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"Розетта" (Rosetta) - космический аппарат

"Розетта" (Rosetta) - аппарат для исследования кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, разработан Европейским космическим агентством и NASA, состоит из двух частей: зонда "Розетта" и спускаемого аппарата "Филы" (Philae).

"Розетта" запущена 2 марта 2004 года к комете 67P/Чурюмова-Герасименко. Она стала первым космическим аппаратом, который вышел на орбиту кометы. Кроме того, в рамках программы 12 ноября 2014 года произошла первая в истории мягкая посадка спускаемого аппарата "Филы" на поверхность кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.

"Розетта" завершила свою миссию 30.09.2016

Европейский космический аппарат "Розетта" завершил свою миссию, длившуюся 12 лет. 30 сентября зонд столкнулся с поверхностью кометы Чурюмова - Герасименко.
ARCHIV - HANDOUT - Das Foto zeigt die simulierte Annäherung der Raumsonde Rosetta mit dem Lander Philae an den Kometen «67P/Tschurjumow-Gerassimenko». (Video-Still aus Mission ins Ungewisse). Die Raumsonde «Rosetta» startet an diesem Sonntag (12. April 2015) den zweiten Versuch, Kontakt zum Landeroboter «Philae» auf dem fernen Kometen «Tschuri» aufzunehmen. Foto: DLR/dpa (zu dpa Lockruf an «Philae» - Zweiter Versuch vom 10.04.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Космический аппарат "Розетта" столкнулся с кометой и завершил свою миссию 30.09.2016

Это было одно из самых завораживающих космических приключений: четыре года назад зонд "Розетта" сбросил на комету модуль для изучения ее поверхности. 30 сентября миссия закончилась.
DARMSTADT, GERMANY - NOVEMBER 12: (EDITORIAL USE ONLY) In this November 12, 2014 handout photo illustration provided by the European Space Agency (ESA) the Philae lander (C) is pictured descending onto the 67P/Churyumov-Gerasimenko comet after a successful separation from the Rosetta probe. ESA will attempt to land the Philae lander onto the comet in the afternoon (GMT) of November 12 which, if successful, will be the first time ever that a man-made craft has landed onto a comet. The Philae lander, launched from the Rosetta probe, is a mini laboratory that will harpoon itself to the surface, though a problem with a gas thruster detected November 11 is making the outcome of the landing uncertain. (Photo ESA via Getty Images)

"Розетта" завершит миссию столкновением с кометой 30.09.2016

Аппарат направили к поверхности кометы Чурюмова - Герасименко, столкновение с которой днем 30 сентября завершит миссию.

Космическая одиссея "Розетты": найден потерянный модуль "Филы" (06.09.2016) 06.09.2016

Европейское космическое агентство сообщило, что Зонд "Розетта" обнаружил потерянный ранее на поверхности кометы 67P модуль "Филы".
The Philae lander at work on Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko. While Rosetta studies the comet from close orbit, Philae will obtain measurements from the surface. Immediately after touchdown in November 2014, a harpoon will be fired to anchor the lander and prevent it from escaping the comet’s extremely weak gravity. The minimum targeted mission time for Philae is one week, but surface operations may continue for many months. The measurements from the Rosetta orbiter will last from August 2014 to the end of 2015.

Космическая экспедиция Rosetta: Восстановлен контакт с модулем Philae 13.11.2014

Ученые из Европейского космического агентства сообщили, что позицию робота, совершившего посадку на комету Чурюмова-Герасименко удалось стабилизировать.
Bildunterschrift:DARMSTADT, GERMANY - NOVEMBER 12: (EDITORIAL USE ONLY) In this February 17, 2014 handout photo illustration provided by the European Space Agency (ESA) the Philae lander is pictured descending onto the 67P/Churyumov-Gerasimenko comet. ESA will attempt to land the Philae lander onto the comet in the afternoon (GMT) of November 12 which, if successful, will be the first time ever that a man-made craft has landed onto a comet. The Philae lander, launched from the Rosetta probe, is a mini laboratory that will harpoon itself to the surface, though a problem with a gas thruster detected November 11 is making the outcome of the landing uncertain. (Photo ESA via Getty Images)

Робот Philae совершил посадку на поверхность кометы Чурюмова - Герасименко 12.11.2014

Впервые в истории мировой космонавтики модуль Philae совершил посадку на поверхность кометы 67Р/Чурюмов - Герасименко.

