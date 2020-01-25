 Роль олигарха Фирташа в ″Украинагейте″ Трампа | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 04.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Роль олигарха Фирташа в "Украинагейте" Трампа

Процедура импичмента Дональду Трампу, похоже, не особо навредила президенту США. Более болезненные репутационные потери из-за "украинской аферы" может понести украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ (фото из архива)

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ (фото из архива)

После того как в пятницу, 31 января, Сенат США отказался заслушивать свидетелей в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, шансы на отстранение его от должности стали призрачными. Несмотря на шокирующие факты о методах, с помощью которых ближайшее окружение Трампа собирало в Украине компромат на политического оппонента, бывшего вице-президента Джо Байдена, глава Белого дома, вероятно, выйдет сухим из воды. Его рейтинги высоки как никогда.

Между тем американская пресса все активнее присматриваются к другому действующему лицу "Украинагейта" - украинскому миллиардеру Дмитрию Фирташу. DW проанализировала роль олигарха, опираясь на документы судебного процесса в США над ключевой фигурой кампании против Байдена - американцем украинского происхождения Львом Парнасом.

Луценко и другие связи Парнаса

Американские правоохранители обвиняют Парнаса в том, что он нелегально финансировал политическую деятельность Дональда Трампа, перечислив в его предвыборный фонд 375 тысяч долларов, полученных из-за рубежа. Кроме того, Парнас был главным коммуникатором окружения Трампа при поисках контактов в Украине, которые готовы были помочь раздобыть компромат на Джо Байдена. Речь идет о работе сына экс-вице-президента США в украинской энергетической компании Burisma , которая принадлежит Николаю Злочевскому - близкому соратнику экс-президента Украины Виктора Януковича.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко

Главным контактом Парнаса в Киеве, очевидно, был бывший генпрокурор Юрий Луценко. Луценко, как следует из переписки, которую в середине января обнародовал комитет Конгресса США по вопросам разведки, был готов помочь с компроматом в обмен на поддержку Вашингтона для его сохранения на должности. В суде Парнас заявил, что налаживал связи в Украине по указанию Руди Джулиани - доверенного лица Трампа и его адвоката. И происходило это, по словам Парнаса, с ведома президента США. В то же время деликатным является вопрос, кто финансировал многочисленные путешествия этого "коммуникатора" и оплачивал его работу. По информации американских правоохранителей, это был Дмитрий Фирташ, который уже более пяти лет противостоит своей экстрадиции из Австрии в Соединенные Штаты. В США украинского миллиардера хотят судить за коррупцию.

Парнас: деньги от олигарха?

Как следует из документов, предоставленных суду в деле Парнаса американскими правоохранителями и которые имеются в распоряжении DW, только в период с августа по октябрь 2019 года Лев Парнас получил от адвокатов Фирташа Виктории Тонсинг и Джо ди Дженовы 200 тысяч долларов. Платежи поступали на счет жены Парнаса Светланы. Адвокаты заявляют, что Парнас "работал для них переводчиком". Однако американские СМИ связывают сотрудничество адвокатов Фирташа с Парнасом именно с интересами украинского олигарха. В частности, именно Тонсинг и ди Дженова, согласно ряду сообщений в американской прессе, инициировали резонансные показания украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина о якобы давлении Джо Байдена на руководство Украины с требованием его увольнения. Шокин утверждает, что Байден хотел помешать расследованию относительно компании Burisma.

Лев Парнас и адвокат Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани

Лев Парнас (справа) и адвокат Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани

Заявления экс-генпрокурора перекликаются с линией защиты Дмитрия Фирташа. Адвокаты олигарха уверяют, что коррупционное дело в США якобы связано с тем, что Фирташ был неудобен для администрации Обамы. Сам олигарх признался в суде в Вене в 2015 году, что поддерживал нынешнего мэра Киева Виталия Кличко как потенциального кандидата в президенты во времена Виктора Януковича. А Вашингтон, по словам адвокатов Фирташа, в то время делал ставку на Арсения Яценюка, который в конце концов стал премьер-министром Украины после Евромайдана в 2014 году. 

