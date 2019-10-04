Росгвардеец из Бурятии о разгоне протестов: после Габышева власти испугались

Сотрудник Росгвардии, призвавший коллег в середине сентября через YouTube не выполнять "заведомо ложные приказы", Виктор Хоржиров, в конце сентября уволился по собственному желанию. В беседе с DW он рассказал о том, что думает о протестах в Улан-Удэ и Москве, о причинах жестокости Росгвардии и впечатлениях от встречи бурятов с шаманом Александром Габышевым.

Deutsche Welle: Виктор Паландоржиевич, когда вы записали видеообращение к своим коллегам по Росгвардии, вас волновал, в первую очередь, разгон протестов, связанных с выборами мэра в Улан-Удэ, или речь шла и о том, что происходило летом в Москве?

- Я обратился к своим коллегам именно из-за того, что произошло в Бурятии после выборов мэра Улан-Удэ и депутатов городского совета, чтобы они не превышали свои полномочия. Потому что я был участником этого митинга, и видел все, что происходило в реальности, лично видел безобразия, которые они творили.

- А именно?

- Против безоружных людей использовали дубинки, спецсредства, то есть слезоточивый газ и даже топорики! Разбивали стекла автомобилей, вытаскивали протестующих, находящихся в машинах. При этом протест был мирным, его участники никоим образом не угрожали безопасности общественного порядка, не кричали никаких лозунгов. Не было ни оскорблений в адрес действующей власти, ни попыток совершить вооруженное или групповое нападение на сотрудников (органов правопорядка. - Ред.). И в то же время, буквально после нескольких предупреждений, когда люди отказались расходиться, началось это избиение, хотя обстановка никоим образом не располагала к тому, чтобы применять избыточную силу.

- Как вы считаете, почему сотрудники Росгвардии пошли на такие меры? Это были какие-то указания начальства или личная инициатива?

- Я этого сказать не могу, потому что не знаю, какие команды они получали. Но считаю, что пример был подан московскими росгвардейцами. Мы видели и по интернету, и по телевидению, каким образом разгонялись протесты в Москве. Поскольку там никто не понес никакого наказания, это послужило примером и для наших сотрудников.

- Как получилось, что вам удалось избежать увольнения после публикации видеообращения? В одном из интервью вы сказали, что начальство "по существу" было согласно с вашими аргументами - это так?

- Я такого не говорил. Не говорил, что они меня поддерживали. Я сказал, что внутренне они, конечно, не были рьяно против того, что я сказал. Они согласились, что каждый человек имеет право высказывать свое мнение, но это нужно делать не в форме и не в рабочее время. Да, это было нарушение, но формально причин, чтобы увольнять меня, не было.

- Сколько времени к моменту увольнения по собственному желанию вы прослужили в Росгвардии?

- Всего несколько месяцев, с мая 2019 года.

- Когда вы устраивались в Росгвардию, то верили, что эта структура нужна, чтобы "защищать общественную безопасность и права человека" , как говорится в федеральном законе?

- Нет, причины были совершенно банальные. Всего лишь ради того, чтобы получать гарантированную зарплату. Каких-то высоких посылов, чтобы защищать граждан, у меня не было.

- Как вы считаете, остальными сотрудниками движут те же побуждения или многие из них все-таки верят в идею?

- За других я сказать ничего не могу. Но думаю, что люди просто зарабатывают деньги, любая работа - она и есть работа. Тем более что ФГУП "Охрана", где я работал, является просто структурным подразделением "Росгвардии".

- То есть лично вам работать на митингах не приходилось?

- Нет-нет. Мы не относимся к штурмовым отрядам, группам быстрого реагирования или ОМОНу. С ними нас объединяет только слово Росгвардия.

- Понятно. И все-таки хочу у вас спросить, задумывались ли вы раньше над тем, что будете делать, если когда-нибудь столкнетесь с "заведомо ложным приказом"?

Задержания участников протестов в Москве бойцами "Росгвардии"

- То, что я имел в виду, - это преступные приказы. Я считаю, что когда вышестоящее руководство отдает приказ на разгон с помощью дубинок и топориков мирно стоящих демонстрантов, которые практически не выдвигают никаких требований, а всего лишь в знак протеста вышли на площадь, - это преступный приказ. И этот разгон продолжался у нас три дня подряд, с битьем стекол, избиением протестующих, силовым задержанием, когда людей буквально волокли по асфальту, размазывали. Я считаю, это было явно преступно, тем более что эти люди были в масках и гражданской одежде без опознавательных знаков. Когда узнали, что это были именно сотрудники "Росгвардии", я как человек неравнодушный просто не мог промолчать. При этом я считаю, что не все люди, которые работают в "Росгвардии", такие жестокие и беспринципные.

