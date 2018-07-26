 Роналду избежит тюрьмы, заплатив Испании 19 млн евро | Новости из Германии о Европе | DW | 27.07.2018

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Европа

Роналду избежит тюрьмы, заплатив Испании 19 млн евро

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду должен вернуть испанским фискальным органам 5,7 млн евро неуплаченных налогов, а также заплатить по 250 евро за каждый день двухлетнего тюремного заключения.

Криштиану Роналду (фото из архива)

Криштиану Роналду (фото из архива)

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, обвиненный в неуплате налогов, достиг договоренностей с налоговыми органами Испании, чтобы избежать тюремного заключения, сообщило агентство Reuters в пятницу, 27 июля, со ссылкой на испанскую прокуратуру. Роналду предстоит, в частности, уплатить штраф в размере 3,2 млн евро.

Контекст

Президента футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнеса приговорили к 3,5 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Приговор суров, но справедлив, считает Фолькер Вагенер. (14.03.2014)

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Кроме того, 33-летний футболист должен вернуть 5,7 млн евро - именно такую сумму налогов он, как полагает следствие, утаил от властей, - а также набежавшие проценты в размере 1 млн евро и по 250 евро за каждый день двухлетнего тюремного заключения, к которому он мог быть приговорен. В итоге сумма, которую предстоит заплатить известному португальскому футболисту, может составить примерно 19 млн евро.

Испанское законодательство предусматривает замену реального срока на условный, если он не превышает двух лет и речь идет о впервые совершенном преступлении. В связи с этим Роналду, по всей вероятности, в любом случае удалось бы избежать тюремного заключения.

Испанская юстиция обвинила нападающего мадридского "Реала", ныне выступающего за "Ювентус", в неуплате налогов с 2011 по 2014 годы. Изначально ему грозило тюремное заключение сроком до трех с половиной лет и штраф до 28 млн евро. Сам футболист утверждал, что никогда не пытался уклониться от уплаты налогов. В июне стало известно, что Роналду заключил сделку с испанским следствием, согласившись на штраф в 18,8 млн евро и лишение свободы сроком на два года условно. 

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    Автор: Ефим Шуман


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