Робот Philae: к историческому приземлению на комете готов! (12.11.2014) 12.11.2014

Впервые в истории производится посадка космического аппарата на комету. Робот "Фила" проведет на комете 64 часа и возьмет пробы грунта. Экспедиция "Розетта" - проект Европейского космического агентства.
Die ukrainische Astronomin Svetlana Gerassimenko, die Rosetta-Komet entdeckt hatte, ins System stellen? Hier mit DW-Russisch-Redakteur Efim Schuhmann im DW-Studio. Autor: DW-Studio am 10.11.2014 von unserer Mitarbeiterin Yulia Siatkova

Космическая экспедиция "Розетта": Светлана Герасименко ждет вестей со своей кометы 12.11.2014

Экспедиция "Розетта" - один из самых амбициозных проектов Европейского космического агентства. Первооткрывательница кометы, ставшей целью этой экспедиции, отвечает на вопросы DW.
***Achtung: Nur zur mit Heike Mund abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** http://www.bundeskunsthalle.de/ausstellungen/outer-space.html Outer space Faszination Weltraum 3. Oktober 2014 bis 22. Februar 2015 Seit Menschengedenken ist der Weltraum Sehnsuchtsort und Projektionsfläche der forschenden Neugier. Wie ist das Universum entstanden? Woher kommen wir? Gibt es intelligente Zivilisationen auf anderen Planeten? Diese Fragen beschäftigen Philosophen und Naturwissenschaftler, Schriftsteller, Filmemacher und Künstler, Spinner und Visionäre gleichermaßen. Stets hat ein intensiver Austausch zwischen Kultur und Wissenschaft stattgefunden, naturwissenschaftliche und technologische Erkenntnisse sind in künstlerische Produktionen eingeflossen, und umgekehrt haben visionäre Ideen und Entwürfe den Wissenschaften wichtige Impulse gegeben. In der Tradition der großen interdisziplinären Ausstellungen untersucht die umfangreiche Schau diese Schnittstellen in 12 assoziativ gestalteten Kapiteln und schlägt einen Bogen von Objekten aus der Raumfahrt, wissenschaftlichen Exponaten und Science-Fiction bis hin zu Positionen der Kunst aus Vergangenheit und Gegenwart.

Притяжение и покорение: выставка, посвященная космосу, открывается в Бонне 02.10.2014

В рамках экспозиции 12 ноября в музее будет транслироваться запланированная посадка европейского зонда "Розетта" на комету Чурюмова-Герасименко.
Die Computeranimation zeigt die ESA-Sonde Rosetta im Anflug auf den bislang kaum erforschten Asteroiden Steins (undatiertes Handout). Steins wurde 1969 im Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter entdeckt, seither aber noch nie aus der Nähe analysiert. Als erster Satellit sollte sich «Rosetta» am Freitagabend (05.09.2008) bis auf 800 Kilometer an Steins annähern und die Begegnung mit der Bordkamera festhalten. Erste Bilder und Daten werden am Samstag (06.09.) in Darmstadt präsentiert. Der Besuch wird nach Expertenmeinung Erkenntnisse zum Ursprung der Erde liefern. Illustration: ESA/C. Carreau (zu dpa 0189 vom 05.09.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Зонд "Розетта" пребывает в "спячке" 18.06.2012

Космический зонд "Розетта", запущенный более 8 лет назад, продолжает свой полет к комете Чурюмова-Герасименко. Хотя до кульминации миссии еще более двух лет, программисты не сидят сложа руки.
Keine Grillkohle, sondern begehrte schwarze Wintertrüffel

В поиске музыкальных трюфелей: Concerto Köln празднует юбилей 16.11.2010

Ведущий в Германии ансамбль, специализирующийся на старинной музыке, за прошедшие 25 лет сформировал вокруг себя целую культурную вселенную. Concerto Köln проводит собственный фестиваль - Кельнские дни старинной музыки.
Rosetta und der Komet Wirtanen, Artist's Impression (Bildrechte: ESA). ROSETTA - eine Weltraumsonde zur Untersuchung des Kometen Wirtanen Voraussichtlicher Start: 13. Januar 2003, 03.54 Uhr MEZ Zu den faszinierendsten Projekten bei der Erforschung des Weltalls gehört die europäische Kometen-Mission ROSETTA der ESA, in deren Rahmen eine Forschungssonde zu einem Kometen fliegt, ihn auf seiner Bahn begleitet und dabei erkunden wird. Den Höhepunkt der Mission stellt die Landung der kleinen, autonomen Tochtersonde ROSETTA-Lander dar, die von einem internationalen Konsortium unter Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt und gebaut wurde.

"Розетта" на пути к комете 12.03.2004

08.03.2004 Если всё пойдёт по плану, то в мае 2014-го года состоится первое в истории человечества свидание рукотворного аппарата с ядром кометы...
The European Ariane V rocket, carrying spacecraft Rosetta, stands at its launching pad at the Kourou space base, French Guiana, Wednesday Feb. 25, 2004 in this photo provided by the European Space Agency. The rocket will propel the Rosetta craft into space Thursday Feb.26 2004. If the mission succeeds, it will break new ground by placing a lander on a swift, icy comet. (AP Photo/ESA/CNES/Arianespace)

Проект "Розетта": международный, уникальный, амбициозный 11.03.2004

Если всё пойдёт по плану, то в мае 2014-го года состоится первое в истории человечества свидание рукотворного аппарата с ядром кометы. На что надеются немецкие учёные?