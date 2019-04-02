Роскомнадзор заблокировал сайт второго ярославского издания

Роскомнадзор 12 апреля заблокировал сайт ярославского издания 76.ru. Ведомство сообщило, что мера принята на основании решения Генпрокуратуры, указывается на странице "76.ru - Ярославль" в Facebook. Согласно этим данным, решение связано с новостью про граффити на стене УМВД в Ярославле, в котором упоминался президент РФ Владимир Путин. При этом редакция получала звонки с требованиями снять материал с сайта, никаких официальных документов ведомство не присылало, отмечается далее. Как сообщили DW в редакции, в этом материале "нашли запрещенную информацию".

Главред 76.ru: "Давление на СМИ"

В свою очередь главный редактор 76.ru Ольга Прохорова назвала меру Роскомнадзора "давлением на СМИ". "Это очевидно, так как блокировке подверглись лишь те издания, кто отказался снимать новость с сайта по звонку РКН. Сейчас с этой ситуацией разбираются наши юристы", - сообщила она DW .

Несмотря на блокировку, редакция продолжает работать. Все новости издания доступны в его пабликах в Facebook, "В контакте", "Одноклассниках" и Telegram.

Заблокировано издание "Яркуб"

Днем ранее для российских интернет-пользователей был заблокирован сайт еще одного ярославского издания "Яркуб". По словам главного редактора Марины Седневой, официальной причиной блокировки, названной хостингом по запросу издания, стала публикация "В Ярославле подросток-аутист спрыгнул с пятого этажа" от 9 июня 2018 года. При этом редакции не было сообщено, что конкретно вызвало недовольство Роскомнадзора - картинка, формулировка или тема публикации. Кроме того, по словам Седневой, Роскомнадзор не уведомил по форме о намерении блокировки ни редакцию, ни хостинг сайта.

При этом главный редактор не связывает блокировку сайта с отказом издания удалить опубликованную в начале апреля новость о том, что на здании УМВД по Ярославской области появилась оскорбительная для президента России Владимира Путина надпись. При этом в разговоре с DW она подтвердила, что после данной публикации в редакцию поступило неофициальное письмо с просьбой ее удалить. "Яркуб" отказался удалять материал из-за отсутствия официального уведомления о нарушении закона.

31 марта и 1 апреля ряд ярославских СМИ опубликовали новость о граффити на здании местного УМВД, на котором синей краской были написаны два слова - "Путин п*** (ругательное обозначение человека нетрадиционной сексуальной ориентации)". Ряд СМИ последовали требованию Роскомнадзора об удалении данного материала, некоторые издания отказались это делать.

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