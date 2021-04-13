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В интернате, расположенном в этом месте - замке Залем, два года учился принц Филипп (1921 - 2021) - супруг британской королевы Елизаветы II.
Этот дворец построили в 1755-1773 годах около Дюссельдорфа в качестве герцогской резиденции. Позже он использовался правительством ФРГ для государственных приемов.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Этот храм возвели знаменитые немецкие мастера эпохи барокко и рококо - братья Циммерман.
Эти фотографии были сделаны в столице немецкой земли Баден-Вюртемберг в один из солнечных дней в конце апреля.
После Второй мировой войны дворец Аугустусбург долгое время использовался властями Западной Германии для государственных приемов.
Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо.
Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
Белый лебедь живописно позирует фотографам на пруду перед дворцом Аугустусбург в Брюле под Кельном. Этот памятник эпохи рококо включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Европейский маршрут исторических театров проходит через несколько стран. Мы представляем 10 старинных театров Германии - великолепных образцов архитектуры и сценического искусства.
Первая в Германии персональная выставка выдающегося французского художника 18 века, работавшего в стиле рококо, проходит в Карлсруэ.
"Кусочком неба на нашей многострадальной земле" назвал местечко Вис писатель Петер Дёрфлер в начале прошлого века.
Рейтинг немецких достопримечательностей.
27 января 2012 года исполнилось 325 лет со дня рождения Бальтазара Неймана - важнейшего немецкого архитектора эпохи барокко. Его портрет украшал купюру достоинством 50 марок.
Опера породила подлинный культ: в Берлине начали проходить балы и вечеринки в стиле рококо, на прилавках появились папиросы "Кавалер розы" и духи с тем же названием. Рихард Штраус стал богатым человеком.
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