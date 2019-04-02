Роскомнадзор менее чем через сутки разблокировал сайт ярославского издания 76.ru

Роскомнадзор разблокировал сайт ярославского издания 76.ru. "Друзья, мы вернулись! 76.ru разблокировали. Продолжим дальше нашу работу", - сообщила редакция в своем паблике в Telegram в субботу, 13 апреля.
По словам главного редактора издания Ольги Прохоровой, сайт не работал более 12 часов. Утром 13 апреля на электронную почту редакции пришло письмо Роскомнадзора, датированное 11 апреля, в котором ведомство уведомило о включении издания в реестр запрещенных сайтов на основании решения прокуратуры. При этом Роскомнадзор сослался на закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" и указал на материал о граффити на стене ярославского УМВД, в котором упоминался президент РФ Владимир Путин. Ранее никаких уведомлений о блокировке и других официальных писем от ведомства издание не получало.
"Речь идёт о заметке, где было сказано об оскорбительной надписи рядом со словом "Путин". Именно эта новость стала причиной блокировки всего сайта. Та самая, из-за которой мне вечером в день её выхода звонили из РКН и настоятельно просили удалить материал (редакция тогда отказалась это делать)", - отметила Ольга Прохорова.
"Пластилиновый" закон об информации
По данным редакции, на данный момент сайт может не работать на некоторых провайдерах, но большинство уже его разблокировали. При этом главред 76.ru заявила о "крайне тревожной ситуации", назвав закон об оскорблении власти "пластилиновым". "Мнём и смотрим, что получится. Сам закон есть - а как им пользоваться грамотно, никто толком не понимает", - добавила она.
Сайт 76.ru был заблокирован вечером 12 апреля. Мера принята на основании решения Генпрокуратуры, указывается на странице "76.ru - Ярославль" в Facebook со ссылкой на Роскомнадзор. При этом редакция получала звонки с требованиями снять материал о граффити с сайта, никаких официальных документов ведомство не присылало, отмечается далее. Как сообщили DW в редакции, в этом материале "нашли запрещенную информацию".
Главред 76.ru: "Давление на СМИ"
Главный редактор 76.ru назвала меру Роскомнадзора "давлением на СМИ". "Это очевидно, так как блокировке подверглись лишь те издания, кто отказался снимать новость с сайта по звонку РКН. Сейчас с этой ситуацией разбираются наши юристы", - сообщила Ольга Прохорова DW .
Несмотря на блокировку, редакция продолжила работать. Все новости издания доступны в его пабликах в Facebook, "В контакте", "Одноклассниках" и Telegram.
Заблокировано издание "Яркуб"
Днем ранее для российских интернет-пользователей был заблокирован сайт еще одного ярославского издания "Яркуб". По словам главного редактора Марины Седневой, официальной причиной блокировки, названной хостингом по запросу издания, стала публикация "В Ярославле подросток-аутист спрыгнул с пятого этажа" от 9 июня 2018 года. При этом редакции не было сообщено, что конкретно вызвало недовольство Роскомнадзора - картинка, формулировка или тема публикации. Кроме того, по словам Седневой, Роскомнадзор не уведомил по форме о намерении блокировки ни редакцию, ни хостинг сайта.
При этом главный редактор не связывает блокировку сайта с отказом издания удалить опубликованную в начале апреля новость о том, что на здании УМВД по Ярославской области появилась оскорбительная для президента России Владимира Путина надпись. При этом в разговоре с DW она подтвердила, что после данной публикации в редакцию поступило неофициальное письмо с просьбой ее удалить. "Яркуб" отказался удалять материал из-за отсутствия официального уведомления о нарушении закона.
31 марта и 1 апреля ряд ярославских СМИ опубликовали новость о граффити на здании местного УМВД, на котором синей краской были написаны два слова - "Путин п*** (ругательное обозначение человека нетрадиционной сексуальной ориентации)". Ряд СМИ последовали требованию Роскомнадзора об удалении данного материала, некоторые издания отказались это делать.
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Автор: Сергей Елкин