- На вашей памяти такая жестокость проявлялась в регионе впервые?

- У нас в Бурятии никогда такого не было. Предыдущий опыт разгона демонстрации у нас был в марте этого года, когда люди вышли на улицу с протестами против вырубки леса китайскими инвесторами в Закаменском районе республики. Для разгона протестующих тогда тоже были применены силовые методы, но без такой жестокости. И люди тогда были в форме. При задержании некоторые сопротивлялись, но ведь это нормально.

- Кстати, о сопротивлении при задержании - вы, наверняка, слышали о деле начинающего актера Павла Устинова, задержанного во время митинга в Москве. На суде сотрудники Росгвардии утверждали, что он оказывал им сопротивление, несмотря на то, что видео с места события свидетельствует об обратном. Как вы думаете, что могло бы побудить человека дать "заведомо ложные" показания в суде?

- Я не был свидетелем этого задержания, но склонен более доверять участникам протестного движения, в том числе Павлу Устинову. Потому что я видел, как происходили эти задержания, - они просто хватали кого ни попадя. А ведь за превышение власти сотрудников органов увольняют и могут даже посадить в тюрьму. Поэтому, если человек подлый и трусливый, естественно, он будет стоять на своем и оговаривать человека, в отношении которого он применил избыточную силу. Ведь он боится за свое будущее.

- Говорят, что у сотрудников Росгвардии в регионах тяжелые условия работы и низкая зарплата...

- Когда был поставлен вопрос о моем увольнении, я не боялся, именно потому что зарплаты очень низкие. Мне не совсем понятно (из-за чего люди держатся за эту работу. - Ред.). Может быть, потому что они в будущем заработают какие-то льготы, раньше уйдут на пенсию. Во ФГУП "Охрана" работают в основном люди предпенсионного возраста или ушедшие на пенсию сотрудники правоохранительных органов.

- Насколько я знаю, вопрос о низких зарплатах и тяжелых условиях жизни в регионах волновал и сторонников шамана Александра Габышева, который отправился пешком из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина". Вы с ним встречались?

Шаман Александр Габышев

- Конечно, мы о нем знаем. Именно в тот момент, когда у нас начались протесты, Александр Габышев был в Улан-Удэ. Ему и его сторонникам чинили очень серьезные препятствия, конфисковали машину, задержали водителя. После этого неравнодушные жители Бурятии собрали деньги на покупку новой "Газели", но и ее арестовали, объявив о том, что машина, возможно, была угнана. У бурятов очень спокойный менталитет, они никогда не идут против власти. Но все это накалило обстановку в республике. При этом протесты возникли не за один день, недовольство в регионе зрело уже давно. Когда Усть-Ордынский Бурятский автономный округ передали Иркутской области, а Агинский Бурятский автономный округ в 2008 году объединили с Читинской областью, создав Забайкальский край, это проглотили. Но это не означает, что люди не были возмущены. Кампания по вырубке леса китайцами стала первой ласточкой. Тогда люди вышли на митинги и отстояли этот лес.

- Думаете, именно поэтому на этот раз власть решила проявить жесткость?

- Вполне возможно. Может быть, они испугались, что после того, как люди вышли на улицы и отстояли свое право, такое будет возможно снова - перевыборы, освобождение сторонников шамана. Я считаю, что власть просто перепугалась. Ведь когда республика начала бурлить, ее глава уехал в Москву на какой-то туристический форум, фактически сбежал.

- По сути Росгвардия - это не что иное, как внутренняя армия. Вы считаете, России сегодня нужна такая структура?

- С точки зрения власти, нужна. Когда у всего российского народа такое огромное протестное настроение, неизвестно, во что это может вылиться. Я думаю, эта внутренняя армия в России - единственное верное решение со стороны путинской вертикали власти, чтобы как-то держать (народ. - Ред.) в узде. Когда миллионы людей живут за чертой бедности, власть опасается социального взрыва и вынуждена защищаться. Думаю, Росгвардия только для этого и была создана.

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