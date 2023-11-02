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Роман Сулима

Автор отдела новостей и социальных сетей русской редакции DW.

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Роман Сулима: другие публикации

Беженцы на пограничном переходе Рафах

КПП Рафах на границе сектора Газа с Египтом вновь открыт

КПП Рафах на границе сектора Газа с Египтом вновь открыт

Первые иностранцы покинули сектор Газа через погранпереход Рафах после временной приостановки его работы.
Общество12 ноября 2023 г.
Синий проблесковый маячок на полицейском автомобиле

На жительницу Лиона еврейского происхождения напали с ножом

На жительницу Лиона еврейского происхождения напали с ножом

Полиция Лиона ищет неизвестного, ударившего женщину ножом и нарисовавшего на ее двери свастику.
Общество5 ноября 2023 г.
Министр обороны Украины Рустем Умеров

Рустем Умеров поручил изучить гибель военных 128-й бригады

Рустем Умеров поручил изучить гибель военных 128-й бригады

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил соболезнования родственникам погибших из 128-й Закарпатской бригады.
Общество5 ноября 2023 г.
Протестующие в Иерусалиме требуют отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Демонстранты в Иерусалиме требуют отставки Нетаньяху

Демонстранты в Иерусалиме требуют отставки Нетаньяху

Несколько сотен человек пытались пробиться через полицейские ограждения вокруг резиденции премьер-министра Израиля.
Политика5 ноября 2023 г.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в столице Иордании

Госсекретарь США - за гуманитарное прекращение огня в Газе

Госсекретарь США - за гуманитарное прекращение огня в Газе

Арабские страны призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке. США не считают, что это прекращение может быть долгим.
Политика5 ноября 2023 г.
Поврежденный участок газопровода Balticconnector

Рыболовные суда РФ могли совершить диверсию на газопроводе

Рыболовные суда РФ могли совершить диверсию на газопроводе

РФ может использовать рыболовецкие суда для диверсий в водах на границах стран Скандинавии, утверждает центр "Досье".
Политика2 ноября 2023 г.
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