах

    Что посмотреть по российскому ТВ

    Украина или Украина? Эфиры российских телеканалов в последние годы разнообразием не отличаются, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Новый год шпионским страстям не помеха

    Гражданин США Пол Уилан находится в российском СИЗО. Он был задержан в Москве по подозрению в шпионаже в канун Нового года. Карикатурист Сергей Елкин увидел связь между этими событиями.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Особенности российского решения проблем

    В России сменили главу статистического ведомства, запретили табло с указанием обменных курсов доллара и евро. Карикатурист Сергей Елкин предложил свой способ решения проблем.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Оружие на продажу, или Как Россия наращивает экспорт вооружений

    Россия вышла на второе место в мире по объемам экспорта вооружений, обогнав Великобританию, сообщает SIPRI. Карикатурист Сергей Елкин об особенностях российской торговли оружием.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Объединение России и Беларуси: насильно мил не будешь

    Президент Лукашенко не намерен поступаться суверенитетом Беларуси. Кремль успокаивает: планов полного объединения РФ и Беларуси нет. Карикатурист Сергей Елкин не очень верит этим заверениям.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Деньги пахнут? Лондон приостановил выдачу инвестиционных виз

    Великобритания заморозила выдачу инвестиционных виз. Для получения такой визы нужно вложить в экономику страны около 2 млн фунтов. Сергей Елкин о новых проблемах российских богачей.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Внешняя политика Кремля: Путин рубит сук, на котором сидит?

    Новый виток конфликта между РФ и Украиной вновь вызвал на Западе разговоры о санкциях в отношении Москвы. Сергей Елкин о деструктивной внешней политике Владимира Путина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Какими будут кибердружинники "Единой России"

    Депутаты-единороссы подготовили законопроект о создании кибердружины, которая поможет искать экстремистов в интернете. Сергей Елкин - о новой роли для Труса, Балбеса и Бывалого.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему, что президент России превзошел в своих обещаниях других хозяев Кремля

    Российская политика в карикатурах

    Почему Путин круче Горбачева и Хрущева

    В случае нападения агрессора все россияне как мученики попадут в рай, пообещал Владимир Путин. По мнению Сергея Елкина президент России превзошел в своих обещаниях других хозяев Кремля.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему подозреваемых в отправлении Скрипалей

    Российская политика в карикатурах

    Турагентство ГРУ приглашает в тур по европейским шпилям

    Петров - это Мишкин, а Боширов - Чепига. Данные о подозреваемых в отравлении Скрипалей говорят о причастности ГРУ к преступлению. Карикатурист Сергей Елкин о развалившейся легенде.

  • Карикатура Сергей Ёлкина на тему дедолларизации

    Российская политика в карикатурах

    Рубль против доллара: вся правда о дедолларизации

    За вытеснение валюты США из экономики РФ выступают все больше российских политиков. Однако в успехе курса на дедолларизацию сомневается карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатурист Сергей Елкин о том, как агенты ГРУ проваливают прикрытие

    Российская политика в карикатурах

    Агенты ГРУ - уже без прикрытия

    Западные политики вновь обвиняют ГРУ в кибератаках на иностранные государства и международные организации. Карикатурист Сергей Елкин о том, как тайное становится явным.

  • Сразу несколько стран заявили о причастности России к кибератакам на территории ЕС и США. Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Шпионы, боты, кибератаки и другое оружие Кремля

    Сразу несколько стран заявили о причастности России к кибератакам на территории ЕС и США, включая предотвращенные атаки на серверы ОЗХО. Сергей Елкин о причинах активности российских хакеров.

  • Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX.

    Российская политика в карикатурах

    Космос наш - или Илона Маска?

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX.

  • Как санкции ударили по российским олигархам - карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Олигархи и санкции: кому на Руси жить тяжело

    Санкции Запада больно ударили по российским олигархам. Одно хорошо: народ их в беде не бросит, уверен карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему самоизоляции путинской России

    Российская политика в карикатурах

    Путин и Россия: изоляция или самоизоляция?

    Отравление Скрипалей, поддержка режима Асада и сепаратистов в Донбассе, , санкции - это этапы изоляции или самоизоляции Путина и России? Карикатурист Сергей Елкин знает ответ.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему губернаторских выборов в России

    Российская политика в карикатурах

    Губернаторские выборы: "Единая Россия" и ее соперники

    По итогам второго тура выборов губернатора в четырех регионах РФ ни один из кандидатов "Единой России" не добился победы. Карикатурист Сергей Елкин о неожиданных проблемах единоросов.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Почему Боширов и Петров, оказывается, не могли отравить Скрипалей

    Подозреваемые в причастности к отравлению Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров сказали, что приехали в Солсбери посмотреть собор и намучились из-за снега. Поверил ли им карикатурист Сергей Елкин?

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как становятся сотрудниками "фабрики троллей"

    В СМИ всплывают все новые случаи попыток интернет-троллей из России повлиять на общественное мнение через соцсети. Карикатурист Сергей Елкин о том, каким должен быть успешный кандидат на вакансию тролля.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отток капитала: доллар уходит из России

    Из России бежит иностранный капитал. И, судя по прогнозам главы Минэкономразвития Орешкина, это надолго. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому не по душе отток долларовых инвестиций.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Экстремизм" в соцсетях: за репост ответишь

    Сотни россиян оказались за решеткой за репосты в соцсетях. Об амнистии попросила даже компания Mail.ru. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем может обернуться необдуманный лайк.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Putin eröffnet die umstrittene Krim-Brücke

    Российская политика в карикатурах

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Кому вредят российские контрсанкции?

    Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля

    Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 01:32
Now live
01:32 мин

Как это было: Макрон назвал российские СМИ RT и Sputnik "агентами влияния" (30.05.2017)

 

 

Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (03.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как это было: Макрон назвал российские СМИ RT и Sputnik "агентами влияния" (30.05.2017)  

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов  

Как это было: словесная перепалка представителя Госдепа и журналистки RT  

Также по теме

BBC-Zentrale in London

Роскомнадзор обвинил BBC в распространении идеологии терроризма 11.01.2019

В материалах BBC есть цитаты главаря террористов "Исламского государства", заявило ведомство. В декабре Роскомнадзор объявил о проверке BBC после аналогичных мер Лондона против RT.

BBC

Роскомнадзор объявил о проверке BBC после аналогичных мер Лондона против RT 21.12.2018

Проверка BBC World News и интернет-контента британской медиакомпании проводится в связи с решением британского регулятора в отношении Russia Today.

google homepage Bildschirm Lupe

Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст выступили против закона о фейковых новостях 14.01.2019

Введение ответственности за распространение недостоверных новостей в интернете невозможно без длительных лингвистических экспертиз, считают в Генпрокуратуре.

Реклама

Самые читаемые

Секс в Украине: чего делать нельзя  

Сербия с ликованием встречает Путина: всего лишь шоу?  

"Северный поток - 2": кому пора опасаться санкций США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно