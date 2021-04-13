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Рококо

Schloß, Kloster und Internat Salem am Bodensee, Deutschland

Залем - аббатство, замок, интернат 13.04.2021

В интернате, расположенном в этом месте - замке Залем, два года учился принц Филипп (1921 - 2021) - супруг британской королевы Елизаветы II.
57015841 - Benrath Palace in Dusseldorf at evening, Germany © Mikhail Markovskiy

Дворец Бенрат: где немцы принимали Елизавету II и Горбачева (фото) 31.01.2021

Этот дворец построили в 1755-1773 годах около Дюссельдорфа в качестве герцогской резиденции. Позже он использовался правительством ФРГ для государственных приемов.
11.08.2016 +++ Über den strahlend blauen Himmel ziehen am 11.08.2016 in Potsdam (Brandenburg) weiße Schleierwolken über das Schloss Sanssouci. Das 42 Quadratmeter große Deckengemälde Flora mit Genien von Johann Harper (1688-1746) im Vestibül des Schlosses wird bis zum Oktober restauriert.- Bildfunk+++ | Verwendung weltweit BdT mit Deutschlandbezug Copyright: picture-alliance/dpa/B. Settnik

Сан-Суси - любимый дворец и виноградники Фридриха Великого 24.01.2021

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.

Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Баварская церковь Вискирхе - шедевр эпохи барокко 30.12.2019

Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
11.08.2019, Baden-Württemberg, Steinhausen: Die Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau steht kurz vor Sonnenaufgang im Morgennebel. Die Barockkirche wird oft als schönste Dorfkirche der Welt bezeichnet. Foto: Thomas Warnack/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Самая красивая деревенская церковь в мире (фото) 18.08.2019

Этот храм возвели знаменитые немецкие мастера эпохи барокко и рококо - братья Циммерман.
25.04.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: Die Mittagssonne strahlt auf das Schloss Solitude. Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Солитюд - замок, в котором учился Фридрих Шиллер (фото) 28.04.2019

Эти фотографии были сделаны в столице немецкой земли Баден-Вюртемберг в один из солнечных дней в конце апреля.
Bruehl: Treppenhaus von Balthasar Neumann im Schloss Augustusburg, Rhein | Verwendung weltweit

Всемирное наследие: Аугустусбург и Фалькенлуст - памятники раннего рококо 17.11.2018

После Второй мировой войны дворец Аугустусбург долгое время использовался властями Западной Германии для государственных приемов.
Wieskirche near Steingaden, Bavaria, Germany, Europe

Всемирное наследие: Паломническая церковь Вискирхе - шедевр стиля рококо 03.11.2018

Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо.
Bildergalerie Potsdam Touristen besichtigen das Chinesisches Haus (1754 - 1757), auch Chinesisches Teehaus genannt im Schlosspark Sanssouci in Potsdam - Friedrich der Grosse liess den Pavillon durch Baumeister Johann Gottfried Buering im Zeitgeschmack der Chinoiserie, einer Mischung von ornamentalen Stilelementen des Rokokos und Teilen ostasiatischer Bauformen errichten. Copyright: picture alliance/J. Hoelzl

Китайская любовь Фридриха Великого: Чайный домик в парке Сан-Суси 17.03.2017

Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
12.03.2017 dpatopbilder - Ein Schwan schwimmt am 12.03.2017 in Brühl (Nordrhein-Westfalen) vor dem Schloss Augustusburg in einem Teich. Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Лебединое озеро" перед дворцом Аугустусбург под Кельном 13.03.2017

Белый лебедь живописно позирует фотографам на пруду перед дворцом Аугустусбург в Брюле под Кельном. Этот памятник эпохи рококо включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
27.10.2012 *** Besucher betrachten am 27.10.2012 bei der Museumsnacht auf Schloss Friedenstein in Gotha (Thringen) das Ekhof - Theater. Nach Angaben der Stiftung Schloss Friedenstein kamen rund 600 Besucher, die neben der Eroeffnung der Sonderausstellung zur umfangreichen Insektensammlung des Thringer Forschers August Kellner (1794-1883) unter anderem Fhrungen durch das Schlossmuseum, das Ekhof-Theater und die Forschungsbibliothek angeboten bekamen. Foto: Michael Reichel (ari)

10 самых красивых старинных театров Германии 05.08.2015

Европейский маршрут исторических театров проходит через несколько стран. Мы представляем 10 старинных театров Германии - великолепных образцов архитектуры и сценического искусства.
Eine Besucherin der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe betrachtet am 27.11.2013 die Werke _Die Verfolgung_ (l) und _Die Überraschung_ von Jean-Honore Fragonard, die um 1771 entstanden sind. Diese sind Teil der Ausstellung _Fragonard. Poesie und Landschaft_ die vom 30. November 2013 bis zum 23. Februar 2014 gezeigt wird. Foto: Uli Deck/dpa (Achtung: Verwendung des Fotos nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Ausstellung) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Фрагонар добрался до Германии: в Карлсруэ проходит выставка художника 02.12.2013

Первая в Германии персональная выставка выдающегося французского художника 18 века, работавшего в стиле рококо, проходит в Карлсруэ.
Weltkulturerbe Wieskirche, Bayern. Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland auf der Wies. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU089

Церковь на лугу - шедевр стиля рококо 25.10.2013

"Кусочком неба на нашей многострадальной земле" назвал местечко Вис писатель Петер Дёрфлер в начале прошлого века.
Heidelberg bei Nacht #63989385 - Heidelberg bei Nacht © eyetronic

100 мест, которые надо увидеть в Германии 02.10.2013

Рейтинг немецких достопримечательностей.
Weltkulturerbe Würzburger Residenz. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU109

Главный дворец Бальтазара Неймана 04.02.2012

27 января 2012 года исполнилось 325 лет со дня рождения Бальтазара Неймана - важнейшего немецкого архитектора эпохи барокко. Его портрет украшал купюру достоинством 50 марок.
ARCHIV - Anneliese Rothenberger (l) als Sophie und Sena Jurinac als Oktavian in der Oper Der Rosenkavalier bei den Salzburger Festspielen 1965 in einer Inszenierung von Rudolf Hartmann. Die Kammersängerin ist tot. Das teilte die Grafenfamilie Bernadotte, die eng mit der Künstlerin befreundet war, am Dienstag (25.05.2010) in Konstanz mit. Die Sopranistin sei am Montagabend im Kantonsspital Münsterlingen in der Schweiz im Alter von 83 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben, teilte ein Sprecher mit. Rothenberger galt als eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen der Nachkriegszeit. Foto: Gerhard Rauchwetter dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Культовая поп-музыка начала 20-го века: "Кавалер розы" Рихарда Штрауса 31.01.2011

Опера породила подлинный культ: в Берлине начали проходить балы и вечеринки в стиле рококо, на прилавках появились папиросы "Кавалер розы" и духи с тем же названием. Рихард Штраус стал богатым человеком.
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