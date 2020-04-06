"Росзарубежнефть": новая нефтяная компания или трюк Сечина?

Акционерное общество "Росзарубежнефть" было зарегистрировано в Москве 28 марта 2020 года. И в тот же день "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже ее венесуэльских активов принадлежащей правительству РФ компании. Поначалу эксперты решили, что покупатель - это государственный "Роснефтегаз", однако затем стало ясно, что специально для этой цели и была создана "Росзарубежнефть". В чем смысл такой схемы?

Отчетности "Росзарубежнефти" никто не увидит

Согласно сообщению "Роснефти", компании, принадлежащей правительству, продаются доли в добывающих предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В результате сделки "Роснефть" получит на баланс одного из своих стопроцентных дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%.

Один из НПЗ в Венесуэле

"То есть государство в качестве учредительного взноса внесло в компанию 9,6% акций "Роснефти" из того пакета, который принадлежал "Роснефтегазу", а затем "Роснефть" обменялась с "Росзарубежнефтью" активами - забрала себе ликвидный актив в виде своих акций, а отдала никому не нужные неликвидные активы в виде долей в венесуэльских проектах", - поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

По его словам, подтверждение этой операции можно будет увидеть исключительно в отчетности самой "Роснефти" (в ежеквартальном отчете за первый квартал 2020 года по МСФО и затем в годовом отчете). Отчетность самой "Росзарубежнефти", как и отчетность "Роснефтегаза", публиковаться не будет. И хотя в самой "Роснефти" названия покупателя пока не раскрывают, сомнений в том, что венесуэльские активы переданы "Роснефтью" именно "Росзарубежнефти", у экспертов нет.

"Была выбрана наиболее простая и быстрая схема, из которой стало бы очевидно, что "Роснефть" больше не сотрудничает с венесуэльским режимом. Формально цель была достигнута", - говорит партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

"Передержка" токсичных активов или самостоятельная компания?

Эксперты полагают, что для передачи "токсичных" активов пришлось создавать новое юрлицо, чтобы не подставлять под санкции уже существующие компании. "Было нежелательным подключать к этим операциям даже "Роснефтегаз", - отмечает Юшков. - Ведь ему принадлежат доли в "Роснефти" и "Газпроме". Хоть это и "прокладочная" фирма, подставлять собственника акций российских госкомпаний сочли рискованным".

Михаил Крутихин

По тем же причинам не подошла для этой цели и государственная "Зарубежнефть". "Связывать "Зарубежнефть" с Венесуэлой не хотелось, она работает и на внутреннем рынке, и в других странах. Решили рисковать тем, что не жалко", - считает Крутихин.

К тому же шансов на то, что реальная деятельность на промыслах в Венесуэле продолжится, по мнению экспертов, немного. "Росзарубежнефть" - это формальный держатель венесуэльских активов, которого нельзя считать новым игроком на рынке", - уверен Михаил Крутихин. В то же время он не исключает, что в теории компания может "нанимать подрядчиков и что-то делать, например, торговать венесуэльской нефтью".

Игорь Юшков убежден в том, что компания не будет вести никакую операционную деятельность, а сами проекты будут остановлены: "Сейчас в Венесуэле внутреннего рынка, по сути, нет, там экономический и социальный коллапс. Экспорт невозможен из-за американских санкций. Так что эти активы будут просто лежать и генерировать убытки. Именно поэтому на них не нашлось покупателей среди частных компаний. Рыночная стоимость активов равна нулю".

Согласен с этим и Михаил Крутихин. "Учитывая режим санкций и эмбарго, даже государственная "ширма" приостановит сотрудничество. Рисковать не будет никто".

Сечин в двойном выигрыше даже при рухнувших ценах на нефть

В этом смысле главе "Роснефти" Игорю Сечину удалось реализовать крайне выгодную сделку. "Он переложил все риски на государство и при этом еще получил пакет акций "Роснефти". Это для него вдвойне позитивная операция", - говорит Юшков. По его мнению, венесуэльские активы "не уйдут из зоны влияния Сечина", однако в ближайшие годы сотрудничество с этой страной будет сведено к минимуму. Несмотря на то, что Венесуэла занимает первое место в мире по запасам нефти, добывать ее там при нынешних ценах на мировых рынках невыгодно, даже если не принимать во внимание риск санкций.

Игорь Сечин (справа) во время визита в Венесуэлу (фото из архива)

Скорее всего, будет остановлена также торговля нефтью и нефтепродуктами. В Венесуэле почти нет собственной переработки, небольшие местные нефтеперерабатывающие заводы обеспечить страну не могут. "Роснефть" возила венесуэльскую нефть на индийские НПЗ, где ей принадлежат 49% акций, затем нефтепродукты перепродавались. Однако и эти торговые операции будут остановлены", - уверен эксперт ФНЭБ.

Вероятность возобновления сотрудничества в случае смены власти в Венесуэле эксперты также почти исключают. Напротив, велики шансы национализации активов, принадлежащих иностранным компаниям. Так что Игорю Сечину удалось не только избавиться от "токсичных" активов и получить за это ценные бумаги, но и избежать риска национализации.

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