 Роскомнадзор заблокировал новый сайт ″МБХ медиа″ Ходорковского | Новости из Германии о России | DW | 06.12.2018

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Россия

Роскомнадзор заблокировал новый сайт "МБХ медиа" Ходорковского

Основанием для блокировки "МБХ медиа" стало требование Генпрокуратуры, заявившей, что на сайте распространяются "информационные материалы нежелательных организаций".

Михаил Ходорковский (фото из архива)

Сайт "МБХ медиа" по адресу mbk.news был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Об этом издание, которое поддерживает команда заблокированного издания "Открытой России", сообщило в четверг, 6 декабря.

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Основанием для блокировки стало требование прокуратуры от 20 февраля 2018 года, по которому "МБХ медиа" уже дважды блокировали на других доменах. По словам адвоката Сергея Бадамшина, решение Роскомнадзора - "бредовое и непрофессиональное". "Повторно блокируются так называемые "зеркала", а сайт mbk.news не является зеркалом mbk.media, в чем может убедиться любой, имеющий глаза. Роскомнадзор даже не удосужился это проверить", - заявил Бадамшин. Вся информация с сайта mbk.media была удалена.

Издание "МБХ медиа" начало работу после того, как в декабре 2017 года по требованию Генпрокуратуры был заблокирован сайт "Открытой России". Спустя два месяца в список запрещенных попал и сайт "МБХ медиа". В прокуратуре заявили, что на нем распространялись "информационные материалы нежелательных организаций". В издании подчеркивают, что даже после того, как с сайта удалили всю информацию, он так и не был разблокирован.

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