Платежи Парнасу от юридической фирмы Тонсинг и ди Дженовы совпали во времени с началом работы супругов на Фирташа и с появлением заявлений Шокина. В сентябре 2019 года, как свидетельствуют документы, доступные в реестре судебной системы США, Лев Парнас получил миллион долларов из России - также на счета жены Светланы. По версии следствия, озвученной в суде, деньги поступили по указанию Дмитрия Фирташа. Перевел их швейцарец Ральф Изенеггер (Ralph Isenegger), который, по словам адвокатов Парнаса, "дружит с его женой Светланой".

Изенеггер на своем сайте называет себя "кризисным менеджером", который помогает в решении таких проблем как угроза экстрадиции или международные санкции. Среди клиентов швейцарца - Дмитрий Фирташ и близкий соратник Виктора Януковича Юрий Иванющенко. Кроме того, многое указывает на то, что Изенеггер является доверенным лицом близких соратников и партнеров Фирташа - братьев Игоря и Григория Суркисов. Изенеггер уже много лет представляет интересы футбольного клуба "Динамо", в частности, в вопросе трансферов футболистов. Киевский клуб принадлежит Суркисам, а компания Фирташа Ostchem является его главным спонсором.

Контекст

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ скоро, видимо, сменит уютную Вену на не совсем уютный Чикаго, где его обвиняют в коррупции. О последствиях экстрадиции Фирташа - Сергей Руденко. (26.06.2019)

Полтора миллиона "из украинских и российских источников"

Ральф Изенеггер не ответил на вопрос DW о том, связан ли переведенный им миллион Светлане Парнас с Фирташем и почему деньги переводились из России. Как свидетельствует движение средств на счетах Светланы Парнас, с которым можно ознакомиться в судебных документах, после поступления значительных сумм от Изенеггера Парнас со счета жены начал оплачивать услуги компании, которая предоставляет в аренду частные самолеты. Только за сентябрь "коммуникатор" налетал на сумму в 70 тысяч долларов. Ранее, констатируют следователи, он передвигался на рейсовых самолетах. В общей сложности, по данным следствия, Парнас получил "из украинских и российских источников" полтора миллиона долларов. 

В октябре прошлого года Парнаса арестовали в аэропорту Вашингтона, откуда он планировал вылететь в Вену. Именно в австрийской столице под подпиской о невыезде находится Дмитрий Фирташ.

Помощь в решении проблем Фирташа?

Пресс-секретарь Дмитрия Фирташа отказался отвечать на вопрос DW о деньгах, которые переводились Парнасу якобы от имени олигарха. Вместо ответа представитель бизнесмена указал на статью в The New York Times, в которой украинский миллиардер признал, что заплатил своим новым адвокатам Тонсинг и ди Дженове 1,2 миллиона долларов. А предложил ему услуги близких к Трампу адвокатов именно Лев Парнас, когда тот посещал Фирташа в Вене в июне прошлого года. Адвокат Парнаса подтвердил изданию, что его подзащитный встречался с украинским олигархом по указанию Руди Джулиани и призывал украинца помочь с компроматом "для потенциального решения вопроса с его экстрадицией".

В интервью The New York Times Фирташ отметил, что не имеет информации о Байдене и не финансировал кампанию против него. "Без моей воли я был втянут в эти внутриамериканские разборки", - сказал миллиардер. Он признал, что часть заплаченных денег адвокатам, близким к Трампу, была предназначена Льву Парнасу.

Земельный суд Вены

Земельный суд Вены вскоре решит, возобновлять ли рассмотрение дела об экстрадиции Фирташа

"Судьи тоже читают газеты"

Впереди в этом деле, возможно, еще немало открытий. В распоряжении правоохранителей находится более восьми тысяч документов объемом более ста тысяч страниц, полученных следователями с электронной почты Парнаса и его мобильных устройств. Анализ этих документов еще далек от завершения - специалистам понадобилось несколько месяцев, чтобы взломать пароли от устройств обвиняемого. Однако уже сейчас становится очевидным, что причастность Фирташа к "украинской афере" теперь обернулась для него негативными заголовками в американских СМИ. "А судьи также читают газеты", - констатировал в беседе с DW один из обозревателей, комментируя рассмотрение вопроса экстрадиции олигарха в суде. 

