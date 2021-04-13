Культовая поп-музыка начала 20-го века: "Кавалер розы" Рихарда Штрауса

Опера породила подлинный культ: в Берлине начали проходить балы и вечеринки в стиле рококо, на прилавках появились папиросы "Кавалер розы" и духи с тем же названием. Рихард Штраус стал богатым человеком.