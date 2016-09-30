"Розетта" (Rosetta) - космический аппарат

"Розетта" (Rosetta) - аппарат для исследования кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, разработан Европейским космическим агентством и NASA, состоит из двух частей: зонда "Розетта" и спускаемого аппарата "Филы" (Philae).

"Розетта" запущена 2 марта 2004 года к комете 67P/Чурюмова-Герасименко. Она стала первым космическим аппаратом, который вышел на орбиту кометы. Кроме того, в рамках программы 12 ноября 2014 года произошла первая в истории мягкая посадка спускаемого аппарата "Филы" на поверхность кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.