Между тем в деле об экстрадиции Дмитрия Фирташа впервые за последние месяцы наблюдается движение. После полугодового рассмотрения прокуратура Вены недавно передала в Земельный суд свою позицию относительно вопроса, должно ли быть дело повторно рассмотрено. Соответствующее ходатайство олигарх подал в июле прошлого года. "В суд поступила позиция прокуратуры Вены, которая будет передана адвокатам. У них будет три недели на ответ. После этого суд примет решение", - сообщили DW в пресс-службе суда. Однако даже если Земельный суд откажет Фирташу в возобновлении процесса, украинец будет иметь возможность обжаловать его в суде высшей инстанции, что отложит его экстрадицию еще на несколько месяцев.

Смотрите также:

  • Президент США Дональд Трамп

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Россияне и Трамп: фигурантов все больше

    Чем дальше заходит расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года, тем больше появляется в деле подозреваемых и возможных причастных. DW рассказывает о тех, кого СМИ и официальные лица называют в первую очередь.

  • Эмин Агаларов с мисс Вселенная и Дональдом Трампом

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Эмин Агаларов: певец и деловой человек

    Эмин Агаларов учился пению у Муслима Магомаева, а бизнесу - у своего отца Араса Агаларова, основателя Crocus Group. В 2013 году в Лас-Вегасе Агаларовы познакомились с Дональдом Трампом, вместе провели в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и продолжали общаться. Но в 2019 году Эмин отменил тур по США. Спецпрокурор Мюллер хочет допросить его по делу о вмешательстве в выборы, что грозит задержанием.

  • Ринат Ахметшин

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Ринат Ахметшин: российский лоббист

    На экс-офицера советской контрразведки обратили внимание после его участия во встрече с Дональдом Трампом-младшим в 2016 году. Он утверждает, что попал туда случайно. У Ахметшина, официально зарегистрированного в США в качестве лоббиста, богатая профессиональная история: он агитировал против "акта Магницкого", а в 2010 году сотрудничал с другим фигурантом дела о выборах - Константином Килимником.

  • Мария Бутина

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Мария Бутина: заговор против США

    В 2015 году 27-летняя Бутина оказалась в Лас-Вегасе на пресс-конференции Дональда Трампа. Будущий кандидат в президенты предложил ей задать вопрос, она спросила о его российской стратегии. Просто случайность? Об этом многие спрашивают сейчас, когда Бутина признала вину в заговоре против США, где ее считают агентом Москвы. Но формально арест Бутиной ФБР в 2018 году не относится к ведомству Мюллера.

  • Наталья Весельницкая

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Наталья Весельницкая: адвокат или агент?

    До 2016 года Весельницкая - адвокат, мало известный за пределами Московской области. Но в 2015-м она стала представлять в США интересы семьи Агаларовых и приняла участие в защите Дениса Кацыва, обвиняемого в отмывании денег по делу, связанному с "актом Магницкого". В США подозревают, что она обманывала американский суд, а также тайно представляла власти РФ на встрече с людьми Трампа в 2016 году.

  • Сергей Горьков

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Сергей Горьков: экс-председатель Внешэкономбанка

    Зачем Сергей Горьков, глава госбанка, действующего на основе особого закона РФ, встречался с Джаредом Кушнером в 2016 году сразу после победы Трампа на выборах? Версия CNN: обсуждался неофициальный канал связи с Путиным. Версия Кушнера: он хотел представиться в качестве члена переходной команды Трампа. Версия Горькова, с июля 2018 года замминистра экономики РФ: говорили о бизнесе по недвижимости.

  • Кирилл Дмитриев

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Кирилл Дмитриев: глава Российского фонда прямых инвестиций

    РФПИ создан в 2011 году для привлечения иностранных инвестиций в РФ. С 2015 года - под санкциями США. Три журналиста CNN были уволены после сообщения о встрече Дмитриева в 2017 году с Энтони Скарамуччи, будущим пресс-секретарем Белого дома. Они действительно встречались в Давосе. В том же году Дмитриев встречался с основателем американской ЧВК Blackwater и бизнес-партнером Трампа Эриком Принсом.

  • Константин Килимник (на фото слева)

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Константин Килимник: "серый кардинал"

    Украинско-российский политтехнолог, подозреваемый в работе на разведку РФ (на фото слева). В 2016 году Пол Манафорт переписывался с ним, интересуясь отношением Олега Дерипаски к кампании Трампа. Манафорт и Килимник встречались дважды в 2016 г. Впервые о нем рассказала The New York Times в июне 2018 г. Обвиняется в препятствии правосудию США. Почти на всех известных фото отворачивается от камеры.

