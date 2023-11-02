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Роман Сулима
Автор отдела новостей и социальных сетей русской редакции DW.
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Роман Сулима: другие публикации
КПП Рафах на границе сектора Газа с Египтом вновь открыт
КПП Рафах на границе сектора Газа с Египтом вновь открыт
Первые иностранцы покинули сектор Газа через погранпереход Рафах после временной приостановки его работы.
Общество
12.11.2023
12 ноября 2023 г.
На жительницу Лиона еврейского происхождения напали с ножом
На жительницу Лиона еврейского происхождения напали с ножом
Полиция Лиона ищет неизвестного, ударившего женщину ножом и нарисовавшего на ее двери свастику.
Общество
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
Рустем Умеров поручил изучить гибель военных 128-й бригады
Рустем Умеров поручил изучить гибель военных 128-й бригады
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил соболезнования родственникам погибших из 128-й Закарпатской бригады.
Общество
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
Демонстранты в Иерусалиме требуют отставки Нетаньяху
Демонстранты в Иерусалиме требуют отставки Нетаньяху
Несколько сотен человек пытались пробиться через полицейские ограждения вокруг резиденции премьер-министра Израиля.
Политика
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
Госсекретарь США - за гуманитарное прекращение огня в Газе
Госсекретарь США - за гуманитарное прекращение огня в Газе
Арабские страны призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке. США не считают, что это прекращение может быть долгим.
Политика
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
Рыболовные суда РФ могли совершить диверсию на газопроводе
Рыболовные суда РФ могли совершить диверсию на газопроводе
РФ может использовать рыболовецкие суда для диверсий в водах на границах стран Скандинавии, утверждает центр "Досье".
Политика
02.11.2023
2 ноября 2023 г.
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