  • Сергей Кисляк

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Сергей Кисляк: экс-посол РФ в США

    В 2016 году встречался с Джеффом Сешнсом, будущим Генпрокурором США, Джаредом Кушнером, зятем Трампа и членом его предвыборной команды, и с Майклом Флинном, будущим советником президента по безопасности. Встречи, о которых стало известно в 2017 году, стали ключевыми эпизодами в расследовании Мюллера. CNN назвал Кисляка главным российским шпионом. Власти РФ категорически отвергают эти обвинения.

  • Здание Trump International Hotel в Вашингтоне

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Андрей Николаев: волонтер в команде Трампа

    В июле 2018 года The Washington Post назвала российского олигарха Константина Николаева спонсором Марии Бутиной со связями в администрации президента РФ. А в 2016 году его сын Андрей Николаев был волонтером в предвыборной команде Трампа. Во время инаугурации Трампа в 2017 году Константин Николаев присутствовал в вашингтонском Trump International Hotel. Следствие продолжает изучать эту историю.

  • Евгений Пригожин

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Евгений Пригожин: владелец "фабрики троллей"

    В феврале 2018 года спецпрокурор Мюллер обвинил в фальсификации выборов в США бизнесмена Евгения Пригожина и 12 россиян - сотрудников "Агентства интернет-исследований". Среди прочего "фабрика троллей" организовывала в США митинги и манипулировала соцсетями. "Американцы очень впечатлительные люди, - цитировало Пригожина вскоре агентство РИА "Новости". - Если они хотят видеть дьявола, пусть видят".

  • Иван Тимофеев

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Иван Тимофеев: неудачливый посредник

    Преподаватель МГИМО МИД России, с 2011 года программный директор НКО "Российский совет по международным делам", с 2015 года - руководитель программы "Институты евроатлантической безопасности" Валдайского клуба. Политический советник Трампа Джордж Пападопулос обменивается с ним мейлами и общается по скайпу весной 2016 года. Предположительно, он искал через Тимофеева контакты в МИД РФ.

  • Экран и клавиатура компьютера во время хакерской атаки

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Fancy Bear, Cozy Bear, Guccifer 2.0: хакеры

    Группировки российских хакеров, скрывавшиеся под названиями Fancy Bear и Cozy Bear, а также хакер под никнеймом Guccifer 2.0, предположительно, осуществили успешную кибератаку на серверы Национального комитета Демократической партии США. В июне 2018 года в США были обвинены во вмешательстве в выборы 12 служащих ГУ Генштаба РФ (или ГРУ). Предполагается, что это - те самые "медведи-стиляги".

    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:31

Украинагейт: что о скандале с Трампом и Зеленским думают в Киеве

Контекст

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

Около 40 россиян обвиняются или подозреваются во вмешательстве в выборы президента США или в попытке повлиять на Дональда Трампа и его команду. Подробности в фотогалерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Украинагейт: что о скандале с Трампом и Зеленским думают в Киеве  

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа продвигается вперед  

"Украинагейт" может повлиять на выборы президента США - эксперт (16.10.2019)  

Также по теме

USA, Washington: Trump hält eine Kabinettssitzung im Weißen Haus

В США обнародованы новые материалы против Трампа по "Украинагейт" 25.01.2020

Президент США в Вашингтоне затрагивал помощь Соединенных Штатов Украине и российско-украинский конфликт, а также требовал уволить посла в Киеве, свидетельствует аудиозапись с ужина в Trump Hotel.

Lev Parnas

Демократы опубликовали новые материалы против Трампа 18.01.2020

Предприниматель Лев Парнас, якобы действовавший в Украине в интересах Трампа, предоставил демократам доказательства его знакомства с президентом. Сам Трамп это знакомство отрицает.

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа продвигается вперед (01.11.2019) 01.11.2019

Импичмент Трампа становится все более реальным. Палата представителей приняла специальную резолюцию, которая позволяет проводить публичные слушания свидетелей по "Ukrainegate".

Реклама

Самые читаемые сегодня

Китай признал ошибки в борьбе с распространением коронавируса  

Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен?  

В Германии у двух эвакуированных из Китая обнаружен коронавирус  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно